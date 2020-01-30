Западные атаки и ответы на них

Режим Бидзины Иванишвили все чаще подвергается открытой критике со стороны Запада, причем как со стороны европейцев, так и американцев. Основные темы критики: грузинские власти не соблюдают элементарных демократических правил в отношении внутренних оппонентов, превратили систему правосудия в орудие проведения своих интересов и вдобавок притесняют иностранных инвесторов.

В последние дни грузинскую делегацию серьезно проработали в Европарламенте; четверо влиятельных американских конгрессменов, а затем еще один сенатор обратились с письмом к премьер-министру Георгию Гахария, в котором выразили серьезные претензии к его правительству и призвали к радикальному изменению политики. Раздаются даже голоса, призывающие к санкциям в адрес лично Иванишвили.

Предшественников последнего западные партнеры тоже критиковали. Но, кажется, такой массовой атаке они не подвергались.

Как реагируют власти? В принципе, они могли бы ответить в духе «суверенной демократии»: какое ваше дело, мы – независимая страна и действуем, как считаем нужным. И вообще, чем нас учить, присмотрите за вашими проблемами.

Некоторые второстепенные деятели «Мечты» уже говорят примерно в этом духе. Но, по крайней мере, пока ведущие представители власти соблюдают традицию, согласно которой к критике со стороны европейцев и американцев следует относиться уважительно.

Почему это так? Очевидно, что Грузия зависит от поддержки Запада, прежде всего, в политическом смысле. Потеряв эту поддержку, она останется одна против агрессивно настроенной России.

Кроме того, Бидзина Иванишвили уязвим для обвинений в том, что он – секретное орудие Путина. Открытая ссора с Западом стала бы подтверждением этих обвинений и подорвала бы и без того поверхностную легитимность существующего режима. Невозможно исключить, что в какой-то момент власть все-таки пойдет на такой шаг, но это будет радикальным изменением политической ориентации, что содержит серьезный политический риск.

Так что грузинское правительство отвечает на критику со стороны Запада вежливо, но беспомощно и говорит очевидные глупости. Суть ответов сводится к утверждению, что западные критики неправильно информированы и попали под влияние своих друзей – «националов». Кроме того, это лишь индивидуальные голоса отдельных депутатов американского Конгресса или Европарламента, тогда как Запад в целом все понимает правильно и как никогда поддерживает сегодняшнюю грузинскую власть.

Для более или менее осведомленных людей очевидно, что все это – полная чепуха. Возможно, стратеги «Мечты» рассчитывают на то, что осведомленные люди составляют меньшинство, а рядовые сторонники их версию примут за чистую монету. В таком случае их риторика – сознательная циничная ложь.

Наверное, не без этого: политики могут считать вранье естественной частью их ремесла. Но мне кажется, не все так просто. Вполне возможно, Иванишвили и некоторые его сторонники действительно верят, что с ними борются друзья Саакашвили, так же, как они верят, что все политики или гражданские активисты, критикующие их внутри страны, на самом деле – переодетые «националы». Они не могут или не хотят понять: для многих оппонентов грузинского режима Михаил Саакашвили – тоже неприемлемая фигура.

У представителей «Мечты» – неотразимый аргумент: основные темы критики со стороны внутренней оппозиции, гражданского общества и западных партнеров в основном совпадают. Значит, все они находятся в секретном сговоре. Более простое объяснение, что действия «Грузинской мечты», очевидно, не вмещаются в элементарные демократические стандарты, им не приходит в голову.

Время от времени Иванишвили посылает на Запад людей из своей команды, которые так или иначе могут изъясняться по-английски. Они должны внушить непонятливым евроамериканцам, что те стали жертвами дезинформации со стороны «националов», а на самом деле Бидзина – хороший, он настоящий демократ и печется о благосостоянии своих граждан. При этом они пытаются запугать западных партнеров тем же методом, который активно используют дома: «Вы что, хотите возвращения Саакашвили?»

Иванишвили мало что смыслит в принципах демократии: у него инстинкты постсоветского олигарха. Поэтому он может думать, что, раз он соблюдает некоторые формальные приличия, его действия умещаются в демократические рамки. В его команде практически не осталось людей, имеющих реальное представление, как мыслят западные партнеры Грузии. Кто-то из них может понимать, что западная критика имеет основания, но их приоритет – показывать верность патрону.

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