Ираклий Шотадзе, и «никаких сюрпризов»

Интриги не получилось: прокурорский совет проголосовал за кандидатуру экс-генпрокурора Грузии Ираклия Шотадзе, вновь претендующего на эту должность. Теперь дело за парламентом. Впрочем, судя по всему, и его решение особо никого не удивит.

По итогам тайного голосования 11 из 12 голосов ушли к Ираклию Шотадзе. Один голос получила София Шенгелия. Еще две кандидатуры, вынесенные на голосование, не получили ничего. Голос члена «Европейской Грузии» Отара Кахидзе, входящего в состав прокурорского совета, не достался никому из кандидатов. В голосовании он участвовать не стал:

«Выбор, сделанный прокурорским советом в пользу Шотадзе, неожиданным не был. Я об этом говорил с самого начала. Прокурорский совет не является независимым ведомством, он выполняет заказы Иванишвили. Если бы на месте Шотадзе был Тадумадзе или Парцхаладзе – это ничего существенно не изменило бы. Какие именно имена и фамилии будут выполнять инструкции Иванишвили – значения не имеет. Впрочем, возвращение Шотадзе – это оскорбление для общества».

Но в парламентском большинстве ничего оскорбительного в возвращении Шотадзе, ранее покинувшем свой пост на фоне массовой волны протестов, не видят. Напротив, своим уходом, как считает вице-спикер парламента Мамука Мдинарадзе, бывший генпрокурор в свое время продемонстрировал свои лучшие качества. А они, по его мнению, ведомству еще пригодятся. Представители большинства изначально не скрывали готовность поддержать кандидатуру Шотадзе в случае, если именно она будет вынесена на голосование в парламент. Так и получилось:

«Мы собираемся поддержать его. В принципе, я знаю позицию очень многих представителей большинства. Окончательное решение, разумеется, примут большинство и парламент. Эта (наша) позиция основывается на его (Шотадзе) прошлом. Мы хорошо знаем его как отличного профессионала, хорошего прокурора и человека, который смог принять достойное решение, когда это было необходимо».

Как только фамилия Шотадзе появилась в списке кандидатов на пост генпрокурора, неправительственный сектор выступил с жесткой критикой. Правозащитники, которые полагали, что итог всего процесса изначально был предопределен «свыше», и сегодня вышли на акцию протеста к зданию Генеральный прокуратуры.

«Процесс, который проходил в прокурорском совете, был абсолютно формальным. Возвращение Шотадзе на пост генпрокурора было запланировано. В этом, к сожалению, принял участие прокурорский совет. Для правозащитных организаций персона Шотадзе неприемлема. Сегодня мы проводим акцию у здания прокуратуры уже третий раз», – говорит Алеко Цкитишвили, глава Центра по правам человека.

Далеко не первый раз о системных проблемах говорит и Анна Долидзе, член несудейского корпуса Совета юстиции, у которого, как она считает, немало общего с прокурорским советом:

«Во всем этом процессе не было жизни, той жизни, которая должна быть у настоящего конкурса. Так же, как и в Совете юстиции, в прокурорском совете все происходит формально. Соответственно, от Шотадзе мы не ожидаем ничего положительного, никаких сюрпризов. Его кандидатура на посту генпрокурора нам уже хороша знакома. Он продолжит проводить ту линию, которой держался ранее. Возвращение Шотадзе в систему указывает на то, что «Грузинская мечта» испытывает невероятный кадровый голод и просто перекидывает с должности на должность 5-6 человек по кругу, которые хорошо выполняют свои функции в соответствии с интересами «Мечты».

Предположительно, на следующей неделе прокурорский совет представит кандидатуру Ираклия Шотадзе парламенту, ознакомив его с мотивацией принятого сегодня решения.