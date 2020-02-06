ОБСЕ предложила Грузии почитать свою Конституцию

Сегодняшнее заключение ОБСЕ по проекту предложенного оппозицией варианта избирательной системы не дало окончательного ответа по поводу ее конституционности. Точка в полемике не поставлена, каждая из сторон по-своему истолковала отчет международных экспертов.

Напомним, оппозиционные партии предложили властям переход на новую избирательную модель после того, как вопрос перехода на полностью пропорциональную систему к 2020 году был провален правящей партией в парламенте, а переход на адаптированную так называемую германскую модель, предложенную оппозицией в качестве компромисса, был властью также отвергнут.

Новый законопроект оппозиции предполагал избрание 73 мажоритариев и распределение 77 депутатов по пропорциональной системе, но в многомандатных избирательных округах максимум, на который может рассчитывать победитель, – 50% мандатов, что склоняет чашу весов в пользу оппозиции. Впрочем, в правящей партии тогда поспешили заявить, что предложенный законопроект противоречит Конституции. Тогда оппозиция обратилась за содействием к Народному защитнику Грузии, после чего Нино Ломджария направила документ на экспертизу в ОБСЕ.

Сам по себе объемный документ под названием «Заключение БДИПЧ по проекту поправок в Избирательный кодекс Грузии» не содержит оценок соответствия германской модели грузинской Конституции.

«Решение по избирательной модели является суверенным правом государства, и только (национальный) суд должен принять решение о его соответствии Конституции. Проект (оппозиции) предусматривает изменение фундаментальных элементов избирательного законодательства, в том числе избирательной системы. Передовая международная практика не рекомендует вносить изменения в ключевые аспекты избирательного законодательства менее чем за год до выборов», – говорится в докладе

По поводу этого заключения в правящей партии не скрывали своего удовлетворения. Один из лидеров «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе предложил оппозиции смириться с поражением:

«Оппозиция получила четкий ответ, что определение конституционности законопроекта не является прерогативой ОБСЕ. Это говорит об их вопиющей некомпетентности – они даже не знают, кто должен определять конституционность документа. Этим они поставили в неловкое положение и Народного защитника. В заключении четко указано, что избирательная система не должна меняться в год выборов. Также говорится, что правомерна и мажоритарная, и смешанная избирательная модель. Отсюда следует элементарный вывод – легитимна не только предложенная нами модель «100 на 50», но и действующая избирательная система».

В оппозиции истолковали экспертное заключение в свою пользу. Вот что заявил на специальном брифинге член политсовета «Европейской Грузии» Серги Капанадзе:

«В ОБСЕ говорят, что эта модель полностью соответствует международным стандартам. Она не противоречит лучшей международной практике. И что самое главное, в документе нет ни одного слова о том, что эта модель неконституционная».

С разъяснениями выступила и Народный защитник. По словам Нино Ломджария, у нее не было ожиданий, что экспертиза будет анализировать конституционность поправок, предложенных оппозицией. Вместе с тем омбудсмен обратила внимание на следующий момент:

«Как мы видим, ОБСЕ априори не стала обсуждать, насколько законопроект соответствует Конституции, указав на компетенцию местного суда. Однако необходимо отметить, что Конституционный суд Грузии выносит решения только в отношении принятых законов, но никак не законопроектов. Рекомендация ОБСЕ гласит, что выработка избирательной модели должна происходить на основе широкого консенсуса между представителями политических сил».

Конституционалист Леван Алапишвили напомнил, что еще в конце ноября предлагал свои рецепты разрешения правового спора, но узкопартийные интересы политиков направили решение проблемы по ошибочному пути, предоставив дополнительный козырь властям:

«Тогда я всенародно предложил: если власти заинтересованы в преодолении кризиса в рамках правового поля, им необходимо в ускоренном режиме принять германскую модель, предложенную оппозицией, и тут же обратиться с иском в Конституционный суд по поводу ее соответствия Основному закону. Таким образом, именно вердикт КС становился определяющим – проводить выборы по старой или новой избирательной модели. И это решение сохраняло ситуацию в русле демократии».

В целом, по мнению эксперта, предложенная им модель снятия противоречий актуальна и сегодня. Другое дело, захотят ли политики рисковать – на кон поставлено многое.