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Режим строгого карантина введен в административных пунктах муниципалитета Кобулети
В Грузии режим строгого карантина введен в нескольких административных пунктах муниципалитета: Гвара, Мухаэстате, Легви и Цкаврука. Как заявил пресс-секретарь премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани на брифинге в правительственной администрации, въезды и выезды в этих административных единицах перекрыты.
«На сегодня в Грузии уже 252 подтвержденных случая ковидинфекции. Вместе с тем несколько случаев зафиксировано в автономной республике Аджария. Исследование показало, что в данном случае был довольно широкий круг контактов и, следовательно, нам пришлось прибегнуть к специальным мерам», - сказал Чиковани.
В настоящее время режим строгого карантина также действует в Лентехи, Болниси и Марнеули.
Другие новости дня
В Грузии число вылеченных от коронавируса пациентов увеличилось до 67
Число вылечившихся от коронавируса пациентов в Грузии увеличилось до 67. Таковы данные правительственного сайта StopCoV.
«Число выздоровевших увеличилось – утром было 63, а сейчас 67. Из них четверо – наши пациенты», - сообщила медицинский директор Центральной инфекционной больницы Тбилиси Марина Эзугбая.
По данным ВОЗ, в среднем пациент, зараженный коронавирусом, способен полностью выздороветь за 20 дней. Из больниц выписывают только после получения отрицательных результатов двух тестов, проведенных с разницей в 24 часа. После выписки человек обязан две недели провести в режиме самоизоляции, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- С 26 февраля по сегодняшний день в Грузии коронавирус был подтвержден у 252 человек. Трое из них – пациенты в возрасте 86, 81 и 76 лет – скончались.
- Два гражданина Австрии, у которых вирус обнаружили во время их нахождения в Грузии, вернулись на родину. Между тем в Грузию на лечение доставили трех соотечественников, у которых COVID-19 был подтвержден на территории Турции и Армении.
- В настоящее время в клиниках лечение продолжают 183 пациента с коронавирусом. В карантине остаются 4 925 человек, а в стационарах под наблюдением врачей – 401.
В Южной Осетии на самоизоляции находятся 208 человек, в стационарах - 6
В условиях самоизоляции по данным на сегодняшний день, 12 апреля, в Южной Осетии находятся 208 человек, большая часть которых студенты, приехавшие из Российской Федерации, сообщила на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции COVID-19 главный санитарный врач самопровоглашенной республики Марина Кочиева.
Как сообщает пресс-служба правительства, премьер Эрик Пухаев поручил внимательно следить за людьми, находящимися под наблюдением медработников. «Граждане, находящиеся в стационарных условиях и на самоизоляции должны в обязательном порядке соблюдать все предписания врачей. Соблюдение профилактических мер позволит сдержать возможное распространение коронавирусной инфекции», – сказал председатель правительства.
Министр иностранных дел Дмитрий Медоев ознакомил присутствующих с правилами пересечения де-факто границы для граждан Южной Осетии, въезжающих в республику из Российской Федерации. Согласно последнему постановлению правительства, с 00:00 минут 13 апреля по 23:59 минут 1 мая вводится временное ограничение пересечения пункта пропуска «Рук». Министерство иностранных дел разработало схему для граждан, возвращающихся на родину из служебных командировок, частных поездок, а также въезжающих на время каникул студентов российских вузов.
По его словам, граждане республики, находящиеся на территории Российской Федерации, могут въехать на территорию Южной Осетии по спискам, формируемым югоосетинским консульским агентством во Владикавказе группами до 10 человек. Они должны заранее известить консульское агентство о дате и времени пересечения де-факто границы. Как пояснил министр, все лица, прибывающие в республику, будут подвергнуты медицинскому осмотру и обязательной стационарной изоляции на 14 дней в соответствующем медицинском учреждении.
В ходе заседания оперативного штаба обсуждались также вопросы обеспечения готовности Республиканской соматической больницы, районных больниц, а также гостиницы «Алан» к приему граждан, въезжающих в республику, с целью соблюдения ими карантинного режима сроком на 14 суток, сообщает информагентство «Рес».
Оперштаб: за прошедшие сутки в Абхазии тестирование на коронавирус прошли 5 человек
Оперативный штаб по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавирусной инфекции проинформировал об эпидемиологической ситуации на сегодняшний день, 12 апреля.
В сообщении говорится, что двое пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся под наблюдением врачей в Гудаутской центральной больнице, их состояние оценивается как стабильное, без отрицательной динамики. Пациент 1925 года рождения, у которого накануне подтвердился коронавирус, от госпитализации отказался. Он находится на самоизоляции под наблюдением специалистов, его состояние оценивается как удовлетворительное.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирус прошли 5 человек. У всех тест дал отрицательный результат. Оперштаб в очередной раз, призвал граждан республики соблюдать режим чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости, сообщает информагентство «Апсныпресс».
МИД: Более 70 граждан Грузии вывезены из Польши при содействии правительства
Более 70 граждан Грузии, находящихся в Польше, будут возвращены на родину при содействии правительства. Об этом говорится в заявлении МИД Грузии.
По информации ведомства, автобусы доставили из Польши в Белоруссию 71 человека по коридору, организованному при поддержке посольства Грузии в Минске. Из белорусской столицы всех их отправят в Ереван авиарейсом. Уже из Армении соотечественников вывезут на автобусах. По прибытию в Грузию все они пройдут медицинское обследование и будут переведены в карантинные зоны.
«На фоне распространения в мире коронавируса правительство Грузии продолжает процесс постепенного возвращения соотечественников, проживающих за рубежом», - отмечено в заявлении внешнеполитического ведомства.
МИД отмечает, что по состоянию на 12 апреля грузинские дипломатические миссии оказали помощь на местах 3 809 гражданам. При поддержке правительства в Грузию вернули 5 319 соотечественников. Министерство иностранных дел на своей странице в Facebook ежедневно публикует обновленную информацию о помощи, доступной для граждан Грузии за рубежом в условиях распространения COVID-19.
Вторая смерть от коронавируса зарегистрирована в Северной Осетии
В больнице умерла 85-летняя пациентка с коронавирусом, сообщил сегодня Минздрав Северной Осетии. Как сообщает «Кавказский узел», 7 апреля в Северной Осетии умер 83-летний пациент, у которого первичный тест на коронавирус дал положительный результат. На следующий день число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в республике выросло с девяти до 15-ти.
«К сожалению, мы констатируем смерть еще одного пациента (85 лет). У женщины имелась тяжелая сердечно-сосудистая патология, статус Covid-19 подтвержден», - говорится в публикации Минздрава республики на странице в Instagram.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, в регионе подтверждены 34 случая заражения коронавирусом, под медицинским наблюдением в режиме самоизоляции находятся 648 жителей Северной Осетии, сообщает сегодня, 12 апреля, РИА Новости.
Более половины случаев COVID-19 в КНР выявлено у вернувшихся из России
В Китае сегодня, 12 апреля, более половины новых случаев заражения коронавирусом выявлено у граждан, вернувшихся из России. 51 случай зафиксирован в аэропорту Шанхая у пассажиров с московского рейса. Еще 21 случай выявлен в одной из провинций у китайцев, прибывших из Москвы через Владивосток. Всего за последние сутки в КНР выявлено около 100 случаев COVID-19.
Агентство Bloomberg отмечает, что в апреле китайские врачи в провинции на северо-востоке страны выявили более ста случаев инфицирования у китайских граждан, прибывших из России через сухопутную границу.
В Китае сейчас ограничено международное авиасообщение для предотвращения дальнейшего развития эпидемии. Многие граждане вынуждены возвращаться на родину по суше. На фоне этого Россия может стать одним из новых источников заражения для жителей КНР, пишет Bloomberg.
Распространение коронавируса нового типа началось в Китае в декабре прошлого года. Центром эпидемии стал город Ухань – административный центр провинции Хубэй. С конца января город находился в полной изоляции. На сегодняшний день карантин снят.
С начала эпидемии в Китае выявлено более 82 тысяч заражений коронавирусом нового типа, число погибших превысило 3300.
США и страны Запада полагают, что Пекин может скрывать реальные данные о выявленных случаях заражения и погибших пациентах. Китайские власти это отвергают.
Борис Джонсон выписан из госпиталя после лечения от коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из больницы после лечения от коронавируса COVID-19. Об этом изданию SkyNews заявил представитель премьера. Он уточнил, что Джонсон по настоянию врачей пока не вернется к работе.
Би-би-си сообщает, что глава британского правительства продолжит восстановление в своей резиденции Чеккерс. Джонсон высоко оценил лечение в лондонской больнице и заявил, что обязан жизнью медикам.
О болезни британского премьера стало известно в конце марта. Джонсон продолжал руководить страной, находясь в самоизоляции в резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне. Однако через 10 дней был госпитализирован, так как у него не спадала температура.
В начале этой недели самочувствие премьера ухудшилось, и его перевели в отделение интенсивной терапии. Там он провел три дня. В правительстве подчеркивали, что медики не прибегали к использованию искусственной вентиляции легких.
Еще до болезни Джонсона – но позже, чем в ряде других стран, – британское правительство ввело общенациональный карантин. В четверг было объявлено, что он продлится как минимум до 19 апреля.
Всего в Великобритании, по последним данным, зафиксировано почти 79 тысяч случаев заражения COVID-19. Почти 10 тысяч пациентов умерли.
Из Абхазии в Кутаиси доставлены два пациента с COVID-19
Из самопровозглашенной республики Абхазия на подконтрольную официальному Тбилиси территорию перевезены два человека с коронавирусной инфекцией. Молодая супружеская пара была доставлена в одну из больниц Кутаиси. Как сообщили СОВЕ в клинике LG и Центре по инфекционным патологиям и легким, у пациентов подтвержден диагноз COVID-19.
Главный врач больницы Темур Надирадзе сказал, что больные были доставлены к ним на автомобиле скорой помощи. По имеющейся информации, до того, как приехать на территорию, подконтрольную центральным властям Грузии, женщина проходила лечение в одной из абхазских клиник, но позже попросила о переводе.
- К этому времени в Абхазии подтверждены три случая заражения коронавирусом. При этом, сообщая о числе зараженных жителях Абхазии, в Сухуми не считают двух жительниц Гальского района, госпитализированных в Зугдиди и Поти.
- Первый случай был зафиксирован 30 марта, а второй – 6 апреля. С 28 марта по решению абхазских властей в республике было объявлено чрезвычайное положение. Позже, 31 числа, в Гальском районе был ужесточен режим комендантского часа.
- 13 марта было принято решение о закрытии де-факто границы по реке Ингури. С 8 апреля абхазские власти закрыли и де-факто границу по реке Псоу для всех категорий граждан.
Минздрав Аджарии сообщил о 20 случаях коронавируса в «кластере Кобулети»
Еще у двух человек из «кластера Кобулети» сегодня, 12 апреля, был подтвержден коронавирус. Об этом сообщил министр здравоохранения Аджарии Заал Микеладзе, передает агентство «Новости-Грузия».
С начала недели в нескольких селах Кобулетского муниципалитета выявлено уже 20 случаев COVID-19. По словам Микеладзе, на данном этапе эпидемиологи установили более 200 контактов этого кластера. Из них исследованы 187 человек.
С сегодняшнего дня четыре села Кобулетского района, где были выявлены случаи инфицирования, закрыты на карантин. Это Гвара, Мухаестате, Легва и Цкаврока. На въездах и выездах из административных единиц установлены блокпосты, патрулируемые военными и полицией.
Микеладзе, прибывший в Гвара, сообщил, что Минздрав Аджарии уже подготовил врачей, которые будут проводить термоскрининг в карантинной зоне. Обходы местных жителей ранее уже начали сельские врачи. В том случае, если у человека, будет зафиксирована температура или другие симптомы инфекции, ему проведут тестирование.
- С 26 февраля и по сегодняшний день в Грузии коронавирус был подтвержден у 252 человек. Из них 63 выздоровели. Трое пациентов в возрасте 86, 81 и 76 лет скончались. В настоящее время в клиниках лечение продолжают 187 пациентов с коронавирусом. Два гражданина Австрии, у которых вирус обнаружили во время их нахождения в Грузии, вернулись на родину. Между тем в Грузию на лечение доставили трех соотечественников, у которых COVID-19 был подтвержден на территории Турции и Армении.
- Для предотвращения распространения коронавируса 21 марта на всей территории Грузии было объявлено чрезвычайное положение сроком на месяц. С 31 марта в стране введен всеобщий карантин и комендантский час – с 21:00 до 06:00 гражданам запрещено выходить на улицу без специального пропуска.
- Помимо нескольких сел Аджарии, строгий карантин установлен в двух соседних районах Восточной Грузии – Болниси и Марнеули, а с 10 апреля в одном муниципалитете Нижней Сванетии – Лентехи.
Благодатный огонь доставят в Грузию из Иерусалима в пасхальную ночь, после 23:00
Благодатный огонь будет доставлен в кафедральный собор Пресвятой Троицы (Самеба) в Тбилиси в пасхальную ночь, после 23:00. Об этом сообщила журналистам директор «Пилигрим турс» Цисана Гемазашвили, которая отправится в Израиль вместе с двумя духовными лицами. По ее информацию, Благодатный огонь передадут духовным лицам представители посольства Грузии в аэропорту, в самолете, передает «ИнтерпрессНьюс».
«В 23:15 самолет прилетит в Тбилисский международный аэропорт. Отсюда же самолет направится в аэропорт им. Бен-Гуриона в Тель-Авиве, однако нам не будет разрешено покидать самолет - ни отцу Давиду, ни отцу Теймуразу, ни мне», - заявила Гемазашвили.
По ее словам, на этом же самолете в Грузию из Израиля привезут часть находящихся там грузинских граждан. «В Тбилисский аэропорт самолет должен будет прилететь к 23:15 часам, и оттуда мы прямо направимся в Самеба», - заявила Гемазашвили.
Условия карантинного режима в Азербайджане могут быть ужесточены
Как заявил глава пресс-службы кабинета министров Азербайджана Ибрагим Мамедов, несмотря на предпринимаемые меры по предотвращению распространения коронавируса, «число случаев заражения превалирует над числом выздоровлений». «Эта тенденция требует, чтобы были приняты новые предупредительные меры. Врачи также говорят о важности самоизоляции. Однако наблюдения и факты показывают, что граждане не считают важным соблюдение требований о самоизоляции», - заявил он.
По его словам, если8 апреля в течение суток было отмечено 3 073 нарушений карантинного режима, то 10 числа- этот показатель возрос до 3 112. А 11 апреляуже днем было зарегистрировано 3 810 нарушений. Эти факты, на взгляд Мамедова, говорят о том, что есть необходимость в применении более строгих ограничительных мер.
Власти аннулировали разрешения на передвижение 47 тысяч лиц, ранее прошедших онлайн регистрацию. «До сегодняшнего дня правительство не хотело принимать жесткие меры по ограничению. Потому что была уверенность в том, что граждане будут дисциплинированно соблюдать правила карантинного режима, соблюдать самоизоляцию и без жестких мер. Однако сегодняшняя картина показывает, что дальнейшее ужесточение правил изоляции становится требованием дня», - заявил Мамедов.
Всего в Азербайджане зафиксировано более тысячи фактов инфицирования коронавирусом. 200 человек излечились, 11 – умерли. В больницах специального режима находятся 847 человек. Состояние 27 из них тяжелое, 35 – средней тяжести, остальных – стабильное. В различных карантинных зонах проводятся обследования 2840 человек, сообщает агентство Turan.
Число пациентов с COVID-19 в Кабардино-Балкарии увеличилось до 35
Пять новых случаев заражения коронавирусом зарегистрированы в Кабардино-Балкарии, общее число зараженных выросло до 35. Два пациента находятся в тяжелом состоянии, сообщили в оперативном штабе.
Как сообщает «Кавказский узел», за сутки с 10 по 11 апреля в Кабардино-Балкарии подтвердились три новых случая заражения коронавирусом, общее число зараженных достигло 30, при этом трое из них выздоровели.
По словам сотрудника оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в республике, двое зараженных находятся в реанимации в тяжелом состоянии, у них диагностирована двусторонняя пневмония. Эти пациенты подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
К 12 апреля в республике протестированы на вирус 4697 человек, уточнил представитель оперштаба.
Власти Афганистана и талибы заявили об обмене пленными
Власти Афганистана заявили об освобождении третьей сотни пленных бойцов радикального движения «Талибан». Первые двести человек уже вышли на свободу ранее на этой неделе.
Совет национальной безопасности Афганистана заявили, что таким образом началось выполнение мирного соглашения с талибами. Оно было подписано в конце февраля при участии США.
В свою очередь представитель талибов заявил, что движение освободит 20 заключенных, имеющих отношение к администрации Кабула. Это станет первой передачей заключенных со стороны «Талибан».
Обмен пленными - ключевой пункт договора. Афганистан обязался отпустить до пяти тысяч пленных талибов в обмен на тысячу своих военных. Только после этого начнутся новые переговоры и формирование правительства. Однако стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении договоренностей и режима прекращения огня.
Турция потребовала от Китая объяснить надпись на коробках с медикаментами, отправленных в Армению
Анкара требует от китайских властей официального объяснения относительно размещения на коробках с гуманитарной помощью, отправленной в Армению, надписи, в которой упоминается расположенная на территории современной Турции гора Арарат, сообщает Радио Азатутюн.
В рамках борьбы с эпидемией коронавируса Китай направил в Армению большую партию медикаментов, сделав следующую запись на коробках: «Пусть наша дружба будет выше, чем гора Арарат, и длиннее, чем река Янцзы».
Причиной гнева официальной Анкары стало упоминание горы Арарат, которую турецкая сторона называет Агри. По сообщению турецкого государственного информационного агентства «Анадолу», дипломатическая служба страны обратилась к послу Китая в Анкаре и к Министерству иностранных дел Китая, чтобы «выяснить причину надписи на коробках».
Отметим, что гора Арарат считается одним из символов Армении и даже изображена на государственном гербе страны.
В Грузии вылечили 80-летнюю женщину с тяжелой коронавирусной пневмонией
В Первой университетской клинике Тбилиси вылечили 80-летнюю женщину с тяжелой коронавирусной пневмонии. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщил директор клиники Леван Ратиани.
Пациентка была госпитализирована 18 дней назад. При поступлении в больницу ее состояние было критическим. «Она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Клинически выражен был синдром острого повреждения легких, повреждения сердца, синдром острой почечной недостаточности», - сообщил Ратиани.
Врачам удалось стабилизировать состояние пациентки. На этой неделе ее отключили от аппарата искусственного дыхания, а сегодня перевели в отделение терапии. «В соответствии с протоколом, ответы по дважды проведенному тестированию [на коронавирус] показали отрицательные ответы. Через несколько дней женщина будет выписана из клиники», - сказал директор медучреждения.
От также добавил, что «этот вирус обязательно станет спутником нашей жизни, однако без такой агрессии». Как отметил Ратиани, наступит момент, когда вирус перестанет свирепствовать и человек будет его переносить без обострения болезни, передает «ИнтерпрессНьюс».
«Для пандемии и эпидемии это характерно, таков закон природы. Вирус обязательно успокоится, и успокоятся люди. Этот вирус обязательно станет спутником нашей жизни, однако, с одним условием, без такой агрессии», - заявил Леван Ратиани.
- С 26 февраля и по сегодняшний день в Грузии коронавирус был подтвержден у 252 человек. Из них 63 выздоровели. Трое пациентов в возрасте 86, 81 и 76 лет скончались.
- В настоящее время в клиниках лечение продолжают 187 пациентов с коронавирусом. Два гражданина Австрии, у которых вирус обнаружили во время их нахождения в Грузии, вернулись на родину. Между тем в Грузию на лечение доставили трех соотечественников, у которых COVID-19 был подтвержден на территории Турции и Армении.
Еще 178 человек оштрафованы в Грузии за нарушение режима ЧП
Сотрудники полиции за последние сутки выписали 178 штрафов за нарушение режима чрезвычайного положения. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.
Чрезвычайное положение в стране было объявлено 21 марта для предотвращения распространения нового коронавируса. С 31 марта в стране введен всеобщий карантин и комендантский час – с 21:00 до 06:00 гражданам запрещено выходить на улицу без специального пропуска.
За нарушение комендантского часа прошлой ночью полиция оштрафовала 94 человека. Среди нарушителей был мужчина, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Помимо штрафа в 3 тысячи лари, он также лишен водительских прав на полгода. 60 гражданам выписали штрафы за несоблюдение социальной дистанции и запрета на собрания более трех человек.
19 водителей оштрафовали до 21:00 11 апреля за то, что они не следовали правилам передвижения по городу, установленным на время ЧП. Сейчас в машине могут находиться не более трех человек, при этом пассажиры должны размещаться на заднем сиденье. Кроме того, оштрафованы были пять человек, которые нарушили предписанный медиками режим самоизоляции. Всех их принудительно доставили в карантинные зоны.
Нарушение чрезвычайного положения в Грузии влечет за собой административные штрафы: для физических лиц 3 тысячи, а для юридических 15 тысяч лари, сообщает агентство «Новости-Грузия». Эти штрафы можно оплатить в течение 30 дней или обжаловать сразу или в течение 10 дней после истечения срока ЧП. При этом жалобу можно внести как в административный орган, так и в суд. Повторное нарушение чрезвычайного положения является уголовным преступлением и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.
Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении за сутки увеличилось на 46, достигнув 1013
Число случаев коронавируса в Армении за последние сутки увеличилось на 46, достигнув 1013. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 12 апреля число выздоровевших пациентов составляет 197.
Число смертей от COVID-19 за сутки не изменилось и составляет 13, сообщает Радио Азатутюн.
Таким образом, количество пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, на данный момент в Армении составляет 803, а из проведенных тестов на коронавирус 7164 дали отрицательный результат.
Армянская апостольская церковь сегодня празднует Пасху
Сегодня, 12 апреля, Армянская апостольская церковь отмечает Пасху – Воскресение Христово.
В этом году в связи с пандемией коронавируса церковные службы проводятся онлайн – без участия верующих. Такое распоряжение дал Католикос Всех Армян Гарегин Второй.
Власти Армении также призвали граждан оставаться дома.
Во многих странах по всему миру, где введен карантин и другие мероприятия в целях борьбы с распространением вируса, празднования Пасхи также проводятся без участия верующих.
В России за сутки выявлено более двух тысяч случаев COVID-19
В России за последние сутки число выявленных случаев коронавируса COVID-19 составило 2186 в 52 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией.
Больше всего случаев инфицирования выявлено в Москве – 1306. 278 – в Московской области, 69 – в Санкт-Петербурге.
Общее число заболевших возросло до 15770 в 82 регионах.
Умерли за прошедшие сутки 24 человека. Из них 14 в Москве. Всего с начала эпидемии COVID-19 в России погибло 130 человек.
В США объявлено масштабное бедствие - впервые во всех штатах
Президент США Дональд Трамп подписал декларацию о масштабном бедствии во всех 50 штатах в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Впервые стихийное бедствие объявляется на всей территории США. Об этом сообщил Белый дом.
Американские СМИ и эксперты неоднократно публиковали материалы с критикой действий Трампа для сдерживания эпидемии COVID-19. Журналисты сообщали, что специалисты настаивали на жестких мерах с распространением вируса еще зимой, но президент США не согласился с предложениями. Позднее Трамп раскритиковал действия Всемирная организация здравоохранения. По мнению президента США, организация слишком много времени уделяла Китаю во время распространения вируса нового типа.
Накануне США вышли на первое место в мире по количеству смертей от коронавируса COVID-19, обогнав Италию. Число умерших в Соединенных Штатах превысило 20 с половиной тысяч человек. Больше всего погибших в штате Нью-Йорк – более восьми с половиной тысяч человек. Всего, по последним данным, в США выявлено более полумиллиона случаев инфицирования COVID-19.
В Италии почти 19 с половиной тысяч погибших. В стране выявлено более 152 тысяч заражений коронавирусом нового типа. На третьем месте по уровню смертности Испания. Там умерли более 16 с половиной тысяч человек. Число инфицированных в Испании превышает 163 тысячи.
Число подтвержденных случаев коронавируса в Грузии увеличилось до 252
В Грузии число лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом увеличилось до 252. Информация обновлены на правительственном сайте StopCov.
За последние сутки по стране выявлено 19 новых фактов заболевания. Из них 10 подтвердились с вечера субботы. Медицинский директор Центральной инфекционной больницы Тбилиси Марина Эзугбая сегодня, 12 апреля, на брифинге сказала, что рост новых случаев в Грузии является «умеренным и контролируемым».
- Первый случай инфицирования коронавирусом в Грузии зафиксировали 26 февраля. В настоящее время в клиниках страны лечение продолжают 182 пациента с коронавирусом. 63 человека выздоровели. Трое пациентов в возрасте 86, 81 и 76 лет скончались.
- Два гражданина Австрии, у которых вирус обнаружили во время их нахождения в Грузии, вернулись на родину. Между тем в Грузию на лечение доставили трех соотечественников, у которых COVID-19 был подтвержден на территории Турции и Армении.
Православная церковь сегодня отмечает Вербное воскресенье
Верующие сегодня, 12 апреля, празднуют один из 12-ти главных праздников православной церкви - Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье. В Грузии этот праздник издревле называется Бзоба. По традиции, в этот день освящают ветки вербы и колхидского самшита (бза - по-груз.) и во всех храмах проводятся торжественные богослужения.
На фоне пандемии практически всем автокефальным православным церквям пришлось изменить ритуалы, а от некоторых обрядов и вовсе отказаться. Службы по случаю Вербного воскресенья во многих храмах сегодня пройдут без верующих. Грузинская православная церковь решила не закрывать храмы для прихожан. Праздничные литургии в церквях по всей стране начались в 10:00. Ожидается, что в тбилисском Кафедральном соборе Святой Троицы - Самеба – службу возглавит Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй.
В церквях сегодня не будет продаваться самшит. Уже несколько лет патриархия и правительство Грузии в преддверии Бзоба проводят кампании по защите этого растения, занесенного в Красную книгу. За срезание веток самшита в дикой природе предусмотрены крупные штрафы. Настоятели обещали, что сегодня во время литургии в храмах верующим раздадут по одной веточке самшита. Тем, кто выращивает самшит дома, несколько веток разрешено принести с собой символически.
В патриархии Грузии считают, что предпринятых ранее мер будет достаточно для того, чтобы исключить риск распространения коронавируса во время богослужений. Во дворах многих храмов для прихожан установлены звуковые системы. В совсем небольших церквях во время служб находится только клир, а миряне остаются на улице. Чтобы прихожане соблюдали социальную дистанцию, на расстоянии 1,5-2 метров нанесены отметки. Иконы и кресты, которые целуют верующие, стали протирать спиртом и розовой водой. Запивку после причастия разрешено употреблять с помощью одноразового стаканчика, сообщает агентство «Новости-Грузия».
За Вербным воскресеньем начинается Страстная неделя, или седмица, последняя неделя Великого поста, предшествующая Пасхе. До сих пор не известно, как Грузинская православная церковь будет праздновать Пасху 19 апреля. Первые лица Грузии уже подтвердили, что они не будут присутствовать на богослужениях - трансляцию литургии члены правительства и президент намерены смотреть по телевизору дома.
Сергей Собянин объявил о новых ограничениях в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о дополнительных запретах и ограничениях, которые вводятся в Москве с 13 по 19 апреля. В первую очередь, речь идет о введении пропускного режима.
Цифровые пропуска, которые жители Москвы будут использовать для совершения поездок по работе, будут действовать до 30 апреля. Об этом, как и о других важных для москвичей подробностях, мэр сообщил в субботу в своем блоге.
«Пропускной режим передвижения по городу - это неизбежные дополнительные ограничения и неудобства. Но когда речь идет о здоровье и жизни огромного количества людей, выбора нет. Особенно когда мы видим, что, к сожалению, не все соблюдают установленные ограничения», - пояснил Собянин.
С 13 по 19 апреля в Москве приостанавливается работа предприятий и организаций, кроме органов государственной власти, медицинских учреждений и организаций, предприятий пищевой и медицинской промышленности. Будут продолжать работать производители средств индивидуальной защиты, наиболее важные оборонные предприятия и компании, обеспечивающие работоспособность критически важной инфраструктуры. Продуктовые магазины и торговля мелкой розницей останутся открытыми.
С начала недели число подтвержденных случаев заражения в Москве выросло почти в два раза и составляет около восьми тысяч. На Москву приходится две трети всех случаев заражения, обнаруженных в России.
В США от коронавируса больше смертей, чем в Италии
В Соединенных Штатах зарегистрировано больше летальных исходов в результате инфицирования коронавирусом, чем в Италии. Сегодня, 11 апреля, количество смертельных случаев в США превысило 20 110. Каждый день примерно две тысячи человек умирают в результате инфицирования COVID-19, сообщают американские СМИ.
На сегодняшний в Италии вирус стал причиной 19 468 смертей. Это 32 умерших на 100 тысяч человек. В Соединенных Штатах в настоящее время на 100 тысяч человек приходится 6 умерших в результате инфицирования.
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