Дорогой премьер-министр Гахария, или Грузия под дружественным огнем

Еще одно письмо от еще двоих обеспокоенных сенаторов. Дипломатическая трансатлантическая почта работает в круглосуточном режиме. Правительство Грузии не успевает откомментировать одну волну критики, как поспевает новая. Впрочем, в «Грузинской мечте» продолжают настаивать: повода для беспокойства нет. Сенаторы и конгрессмены, мол, пользуются непроверенными источниками информации. Но власти Грузии обязательно все разложат по полочкам. Правда, чуть позже и при личных встречах.

«Дорогой премьер-министр Гахария…» – так начинается очередное письмо, пришедшее из Вашингтона на имя главы грузинского правительства. Дальше по тексту ничего воодушевляющего для нынешних властей. К критике курса «Грузинской мечты» присоединились еще два представителя законодательной власти США. В игру вступили тяжеловесы – под письмом стоят подписи главы комитета по международным отношениям Сената США Джеймса Риша и члена комитета, влиятельного сенатора Джин Шахин.

Представители верхней палаты Конгресса выражают обеспокоенность по поводу недавних событий в Грузии, которые, по их мнению, указывают на то, что страна отдаляется от обязательств по созданию демократических институтов. В частности, сенаторы недовольны невыполнением обязательств по проведению избирательной реформы, насильственным подавлением правительством мирных демонстраций и неоднозначным процессом назначения судей Верховного суда:

«Насильственное подавление демонстраций является нарушением обязанности правительства защищать демократические права и права граждан. Мы особенно обеспокоены тем, что независимость грузинской судебной системы подрывает назначение 14 новых судей в Верховный суд на бессрочный срок до полной оценки их квалификации, как указано в докладе ОБСЕ за январь 2020 года. Распределение политических союзников в высшей судебной инстанции вместо беспристрастных судей с твердым мандатом подрывает демократические институты, которые сделали Грузию лидером в регионе. Последнее заявление г-на Иванишвили о том, что большему количеству протестующих придется отправиться в тюрьму, является еще одним тревожным событием. Мы надеемся, что это не показатель того, что грузинское правительство хочет злоупотреблять судами и полицией в политических целях», – говорится в письме, выложенном в открытый доступ на страничке сенатского комитета по международным отношениям.

При этом вслед за выражением беспокойства следует едва прикрытая угроза: если «Грузинская мечта» не образумится, она может утратить поддержку США.

«На протяжении многих лет мы являлись твердыми сторонниками партнерства США с Грузией и по-прежнему считаем, что у вас есть прочный демократический фундамент. Однако эти события заставляют нас задуматься и задать вопросы о приверженности Грузии нашим общим ценностям. Кроме того, мы опасаемся, что отсутствие прогресса в реформах и эскалация напряженности в Грузии только откроют двери для российского вмешательства в страну и весь регион. Чем дольше будут продолжаться эти действия, тем в большей опасности будет Грузия, и мы можем быть вынуждены пересмотреть наше партнерство», – говорится в заявлении.

Фигуры Джеймса Риша и Джин Шахин далеко не последние в политической элите США, и с их подключением к критике в адрес правительства «Грузинской мечты» на горизонте у правящей партии замаячили черные тучи. Во всяком случае, так считает экс-президент Грузии Михаил Саакашвили:

«Сегодняшнее письмо сенаторов Риша и Шахин является очень тяжелым заключением для режима Иванишвили. Они поставили очень точный диагноз тому, что происходит в Грузии. Начиная с 2012 года, когда мы провели честные выборы и передали власть, и заканчивая репрессиями, которые устроила «Грузинская мечта». Интересно, что на это ответят в команде Иванишвили? Что и этих сенаторов кто-то подкупил? Что и они являются чьими-то лоббистами? Практически Грузия теряет поддержку Соединенных Штатов. Только благодаря этой поддержке Грузия была спасена в 2008 году. И мы не должны этого допустить».

Главный адресат письма Георгий Гахария, теперь уже вынужденный реагировать, тем не менее обещает: недоразумение с американскими законодателями будет улажено при посредничестве нового посла США Келли Дегнан, добравшейся наконец до Грузии. Сенаторам и конгрессменам все объяснят. Но лично. Видимо, доверять бумаге столь чувствительные вопросы в «Грузинской мечте» не готовы:

«Как видно, мы вступаем в новый политический сезон, и будет еще много писем и фиксирования позиций. Однако я еще раз повторю: мы никогда не боялись острых вопросов и всегда были готовы на них ответить. Были разные письма, и в них были разные акценты. Еще раз подчеркну: как вы знаете, в Грузию прибыла новый посол Соединенных Штатов. В скором времени парламентская делегация отправится в Америку. Уверяю, мы будем очень активными, очень эффективными и вместе с тем объективными», – заявил Гахария.

В «Грузинской мечте» не устают повторять: вся критика со стороны членов Конгресса строится на неверной информации, вырванных из контекста фразах и незнании реальных политических реалий в Грузии. Лидер парламентского большинства Гия Вольский назвал нынешнюю ситуацию «дружественным огнем»:

«Это называется «дружественный огонь», когда не нарочно друг наносит ущерб другу. Ни в коем случае нельзя эти вопросы оставлять без ответа, но эти ответы должны быть по делу, основаны исключительно на фактах, должен быть проведен реальный анализ этих событий. И, как уже было заявлено, это должно происходить не только посредством писем и деклараций, но непосредственно в ходе встреч с американскими коллегами».

А генсек правящей партии Каха Каладзе и вовсе считает смешными заявления американских законодателей о переориентации «Грузинской мечты» на Россию. Такой же позиции придерживается министр юстиции Тея Цулукиани:

«В этих письмах либо вообще не делается, либо в очень малых дозах делается акцент на тех проблемах, которые беспокоят нас и нашего стратегического партнера, правительство Соединенных Штатов, и против которых мы должны продолжать совместную борьбу. Это оккупация нашей страны и ее территориальная целостность. Что касается демократии, демократические процессы в Грузии сегодня находятся на таком высоком уровне, на котором никогда не находились со времени обретения независимости. А авторы этого письма, это касается не всех, но некоторые, как я помню и, думаю, не ошибаюсь, несколько лет назад тоже писали письма с критикой того, что Михаила Саакашвили привлекли к уголовной ответственности».

В правящей партии видят в необычайной активности американских политиков руку оппозиции, якобы забросившей по ту сторону Атлантики диверсантов, настраивающих политическую элиту США против правительства Грузии, а значит, и интересов страны.

В экспертном сообществе, впрочем, считают, что тут скорее заслуга не столько оппозиции, сколько гражданского сектора, публикующего различные исследования, от раза к разу все более критические. Что же касается обещания Гахария уладить все вопросы с помощью нового американского посла в Грузии, то наблюдатели склоняются к тому, что Келли Дегнан, естественно, в более дипломатическом ключе, но тем не менее наглядно объяснит премьеру, чем именно обеспокоены США. Вопрос в том, что будут делать «Грузинская мечта» и ее основатель Бидзина Иванишвили после того, как получат устное подтверждение претензий, озвученных в письмах.