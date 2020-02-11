Как Гиги Угулава сплотил оппозицию

Арест одного из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава еще больше сплотил оппозицию и сильнее разочаровал западных партнеров. В стане противников власти не сомневаются, что отправленный накануне в тюрьму за растрату казенных денег генсек партии – политзаключенный. В правящей «Грузинской мечте» считают, что оппозиция намерена использовать дело Угулава для осуществления революционного сценария.

Гиги Угулава – политзаключенный, и в этом убежден почти весь оппозиционный спектр, который сегодня огласил свой план по борьбе с «Грузинской мечтой» и ее лидером Бидзиной Иванишвили. Будут акции, пикеты, протесты, сообщали поочередно оппозиционные лидеры журналистам после консультаций и подготовительных работ к широкомасштабной акции в Тбилиси 4 апреля в четыре часа дня. За два месяца до означенного мероприятия лидер «Нацдвижения» Григол Вашадзе призвал население к активности:

«Настало время активности каждого гражданина. Ни одна партия и политическое объединение ничего не смогут сделать, если гражданин не выйдет из летаргического сна, нужно понять, что олигархический режим Бидзины Иванишвили отбирает у их детей и внуков время, заставляет их тратить жизнь впустую. Поэтому 4 апреля в четыре часа у нас будет огромная акция, на ней мы и расскажем о своих дальнейших планах. Мы договорились с оппозиционными партиями, что по мажоритарным округам будем выставлять одного кандидата, которому не будет противостоять никто из других партий, это будет предусловием того, чтобы вырвать правление из рук олигархического режима».

Тем самым в стане оппозиции еще раз подтвердили, что не намерены продолжать диалог с правящей силой по поводу реформы избирательной системы, по которой должны пройти парламентские выборы в октябре этого года.

Все это время оппозиция добивалась смены, существующей мажоритарно-пропорциональной системы на полностью пропорциональную. Несмотря на обещания, правящая «Грузинская мечта» провалила по этому вопросу голосование, а затем отказалась рассматривать альтернативные модели избирательной системы, которые, по мнению оппозиционеров, гарантировали бы всем участникам на выборах равные и справедливые условия.

Бессмысленными оппоненты власти сочли консультации с властями при посредничестве послов США и ЕС, после того как Верховный суд 10 февраля признал одного из лидеров оппозиции, бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава виновным по делу о растрате около 50 миллионов лари из Фонда развития Тбилиси. После прихода к власти «Грузинской мечты» Угулава в общей сложности по разным делам уже отсидел в тюрьме два года и семь месяцев, теперь его заключили под стражу на срок более трех лет.

У оппозиционеров есть повод считать дело Угулава политически мотивированным. Данное дело расследовалось семь лет, и было достаточно времени, чтобы процесс вышел на финишную прямую гораздо раньше, а не за восемь месяцев до выборов. Председатель НПО «Демократическая инициатива Грузии» Георгий Мшвениерадзе указывает и на другие обстоятельства:

«Суды первой и второй инстанций по этому делу вынесли другой вердикт, переквалифицировали дело по статье «превышение полномочий», которая предусматривала более легкое наказание. Получается, что решение Верховного суда – ни что иное, как возможность дополнительно на несколько лет заключить человека в тюрьму. Нужно учесть, что судья Тадумадзе сначала был политическим оппонентом Угулава, потом прокурором в его деле, а потом стал судьей и вынес вердикт по этому делу. Это попирает принцип беспристрастного суда».

По поводу вердикта Верховного суда есть вопросы и у Народного защитника Нино Ломджария.

«И хотя сам Тадумадзе в этом деле лично не выступал обвинителем, в прокуратуре Грузии действует система строгого вертикального подчинения, в которой каждый нижестоящий прокурор обязан выполнять решения вышестоящего прокурора, а все сотрудники прокуратуры подчиняются генпрокурору. Согласно практике ЕСПЧ, личное отношение и поведение судьи должны создавать в обществе чувство непредвзятости. Судья, в непредвзятости которого есть серьезные сомнения, не должен принимать участие в рассмотрении дела», – говорится в сегодняшнем заявлении омбудсмена.

В правящей «Грузинской мечте» не увидели в уголовном преследовании Угулава политического мотива, ведь речь идет о растрате госсредств в несколько десятков миллионов лари. Вице-спикер Гия Вольский в реакции оппозиции увидел другое:

«У оппозиции появился повод еще больше углубить напряжение и вернуться к сценарию революции, которая уже давно входит в их планы».

Ответили «мечтатели» и американским конгрессменам, которые совсем недавно раскритиковали правительство за провал реформы избирательной и судебной системы. Законодатели из Вашингтона после обвинительного вердикта Гиги Угулава отреагировали в считанные часы. Сопредседатель Группы друзей Грузии в Конгрессе США, республиканец Адам Кинзингер написал в социальной сети Twitter:

«Гиги Угулава, лидер «Европейской Грузии», был арестован сегодня и приговорен к 38 месяцам тюрьмы за старое преступление, за которое он уже отбыл наказание. Сказать, что это тревожно, было бы преуменьшением. Использовать суды в качестве оружия – это не демократия».

Вице-спикер, один из лидеров парламентского большинства Мамука Мдинарадзе согласился с американским конгрессменом, только напомнил, что такое происходило во время правления «Нацдвижения»:

«Да, я соглашусь с ним, использование суда в качестве оружия – это не демократия. Но этого нет в нашей стране. Такое происходило до 2012 года. А оппозиция обманывает грузинское общество и, как видно, международных партнеров в том, что Угулава был осужден два раза за одно и то же дело – такого не было».

Мдинарадзе пообещал, что власти очень скоро предоставят точную информацию западным партнерам и убедят их в обратном. Но спикер парламента Арчил Талаквадзе даже в данный момент находится в Вашингтоне, чтобы развеять опасения американских партнеров по другим вопросам. А партийные лидеры «Грузинской мечты» вчера, в момент заключения Угулава в тюрьму, находились на приеме у посла США в Тбилиси. Но это не помешало посольству сегодня распространить неприятное для властей заявление:

«Посольство США разочаровано тем, что время и контекст вынесения приговора и ареста лидеру оппозиции – вчера вечером – поставили под угрозу диалог. Среда, которая способствует успешному продолжению диалога, требует независимой, прозрачной судебной системы, свободной от политического влияния».

Партийные лидеры «Грузинской мечты» Каха Каладзе и Ираклий Кобахидзе сегодня направились в Страсбург, где в рамках договора об Ассоциации Грузии с ЕС встретятся с европарламентариями. Они обещали, что донесут до них точную и правдивую информацию. В их успешном вояже не уверен политолог, сооснователь Центра стратегического анализа Грузии Георгий Рухадзе:

«Очень плохой подарок сделал Бидзина Иванишвили грузинской делегации. Европарламентарии по поводу политического кризиса в Грузии и так были настроены критически. В ходе заседания комитета по международным отношениям в Брюсселе в конце января мы слышали, что некоторые европарламентарии говорили о политзаключенных в Грузии, были призывы к властям воздержаться от уголовного преследования политических оппонентов. А с заключением Угулава в тюрьму это предположение только усилится, так же, как и их опасения, что демократия в Грузии отступает назад и есть проблемы в судебной системе. Я с полной ответственностью могу сказать, что такую риторику по отношению к Грузии я до этого никогда не слышал».

Георгий Рухадзе, как и многие наблюдатели, обеспокоен тем, что попытка Бидзины Иванишвили и его «Грузинской мечты» сохранить власть любым способом ставит под сомнение демократическое развитие и прозападные стремления Грузии. В такой ситуации, по мнению грузинских наблюдателей, Бидзине Иванишвили в лучшем случае не избежать персональных санкций Запада, а в худшем – Грузии грозит изоляция.