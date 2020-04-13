Ираклий Окруашвили получил чрезвычайный срок

Сегодня Ираклий Окруашвили, бывший министр обороны и лидер оппозиционной «Победоносной Грузии», осужден на пять лет. Тбилисский городской суд признал его виновным в участии в групповом насилии в ходе акции протестов в ночь на 21 июня прошлого года. Оппозиционеры ждут освобождения Окруашвили и других оппозиционеров по завершении ЧП. В противном случае будет сорван процесс избирательной реформы, провести которую власти обещали международным партнерам.

«Получается, 40 тысяч человек, которые там стояли вместе с Окруашвили, тоже виновны», – возмущался однопартиец Ираклия Окруашвили из «Победоносной Грузии» Гурам Чалагашвили во дворе тбилисского городского суда по завершении судебного заседания. Его соратник, бывший министр обороны, признан виновным в «участии в групповом насилии» и приговорен к пяти годам тюрьмы. При этом суд снял обвинение в «руководстве и участии в групповом насилии».

Речь идет о событиях 20-21 июня, когда десятки тысяч человек собрались перед зданием парламента во время так называемой гавриловской ночи.

Поддержать Окруашвили сегодня в тбилисский городской суд пришли представители оппозиционных партий. Одна из лидеров «Европейской Грузии», депутат Элене Хоштария вердикт суда считает «аморальным»:

«Это не судебное, а политическое решение. За насилие, имевшее место 20 июня, ответственность полностью лежит на государстве. По этому делу должны быть осуждены полицейские, лица, отдававшие приказы, а не наоборот».

Вместе с Окруашвили оппозиционеры политическими заключенными считают одного из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава и совладельца оппозиционного телеканала «Мтавари» Георгия Руруа.

Их освобождение, по утверждению оппозиции, было одним из пунктов договоренностей с «Грузинской мечтой» о возобновлении избирательной реформы, которая стала ключевой для выхода страны из политического кризиса и сохранения имиджа в глазах западных партнеров.

Пандемия COVID-19 и введенное в связи с ней ЧП внесли коррективы в этот процесс, дальнейшие обсуждения перенесены на конец мая. Но принятие конституционных поправок, требующих, в том числе, и голоса оппозиционных депутатов, может быть провалено, предупредили сегодня представители оппозиции, и всю ответственность за это председатель «Нацдвижения»

Григол Вашадзе возлагает на власть и напоминает «Грузинской мечте», что у нее еще есть время:

«Они думают, что из-за пандемии все тихо пройдет. Ничего подобного. Этого так не оставят ни оппозиция, ни те руководители посольств и международных организаций, которые своей репутацией поручились за исполнение обеих частей договора. Завершатся пандемия и ЧП, и все политзаключенные должны быть на свободе».

Ни о каких политзаключенных в договоре нет речи, – изначально заявляли представители «Грузинской мечты», – ввиду отсутствия в стране самих политзаключенных. На сегодняшнюю критику и предупреждения оппонентов ответил исполнительный секретарь «Грузинской мечты», бывший спикер парламента Ираклий Кобахидзе. У него не возникает вопросов по поводу объективности вердикта в деле Ираклия Окруашвили:

«Попытка вторжения в здание парламента была явной, и это является тяжелым преступлением. Именно на основе этого достоверного факта и принял суд соответствующее решение. Так что объективно здесь нет никаких вопросов. Предметом нашего договора (с оппозицией) было не прибегать к ненадлежащей политизации правоохранительных структур. А оппозиция сегодня своими заявлениями делает именно это».

Между тем вопросы по этому делу есть и у профильных НПО.

«Местные НПО считают задержание некоторых лиц в связи с протестами политически мотивированным», – сказано обнародованном в марте ежегодном докладе Госдепартамента США о положении с правами человека в Грузии. В документе, где речь идет о разгоне акции 20-21 июня прошлого года, сказано о возможных «произвольных арестах» участников протестных акций и в этом контексте, в частности, упомянут глава партии «Победоносная Грузия» Ираклий Окруашвили.

Окруашвили был задержан 25 июля 2019 года. Свое задержание он связывает с делом телеканала «Рустави 2», владельцем которого считает себя. Кроме этого, создав в начале июня прошлого года новую партию «Победоносная Грузия», Ираклий Окруашвили намеревался оппонировать партии Бидзины Иванишвили «Грузинская мечта» и участвовать в парламентских выборах.

Но этим планам не суждено претвориться в жизнь, если вышестоящие судебные инстанции оставят сегодняшний приговор в силе. Обжаловать вердикт намерены не только адвокаты Окруашвили, но и представители прокуратуры. И это не единственный тюремный срок, который грозит бывшему госчиновнику.

19 ноября прошлого года Ираклий Окруашвили (вместе с бывшим генпрокурором Зурабом Адеишвили) был обвинен в злоупотреблении служебными полномочиями по делу смерти Буты Робакидзе. 19-летний Бута Робакидзе был застрелен полицейским в ноябре 2004 года. Согласно первоначальной официальной версии, это произошло в результате спецоперации по предотвращению вооруженного нападения. Повторное расследование дела началось после ухода из власти «Нацдвижения». Следствие установило, что тогда полицейский стрелял в безоружного молодого человека, а дело было сфабриковано. В декабре 2018 года суд признал виновными пятерых бывших высокопоставленных чиновников МВД. Окруашвили тогда был министром внутренних дел. Его соратники выдвинутые ему по делу Робакидзе обвинения также считают политически мотивированными, указывая на то, что повторное следствие и судебный процесс длились более пяти лет и до начала политической активности Ираклия Окруашвили его причастность к этому делу следствием не рассматривалась.