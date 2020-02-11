На Север через Запад

Неспособность правительства Грузии выстроить диалог с западными партнерами может оказаться фатальной для североатлантического будущего страны.

Процессы, наблюдающиеся в Грузии в последние месяцы, чреваты для страны серьезными последствиями, причем не только внутриполитического характера. С таким предостережением выступил экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили, комментируя приговор одному из оппозиционных лидеров Гиги Угулава и новую волну критики из Вашингтона, связанную с приговором.

По мнению Маргвелашвили, политика «Грузинской мечты», которая напрочь игнорирует неоднократное выражение озабоченности со стороны западных партнеров, с большой долей вероятности может привести к тому, что страна окажется в ситуации, когда Запад от нее отвернется и она останется один на один с Россией:

«Наши западные партнеры, в том числе очень высокопоставленные, прямо говорят, что не примут снижение уровня демократии в Грузии, не закроют на это глаза. И когда на этом фоне происходит абсолютно циничный арест одного из лидеров оппозиции, шанс на то, что Запад закроет на это глаза, исключен. Что мы и увидели сегодня утром в виде реакции из Вашингтона. Я не говорю, что за этим стоит Россия, но когда ты плюешь на критику со стороны своих партнеров и собираешься фактически остаться без них, без участия России не обойдется. Грузия – не Швейцария, не Япония и не Англия. В Грузии геополитика играет очень важную роль. Грузия находится в сложнейшей геополитической точке. И уход отсюда западных партнеров априори означает приход России».

То, что в Москве внимательно следят за развитием событий в Тбилиси, по мнению наблюдателей, косвенно подтверждает интервью замминистра иностранных дел России Андрея Руденко агентству «РИА Новости». Дипломат, по совместительству возглавляющий российскую делегацию на Женевских переговорах, дал понять, что Москва ждет от Тбилиси вполне конкретных шагов. А именно – «стабилизации ситуации, прекращения русофобской кампании и исчезновения каких-либо угроз для безопасности граждан России». Касается это и возможного визита главы российского МИДа Сергея Лаврова в рамках министериала Совета Европы.

«Нас, конечно, не могут не беспокоить подобного рода провокационные высказывания, но мы в большей степени ориентируемся на официальную позицию Тбилиси. Исходим из того, что все государства-участники Совета Европы должны выполнять свои международные обязательства. Рассчитываем, что так поступят и власти Грузии», – заявил Андрей Руденко.

Если условия будут выполнены, Москва подумает о восстановлении авиасообщения. А вот для отмены визового режима Тбилиси еще предстоит доказать лояльность:

«Мы готовы будем вернуться к обсуждению этой повестки, когда удастся преодолеть негативные последствия прошлогоднего кризиса в двусторонних отношениях».

Вице-президент НПО «Атлантический совет Грузии» Бату Кутелия считает, что позиция правительства Грузии по отношению к критике со стороны западных партнеров льет воду на мельницу России даже без ее непосредственного участия во всех этих процессах. Ссора с США, считает Кутелия, может перечеркнуть североатлантическое будущее Грузии, а значит, вернуть страну в орбиту влияния Москвы:

«Если мы продолжим тенденцию падения качества демократии, это может привести к ужасным последствиям для страны, ее безопасности и даже государственности. Что касается июньских протестов, то это был не только протест против того, что Гаврилов уселся в кресло (председателя парламента). Это было символом того, какой вектор мы выбрали. Это был протест против концентрации власти в руках одного человека или маленькой группы людей. Но действия властей и тогда, и сейчас, к сожалению, дают повод для опасений, что внешние игроки, имею в виду Россию, могут воспользоваться этой ситуацией, чтобы представить Грузию как страну, находящуюся в состоянии хаоса. И поэтому многие наши западные партнеры указывают, что Иванишвили, несмотря на его заявления о том, что НАТО и западные ценности ему близки, по факту делает все для возвращения Грузии на российскую орбиту».

По мнению многих экспертов, попытки правительства Грузии взять внутриполитическую ситуацию под контроль лишь усугубляют противостояние как внутри страны, так и с западными партнерами, чем с большой долей вероятности может воспользоваться Россия для восстановления утраченных позиций в Грузии.