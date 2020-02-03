Тбилиси наймет лоббистов и зачастит в Вашингтон

Волну критики и скептических заявлений навлекли сегодня на себя представители правящей «Грузинской мечты». Очередное недовольство оппонентов и наблюдателей вызвала информация о том, что правительство намерено продолжить оплачивать услуги американских лоббистских компаний, чтобы нейтрализовать шквал критики из Вашингтона. «Грузинская мечта» намерена направить за океан парламентскую и правительственную делегации.

Правительство «Грузинской мечты», похоже, становится постоянным клиентом престижной лоббистской компании в США Chartwell Strategy Group. О том, что 27 января правительство Грузии продлило контракт с американскими лоббистами, в Грузии узнали благодаря законам и прозрачности Минюста США. В обнародованной на сайте информации сообщается, что грузинские власти в месяц будут платит 65 тысяч долларов США для углубления двусторонних отношений, привлечения прямых инвестиций и встреч с представителями СМИ и влиятельными лицами. Услугами Chartwell Strategy Group грузинские власти пользовались и в прошлом году, соответственно, как подсчитали оппоненты власти, к концу 2020-го только к данной компании из госбюджета уйдут более полутора миллионов долларов США. На фоне жестких критических писем от сенаторов и конгрессменов в адрес правительства Грузии многим такая трата госсредств показалось излишней, в том числе, и лидеру фракции «Национальное движение» депутату Роману Гоциридзе:

«Зря растрачиваются из бюджета наши деньги. Вместо того чтобы нанимать лоббистов, лучше бы наше правительство делало дело. Но за эти семь лет страна обеднела, и нет ни одного направления или достижения, которым власть могла бы гордиться».

Не одобряет планы правительства в этом направлении и один из лидеров «Европейской Грузии» депутат Серги Капанадзе:

«Мы видим, что все визиты, осуществленные в последнее время в США, ставят целью не продвижение государственных, а защиты личных партийных интересов. Они стараются оправдать те неправильные действия, которые сами предпринимают в стране. Видимо, сейчас решили из госбюджета продолжить выделение денег, и с этой целью нанимают лоббистские компании и продолжают с ними контракты».

Генсек «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе продолжение контракта с американскими лоббистами оценил позитивно. Совсем недавно он посоветовал американским законодателям, авторам критических писем в адрес правительства сбавить тон. Но, видимо, убедился, что в этом вопросе без помощи специалистов не обойтись:

«Многое нужно сказать в связи с той неправильной и неточной информацией, которую мы встречали в обнародованных письмах. Соответственно, с конгрессменами, с сенаторами очень важна связь, коммуникация для предоставления дополнительной и уточненной информации, чтобы у них не было односторонней».

Еще один представитель правящей силы, вице-спикер парламента Каха Кучава поспешил сообщить общественности, что для имиджа власти страны будут работать не только американские лоббисты и «пиарщики», но и избранники грузинского народа в лице парламентской делегации во главе со спикером Арчилом Талаквадзе:

«Мы едем на ежегодный так называемый молитвенный завтрак президента США. Мы, конечно же, воспользуемся этим, чтобы поговорить со всеми, кто пожелает встречи с нами. У нас заранее также запланированы встречи с конгрессменами и сенаторами, мы затронем вопросы, не только отмеченные в их письмах, но все политически актуальные вопросы».

Нанимать лоббистские компании в США правительствами маленьких и не только государств – апробированная мировая практика. К их услугам даже прибегал в 90-е не нуждающийся в пиаре президент Эдуард Шеварднадзе. Бурные обсуждения в негативном контексте по этому вопросу начались с 2012 года, когда к власти пришла «Грузинская мечта» во главе с миллиардером Бидзиной Иванишвили.

Семь лет назад Иванишвили тоже не мог остановить череду критических писем и публикаций во влиятельных американских и европейских изданиях. Будучи тогда премьер-министром, он явно уставал комментировать все эти публикации в западных изданиях, ставившие под вопрос демократию от «Мечты» и справедливость задержаний бывших должностных лиц «Нацдвижения». Иванишвили был уверен, что эта кампания в прессе проплачена сторонниками Саакашвили. Только в 2012 году Совбез потратил почти 10 миллионов долларов на лоббистов в Америке и Европе, и так продолжалось долгие годы, говорил в ноябре 2012-го Бидзина Иванишвили.

Но это не остановило количество критических писем с Запада. Уже через год, в 2013-м, Бидзина Иванишвили сообщал, что Саакашвили и Бокерия тратят на это еще больше денег, которые принадлежат народу.

«Все это происходит потому, что наши деньги, без нашего ведома отнятые у нас, использовались для работы больших пиар-компаний, больших лоббистов за рубежом. Они создавали для себя имидж демократов. Но таких сейчас осталось единицы, помните, какие скандалы были в Америке и в Европе в начале нашего правления, так вот сейчас их осталось единицы, и я принципиально буду работать над этими единицами, когда уйду из политики», – в гневе обещал Иванишвили 17 октября 2013 года. Тогда же он обвинил Бокерия в растрате более 16 миллионов лари и пообещал, что прокуратура займется им.

4 апреля 2014 года Гигу Бокерия вызвали на допрос. Он тогда еще шутил, что на фоне задержаний его соратников в лице премьер-министра Вано Мерабишвили, министра обороны Бачо Ахалая ему даже неловко было оставаться на свободе.

Тогда обошлось без задержания, но спустя пять лет, в декабре 2019 года, Генпрокуратура вспомнила, что у следствия есть вопросы к бывшему главе Совбеза Бокерия. Это произошло на волне акции протеста после провала «Грузинской мечтой» реформы избирательной системы, где Бокерия, как один из оппозиционных лидеров «Европейской Грузии», стоял на передовой. То, что старые дела против оппозиционеров всплыли в прокуратуре перед парламентскими выборами, не осталось незамеченным западными партнерами. Многие наблюдатели отмечают, что лоббистские компании не смогут решить проблемы «Грузинской мечты». Георгий Рухадзе – специалист по международным отношениям, один из руководителей Центра стратегического анализа Грузии (GSAC), из сложившейся непростой ситуации видит единственный выход:

«Если только власть проведет справедливые выборы по пропорциональной избирательной системе. В то же время Тбилиси должен послать четкий стратегический сигнал о том, что остановленное строительство порта Анаклия, стратегически важного для США объекта, возобновится и будет финансироваться за счет инвестиций с Запада. Во всех остальных случаях, какая риторика не была бы со стороны власти Грузии, кого бы и сколько делегаций не послали бы в Вашингтон, – это ничего не изменит».

А делегации из Тбилиси в Вашингтон, судя по заявлениям представителей власти, будут направляться не один раз. После парламентской весной США намерен навестить с делегацией премьер-министр Георгий Гахария. Он – главный адресат всех критических писем, которые посылали в Грузию последнее время американские конгрессмены и сенаторы.