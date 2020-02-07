«Грузинская мечта» слышит свое

В Тбилиси внимательно следят за визитом парламентской делегации в Вашингтон. Глава делегации, спикер парламента Арчил Талаквадзе сегодня встретился с конгрессменами, авторами критических писем к правительству Грузии. Представители власти убеждают общество, что западные партнеры беспокоятся из-за того, что их неправильно проинформировали о ситуации в Грузии.

Высказанные нами опасения не нужно рассматривать как разочарование или же гнев, пояснял конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер грузинским журналистам после встречи со спикером парламента Арчилом Талаквадзе. Кинзингер и еще трое его коллег в декабре прошлого года были первыми членами Конгресса, которые обратились с открытым письмом к премьеру Грузии Георгию Гахария с призывом выполнить обещания правящей партии по реформированию избирательной системы. В Тбилиси сочли, что конгрессмены неправильно проинформированы оппозицией, и направили представителей из «Грузинской мечты». Не разглашая подробностей, конгрессмен Кинзингер в общих чертах рассказал об итогах встречи с Арчилом Талаквадзе:

«Если бы мы не интересовались Грузией, не рассматривали ее как значимую страну для нашего будущего, нам было бы все равно. Но нам не все равно. Мы заинтересованы. Думаю, для разрешения кризиса важно продолжать диалог. Мы остаемся верны грузинскому народу. У нас был очень хороший разговор обо всех беспокоивших нас вопросах, обо всех наших общих интересах. Надеюсь, мы скоро увидим в Грузии разрешение (кризиса)».

Что пообещал и какую информацию предоставил американским законодателям, подробно не стал рассказывать и сам спикер парламента Арчил Талаквадзе:

«Мне было радостно услышать, что у Грузии сильная поддержка в Конгрессе США и что в отношении Грузии большое доверие и оптимизм. Мы самые верные союзники и партнеры для США в регионе. Конечно, этому в будущем ничего не угрожает. Вопросы, которые были у представителей Конгресса, о чем говорилось в письмах, указывают на то, что к Грузии проявляются большой интерес и ожидания как к стране, у которой ежегодно наблюдается ощутимый прогресс в области безопасности, демократии, экономики и других сферах».

Критические письма к правительству Грузии Арчил Талаквадзе рассматривает как новую возможность поделиться с американскими друзьями конкретными планами грузинских властей. Талаквадзе в стенах Конгресса выразил надежду, что его правящая партия сможет договориться с оппозицией, и вопрос, связанный с избирательной системой, разрешится.

Еще один представитель парламентской делегации депутат Каха Кучава также с удовольствием поделился с журналистами о том, что в ходе встречи, оказывается, депутаты «Грузинской мечты» обнаружили, что по очень многим вопросам у конгрессменов не было полной и точной информации и, судя по словам Кучава, грузинские депутаты от партии власти восполнили этот «пробел» в знаниях американских коллег.

Во время встреч в Конгрессе, а их, как сообщают грузинские СМИ, было более двадцати, парламентскую делегацию сопровождал министр иностранных дел Давид Залкалиани. Он первым направился в Вашингтон после череды критических писем оттуда. Первому дипломату страны представители Конгресса Джим Риш и Джинн Шейхин, а они авторы самого острого письма, 5 февраля, заявили, что остаются при своем мнении – «они обеспокоены ослаблением грузинской демократии и управления».

В том, что разубедить американских законодателей не смогли бы и грузинские депутаты, убежден депутат от «Европейской Грузии» Гиги Церетели. Он тоже находится в Вашингтоне, только в ранге президента ПА ОБСЕ:

«Очень наивно, если кто-то считает, что здесь, в Конгрессе, информацию из Тбилиси получают от оппозиционеров или отдельных лиц. Сюда стекается огромная информация от разных институтов, посольств и так далее. Когда речь идет о критике, здесь никто не рискнет своей репутацией, не откажется от своих слов просто так. Критикующие конгрессмены – друзья Грузии, сторонники, и потому критикуют».

В Тбилиси представители власти также стали убеждать общество, что из Вашингтона идут позитивные сигналы. Ближе к вечеру советник премьер-министра Ираклий Чиковани также сообщил, что позитивные оценки пришли и из Брюсселя. Он обратил внимание на опубликованный сегодня доклад Еврокомиссии по итогам прошлого года в рамках Договора об ассоциации с Грузией. При этом Ираклий Чиковани не стал акцентировать внимание на том, что в докладе говорится и о проблемах, связанных с провалом избирательной реформы, поляризации политических сил и проблем в судейской системе.

Все это не осталось незамеченным в оппозиции. «Власти обманывают всех», – констатировал лидер фракции «Нацдвижения» Роман Гоциридзе.

Представители профильных НПО, выступающих за смену избирательной системы на пропорциональную, считают, что власти по-своему интерпретируют заявления из Вашингтона и Брюсселя. Глава грузинского филиала Transparency International Эка Гигаури говорит, что на самом деле читается в заявлениях и посланиях от западных партнеров:

«Они, западные партнеры, указывают, что «Грузинская мечта» должна выполнить то обещание, которое дала обществу. Еще есть время при политической воле правящей силы провести в парламенте все необходимые процедуры для изменения избирательной системы. К сожалению, власти стараются тянуть время, не желая пойти на такую реформу. Но это необходимо нашей стране. Без изменения избирательной системы мы рискуем остаться в такой поляризованной ситуации. Мы видим, что происходит в стране, какое противостояние между сторонами, какая агрессия – и это очень плохо, это главное препятствие для развития нашей страны», – считает Эка Гигаури.

Послы, аккредитованные в Тбилиси, выступающие посредниками в переговорах между властью и оппозицией, в силу несовместимости позиций сторон пока не могут назвать дату пятого раунда переговоров между представителями грузинских политических сил.