«Мечта» Иванишвили в тени Окруашвили

Грузинскую оппозицию окрылило заявление посольства США в Тбилиси. Американская дипмиссия выразила обеспокоенность по поводу приговора, вынесенного одному из лидеров оппозиции Ираклию Окруашвили, – пять лет тюрьмы. В стане оппозиции ожидают, что правящая «Грузинская мечта» будет вынуждена освободить находящихся в тюрьме их соратников. В противном случае там грозят провалить принятие конституционных поправок по избирательной реформе.

Заявление посольства США по делу Ираклия Окруашвили – это еще одно подтверждение того, что в договоренности, достигнутой в марте с правящей силой «Грузинская мечта», шла речь не только о реформе избирательной системы, но и об освобождении находящихся под стражей «инакомыслящих». Так считают сегодня в грузинской оппозиции. И речь идет конкретно о генсеке «Европейской Грузии», бывшем мэре Тбилиси Гиги Угулава, совладельце оппозиционного ТВ «Мтавари» Георгии Руруа и лидере «Победоносной Грузии», бывшем министре обороны Ираклии Окруашвили.

Последний 13 апреля был приговорен к пяти годам тюрьмы за участие в массовых насильственных действиях в ходе так называемой гавриловской ночи – июньских акций протеста в 2019 году.

«Время и обстоятельства ареста Ираклия Окруашвили вызвали обеспокоенность по поводу возможного политического вмешательства и избирательного правосудия, – говорится в заявлении посольства США. – Дело бросает тень на беспристрастное правосудие – и эту обеспокоенность должно было развеять совместное заявление от 8 марта. Мы настоятельно призываем всех подписавшихся поддержать букву и дух соглашения от 8 марта».

Правящая сила отрицает в стране наличие политзаключенных. Находящихся под стражей оппозиционеров в «Грузинской мечте» рассматривают как лиц, совершивших конкретные и «тяжкие» преступления. И накануне, после вынесенного вердикта Ираклию Окруашвили, один из лидеров правящей силы Ираклий Кобахидзе подтвердил, что не сомневается в объективности судейского решения. Он подверг критике оппозицию за «нарушение договора» в той части, где она обещала «не политизировать действия правоохранительных структур».

Видимо, в правящей силе решили до конца следовать данному мессиджу. На эту позицию не повлияло и заявление посольства США. Глава парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили и сегодня раскритиковал оппозицию за попытку «политического вмешательства в судебную систему», что, по мнению Оханашвили, недопустимо. Что же касается избирательной реформы, то, по его словам, «соглашение об избирательной модели, достигнутое политическим консенсусом, в котором большую роль сыграли международные партнеры, со стороны «Грузинской мечты» обязательно и полностью будет выполнено. Никакой опасности для его выполнения нет».

Анри Оханашвили напомнил, что все необходимые законопроекты уже инициированы в парламенте и все ждут завершения ЧП, что даст возможность продолжить работу по конституционным поправкам. Тем самым депутат «Грузинской мечты» косвенно переложил ответственность на оппозицию за возможный провал избирательной реформы.

Оппоненты власти грозят сорвать голосование, если власти не освободят заключенных оппозиционеров к концу мая – это крайний срок для принятия законодательных изменений с соблюдением процедурных правил. Игнорировать заявление американской дипмиссии не советует властям депутат «Европейской Грузии» Гига Бокерия:

«Бидзина Иванишвили идет на большой риск. В то время когда Грузия нуждается в поддержке наших международных партнеров для преодоления существующих проблем, создавать проблемы демократии, не выполнять данное обещание, значит, нанести дополнительный ущерб нашей стране. Грузия и мир преодолеют пандемию, и у нас будут выборы, но для этого нужно, чтобы было выполнено соглашение».

Гига Бокерия, как и представители других оппозиционных партий, считает, что в противном случае Бидзину Иванишвили и «Грузинскую мечту» ждут тяжелые политические времена. Оппоненты правящей силы уверены, что властям не удастся воспользоваться ситуацией, вызванной COVID-19, и в скором времени «Грузинская мечта» окажется под новым шквалом критики из Вашингтона и Брюсселя.

Многие вспомнили и о том, что в Конгрессе США в апреле 2019-го даже рассматривали вопрос об экономических санкциях в отношении чиновников от «Грузинской мечты».

Открытое заявление посольства США по делу Ираклия Окруашвили не советуют властям оставлять без внимания и представители гражданского сектора. Правозащитники напоминают, что западные партнеры в следующий раз не закроют глаза на провал со стороны «Грузинской мечты» обещанной избирательной реформы, как это произошло в ноябре 2019 года.

По словам главы грузинского филиала Transparency International Эки Гигаури, правящей «Грузинской мечте» обязательно придется ответить на вопросы западных партнеров. Глава Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе не исключил, что правящая сила ситуацию может разрядить с помощью президента Саломе Зурабишвили, которая может помиловать Ираклия Окруашвили и других заключенных оппозиционеров.

Чтобы узнать, как далеко власть Бидзины Иванишвили намерена идти в этом процессе и продолжит ли она свою игру, ждать долго не придется, считают грузинские наблюдатели. Очередной акт президентского помилования ожидается в преддверии православной Пасхи, которая в этом году отмечается 19 апреля.