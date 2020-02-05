Сенатор Риш: Нам дали гарантии, что ситуация изменится

Американские сенаторы получили гарантии от министра иностранных дел Грузии, что ситуация в стране изменится. Об этом глава комитета по международным отношениям, республиканец Джим Риш ​заявил в интервью «Голосу Америки» после встречи с Давидом Залкалиани.

«Грузия – прекрасная страна. Мы хотим, чтобы она была успешной. Я был в Грузии в 2012 году, в качестве официального наблюдателя от США. Мы были впечатлены тем, как прошли выборы. Мы верили в то, что правительство проведёт реформы, необходимые для демократического правления и реформы, которые пользуются поддержкой народа. Но некоторые шаги беспокоят нас. У нас была хорошая встреча, на которой мы обсудили эти вопросы. Нам дали гарантии, что ситуация изменится. Мы продолжим наблюдать за процессами. Уверен, что жители Грузии хотят жить в свободной и экономически развитой стране. В этом стремлении мы окажем им поддержку», - заявил сенатор.

Риш говорит, что одной из тем обсуждения были предстоящие парламентские выборы в Грузии.

«Мы поговорили о выборах, которые состоятся в октябре 2020 года. Народ Грузии зафиксирует свою позицию. В 2012-м, когда я был в Грузии, все думали, что выиграет Саакашвили, но выиграл Иванишвили. Грузинский народ сам принимает решение и не сомневаюсь, что он пристальнее нас наблюдает за всем происходящим», - заявил Риш.

Лидер подкомитета по европейской и региональной безопасности, демократ Джинн Шейхин надеется, что у США будет возможность продолжать поддержку Грузии.

«Мы поддерживаем Грузию и уважаем стремление грузинского народа к НАТО и евроатлантическому партнёрству. Хотим поддержать этот курс и надеемся, что у нас будет возможность сделать это», - заявила сенатор в интервью «Голосу Америки».

Американские сенаторы Джим Риш и Джинн Шейхин были в числе американских политиков, обратившихся к премьер-министру Грузии Георгию Гахария с критическими письмами. Они обеспокоены процессами, произошедшими в стране за последние месяцы и считают, что они ослабили демократию в Грузии. Политики делают акцент на провал реформы по переходу на пропорциональную избирательную систему.