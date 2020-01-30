«Эпохальное изменение» в российско-грузинских отношениях

Фактор российского депутата Сергея Гаврилова продолжает будоражить Грузию. Воодушевленный заявлением президента Саломе Зурабишвили в ПАСЕ Гаврилов предположил, что в российско-грузинских отношениях грядут эпохальные перемены. Однако в самой Грузии оказалось много несогласных с тезисами выступления в Страсбурге главы государства.

Сергей Гаврилов, спровоцировавший бурный протест грузинского общества и выдворенный из Тбилиси в июне прошлого года, спустя шесть месяцев заметил в Грузии признаки государственности. Поднять авторитет страны в глазах Гаврилова сумела президент Саломе Зурабишвили. Она, выступая 28 января в ПАСЕ, заявила, что Грузия, как председательствующая страна Совета Европы, готова нарушить свой закон об оккупации и допустить в мае российскую делегацию в Тбилиси на встречу в рамках Комитета министров этой организации.

Сергей Гаврилов, председатель комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, комментируя слова президента Зурабишвили в интервью «Дума ТВ» 29 января, не поскупился на эпитеты:

«Мы допускаем возможность того, что президент Грузии Саломе Зурабишвили, выполняя свои президентские полномочия, со всей ответственностью и серьезностью заявила о своей позиции. Если это так, это означает эпохальное изменение в грузинской политике, в российско-грузинских отношениях. Это очень явный знак, который продемонстрировал, что в Грузии появляется серьезное, ответственное государство».

В стане оппозиции, где еще накануне выступление президента в ПАСЕ сочли антигосударственным, слова Гаврилова вызвали гнев. А оценка «отлично», выставленная Зурабишвили Гавриловым, еще больше возмутила одного из лидеров бывшей партии власти «Нацдвижение» Хатию Деканоидзе:

«Гаврилов выражает восторг по поводу того, что Саломе Зурабишвили, Бидзина Иванишвили и вся «Грузинская мечта» проводят российскую политику в стране. Прозвучавшие в унисон слова Зурабишвили и Гаврилова указывают на то, что «Грузинская мечта», Иванишвили не усвоили никакого урока после «гавриловской ночи». Если будет вынесено решение, что в Грузию впустят делегацию, в составе которой будут лица, нарушившие закон об оккупации, население Грузии даст на это соответствующий ответ. Я прямо могу сказать: Лавров, российская делегация не смогут приехать, потому что за этим последует протест».

Однако сегодня Гаврилов уже выразил сомнение в своих же предположениях о перспективах эпохальных изменений и налаживаний грузино-российских отношений. Поводом послужили слова премьер-министра Георгия Гахария. По словам главы правительства, не имеет значение, кто и что сказал, закон об оккупации никому нарушить не позволят.

Значит, заключил уже сегодня Сергей Гаврилов в интервью той же «Думе ТВ», Зурабишвили играла «на публику». А премьер-министру Гахария Гаврилов дал совет:

«Понятно, что премьер Гахария больше владеет ситуацией в стране, он заинтересован в стабильности в стране, но нельзя удержать стабильность, все время потакая путчистам и заговорщикам, которые хотят сломать грузинскую государственность и разорвать добрые отношения с ее соседями. Грузия может превратиться в страну-изгоя, страну, которая не способна принять зарубежных гостей и обеспечить свои международные обязательства».

Как быть с невыполненными обязательствами со стороны РФ, российский депутат не сказал.

Что касается «мечтателей», сегодня они обращали внимание общества на то, что у президента Саломе Зурабишвили было очень хорошее выступление в ПАСЕ. Она де потребовала от Москвы выплаты компенсации депортированным в 2006 году из России гражданам Грузии, говорила о ползучей оккупации со стороны РФ.

И на этом фоне комментировать мнение российского депутата Гаврилова лидеру парламентского большинства Мамуке Мдинарадзе показалось неправильным:

«Лично меня вообще не интересует, что думает человек, который с провокационной целью уселся на скамью председателя парламента Грузии, хотя этого не предусматривал формат. Вслед за этим последовал целый ряд событий, и все это в первую очередь использовало «Нацдвижение». Прислушиваться к тому, что сегодня думает о Грузии этот человек, в то время как ничего правильного он не думает в связи оккупацией, – я считаю неприемлемым».

Заступилась за президента сегодня и министр юстиции Тея Цулукиани. Высказалась она и по поводу допуска российской делегации в Тбилиси. Министр напомнила, что Грузия со дня вступления в Совет Европы подписала статут этой организации и генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах, а это, по словам Цулукиани, означает, что: «Недопущение делегации какой-нибудь страны в Грузию завершится санкциями. И оппозиция хочет, чтобы эти санкции были наложены на государство в условиях правления «Грузинской мечты». Когда наступит конкретное время, определится, будет ли майское заседание Комитета министров проведено в Тбилиси или в Страсбурге, определится состав делегации, тогда уже можно будет дискутировать на эту тему».

Так не считают представители восьми НПО, которые сегодня осудили выступление Саломе Зурабишвили. Говорит один из авторов заявления, специалист международного права в области прав человека из НПО «Институт исследования демократии» Тамар Хидашели:

«Это заявление означает вредить госинтересам, оно подрывает принцип верховенства закона, и делает это заявление высшее политическое лицо государства – президент, с очень высокой трибуны. К тому же она игнорирует мнение общественности своего государства, она сама там отметила, что грузинское общество тяжело воспримет такое решение. Мы все знаем, какой протест вызывал в Грузии визит Гаврилова, и приблизительно можем представить, какую реакцию вызовет возможный визит Сергея Лаврова в Тбилиси».

По словам Тамар Хидашели, острой реакции общественности не следует ожидать, если в российскую делегацию не попадут лица, нарушившие закон об оккупированных территориях. Представители НПО призывают правительство внести ясность в этот вопрос и не держать общество в напряжении, не нагнетать и так накаленную ситуацию из-за предстоящих выборов и политического кризиса, вызванного провалом «Грузинской мечтой» обещанной реформы избирательной системы.