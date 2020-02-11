В Вашингтоне встревожены арестом Гиги Угулава: «Это не демократия»

В Вашингтоне встревожены арестом одного из лидеров грузинской оппозиции Гиги Угулава.

Сопредседатель Группы друзей Грузии в Конгрессе, республиканец Адам Кинзингер написал в социальной сети Twitter: «Гиги Угулава, лидер «Европейской Грузии» был аррестован сегодня и приговорён к 38 месяцам тюрьмы за старое преступление, за которое он уже отбыл наказание. Сказать, что это тревожно, было бы преуменьшением. Использовать суды в качестве оружия – это не демократия».

Позднее заявление распространил и глава комитета по международным отношениям, республиканец Джим Риш: «Я разочарован, что Грузия решила усилить политически мотивированное гонение лидеров оппозиции. Как я сказал министру иностранных дел Грузии на прошлой неделе, коллапс независимости судебной системы и преследование оппозиции - неприемлемое поведение».

Кинзингер и Риш на прошлой неделе провели встречи со спикером парламента Грузии Арчилом Талаквадзе и министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани. Ранее они направили критические письма премьер-министру страны Георгию Гахария.

Верховный суд Грузии приговорил бывшего мэра Тбилиси, оппозиционера Гиги Угулава к 3 годам, 2 месяцам и 8 дням лишения свободы. Он сам приехал в министерство внутренних дел, после чего его поместили в т.н «матросовскую тюрьму».