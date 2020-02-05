Американские друзья продолжают беспокоиться о Грузии

Министр иностранных дел Давид Залкалиани лично пытается убедить американских сенаторов не беспокоиться по поводу демократических стремлений Грузии. Первый дипломат страны сегодня встретился с авторами критических писем к главе правительства Георгию Гахария. В адрес грузинских властей критика сегодня была слышна и со второго, европейского, фронта – из Брюсселя.

«Это была встреча друзей, стратегических партнеров», – сказал министр Давид Залкалиани грузинским журналистам после встречи с сенаторами Джимом Ришем и Джинн Шейхин. Они – авторы самого критичного и последнего из череды писем, адресованных премьер-министру Георгию Гахария. Глава комитета по международным отношениям Сената США республиканец Джим Риш и лидер подкомитета по европейской и региональной безопасности демократ Джинн Шейхин в своем письме выразили обеспокоенность по поводу политических процессов в Грузии и даже опасение, что все это может отразиться на стратегических и дружеских отношениях Вашингтона и Тбилиси.

В ответ в Тбилиси решили направить в США несколько делегаций, главному дипломату страны Залкалиани пришлось первым принять и отразить огонь критики сенаторов с глазу на глаз:

«Именно в дружественном контексте я, со своей стороны, очень основательно и аргументировано предоставил нашу позицию по всем тем вопросам, о которых идет речь в письме».

Но, судя по заявлению сенаторов после встречи с грузинским министром, аргументы Залкалиани не смогли развеять опасения влиятельных американских законодателей.

«После нашего недавнего письма премьер-министру Гахария мы вновь выразили обеспокоенность по поводу ослабления грузинской демократии и управления», – говорится в комментарии сенатора Джима Риша.

«Соединенные Штаты по-прежнему поддерживают стремления Грузии к демократии, но мы должны продолжать добиваться позитивных улучшений. Мы не просим Грузию быть совершенной, но правительство должно показать нам, что серьезно относится к демократическим преобразованиям», – говорится в пресс-релизе сенаторов. Там же приведены слова второго автора критического письма к правительству Грузии – Джинн Шейхин. Она отмечает, что они вдвоем с Джимом Ришем следуют традиции поддержки демократической трансформации Грузии.

«В 2012 году мы участвовали в исторических выборах Грузии в качестве международных наблюдателей и были воодушевлены их прогрессом. Как я уже говорила, демократия – это долгосрочное усилие, и Грузия, в частности, столкнулась с огромными проблемами, которые ставит Россия. Я буду и впредь призывать премьер-министра Гахария и правительство Грузии неукоснительно выполнять свои обязательства по укреплению демократических институтов, созданию независимой судебной системы, продвижению вперед обещанных реформ в сфере выборов и проявлению уважения к участию в этом деле гражданского общества», – заявила сенатор Джинн Шейхин.

Не успели в Тбилиси бурно обсудить первые итоги визита Залкалиани в Вашингтоне, как подоспело второе критическое обращение к грузинским властям со второго, брюссельского, фронта .

«Европейская народная партия» призвала грузинские власти провести избирательную реформу и прекратить гонения лидеров оппозиции. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам политической ассамблеи партии.

«Европейская народная партия» продолжает активно поддерживать демократию в Грузии, но глубоко разочарована дефицитом политической воли правящей партии решить политический кризис в стране. ЕНП призывает власти учесть требования граждан Грузии, гражданского общества, оппозиции и друзей Грузии. ЕНП поддерживает переговоры по избирательной реформе между правительством и оппозицией, которые проходят при содействии международного сообщества, и призывает правящее большинство Грузии до выборов 2020 года перейти на избирательную систему, которая обеспечит доверие всех игроков и максимальную пропорциональность представительства в парламенте. ЕНП призывает правительство Грузии воздержаться от попыток использовать правовую систему против политических оппонентов и прекратить гонения лидеров оппозиции. У Грузии – огромный потенциал. В интересах как самой страны, так и ЕС, чтобы демократические достижения страны не пошли вспять», – говорится в заявлении.

На этом жизнь не заканчивается, поспешил успокоить общественность депутат правящей силы, глава парламентского комитета по вопросам обороны и безопасности Ираклий Сесиашвили:

«Критика от отдельных сенаторов, конгрессменов заслуживает внимания. Но главное – правильное восприятия ситуации, в которой находится наше общество. Очень часто в письмах конгрессменов мы встречаем неточную информацию. Это обычный процесс. И у общества ни в коем случае не должно сложиться впечатление, что эта критика принесет стране какое-то несчастье. Это не так, мы приветствуем критику всех тех партнеров, которые желают Грузии доброе будущее».

Да и по поводу сегодняшней резолюции Европейской народной партии депутат Сесиашвили посоветовал не беспокоиться. Он напомнил, что партнерами данной партии являются оппозиционные «Национальное движение» и «Европейская Грузия». Значит, следует рассматривать критику из Брюсселя как зеркальное отражение взглядов местных оппозиционеров.

В ответ один из лидеров «Европейской Грузии» депутат Гига Бокерия напомнил, что критика в адрес грузинских властей слышна со стороны представителей всего политического спектра США и Европы. А цель, которую они преследуют, состоит в следующем, пояснил Гига Бокерия:

«Чтобы Грузия была демократической и суверенной страной и их партнером. То, что делает Иванишвили, – это против интересов нашего населения и содержит опасность. Потому это давление (Запада) будет продолжаться».

Попытки правящей силы в беседах с западными партнерами свалить все на оппозицию считает провальными лидер партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе.

«Вот они встретились с главой сенатского комитета Ришем, потом с Шейхин, с другими. И что получили в ответ? Те прямо говорят, что страна должна управляться по принципам демократии, никто не даст возможность «Грузинской мечте» попрать демократию. Так что, чем раньше они образумятся, для них же лучше», – заявил Георгий Вашадзе во время акции протеста перед зданием парламента, которую сегодня возобновила оппозиция.

Линия, выбранная властями в отношениях с западными партнерами, вызывает тревогу в экспертных кругах. Теона Акубардия, сооснователь Центра аналитического анализа, бывший замглавы Совбеза, вместе с другими коллегами обратилась к властям с призывом оценить все риски, которые грозят стране из-за сложившейся ситуации:

«Такая позиция властей еще больше будет вредить им и усугубит ситуацию в стране. Самая большая проблема «Грузинской мечты» сегодня в том, что она абсолютно неадекватна к той реальности, которая сложилась по ее же вине. Как господин Залкалиани (министр иностранных дел), премьер-министр господин Гахария или спикер парламента Талаквадзе собираются объяснить сенаторам, что все им лгут, но они скажут им правду? Это немного комично, хотя в то же время трагично».

Видимо, так не считают в стане правящей силы, с энтузиазмом анонсируя визиты в Вашингтон спикера парламента Арчила Талаквадзе, а за ним и премьер-министра Георгия Гахария.