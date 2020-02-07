Астамур Какалия: «Закон, не вступивший в силу, не принят»

Накануне парламент Абхазии после многолетних проволочек, наконец, принял закон «О декларировании доходов, расходов, имуществ и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами». Сегодня лидер группы «За ратификацию 20-й статьи и конкурсный подбор кадров» Астамур Какалия рассказал, чем он не устраивает представителей инициативной группы и общественность.

За пару дней до рассмотрения закона «О декларировании доходов, расходов, имуществ и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами» перед зданием парламента появились палатки. Выступающие за скорейшее принятие антикоррупционного законодательства представители общественности заявили, что акция бессрочная, и они не уйдут, пока закон не будет принят. Палатки простояли сутки, потом появились силовики и их убрали, а организатора акции Джансуха Адлейба препроводили для беседы в сухумское отделение внутренних дел.

Вчера депутаты парламента приняли закон «О декларировании доходов, расходов, имуществ и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами», но его вступление в силу отложено до принятия другого законодательного акта – «О государственной службе», а срок ограничен концом 2020 года.

Пока народные избранники решали судьбу закона, на площади перед парламентом стояли люди в ожидании результата. И он их не удовлетворил.

Лидер группы «За ратификацию 20-й статьи и конкурсный подбор кадров» Астамур Какалия считает, что никакого смысла откладывать вступление закона в силу не было:

«То, что он принят в окончательном чтении, – это большой плюс. То, что в нем в круге декларантов изъяты совершеннолетние дети, – это минус. То, что отодвинуто на декабрь 2020 года вступление в силу, – это минус. Постановка вопроса о том, что он увязывается с законом «О госслужбе», – это отговорка. Этот закон о декларировании должностными лицами и депутатами собственности и доходов – совершенно самостоятельный закон. И он может вступить в силу прямо сейчас. Ничего не мешает должностным лицам и депутатам заполнить декларации на следующей неделе и опубликовать их на сайте Министерства по налогам и сборам. Есть аргументы, а есть отговорки. В этом законе прекрасно определено понятие должностного лица, которое принимает финансовые, хозяйственные, распорядительные и кадровые решения. Закон короткий, ясный, стандартный для всех стран. Он должен вступить в силу сейчас, до выборов. Не должны новые министры приходить после выборов, по-прежнему не декларируя свою собственность, по-прежнему не отвечая за ложь в декларациях, так быть не должно!»

На вопрос о будущей стратегии Астамур Какалия ответил, что решение будет принято позже:

«Мы не хотим, чтобы люди ссорились, спорили, толкались перед зданием парламента. Это не наш стиль. Мы хотим сделать так, чтобы, не поломав ни одного стекла, ни одного окна, по этому закону коррупционеры покинули госслужбу. Мы за десять дней до сессии им говорили, что, если вы собираетесь вот так, как бы поделикатней выразиться, отфутболить нас нашим законом, то мы не сделаем вид, что мы поверили. Мы понимаем, что закон не принят. Закон, не вступивший в силу, не принят. Но люди немного устали, все эти задержания Джансуха Адлейба, эти эксцессы с силовиками, все на взводе. Нам бы хотелось, чтобы люди сейчас отдохнули немного, и после этого мы примем решение, что нам делать».

Астамур Какалия уверен, что активисты, несколько лет упорно лоббировавшие принятие закона о декларировании доходов и имущества, хоть и не дошли еще до финиша, но значительно продвинулись вперед. Никогда ранее в Абхазии чиновников не обязывали декларировать свою собственность и нести ответственность за ложь в декларациях.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия