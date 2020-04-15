Абхазскую паству призывают остаться дома

В условиях пандемии, объявленного карантина и чрезвычайного положения вопрос, идти или не идти на пасхальную службу в храм, все еще не решен однозначно для верующих в Абхазии. Сухумо-Пицундская епархия Абхазской православной церкви через своего главу о. Виссариона (Аплиа) заявила, что не закроет храмы для прихожан. Священнослужители другой церковной организации – Священной митрополии Абхазии – закрыли Ново-Афонский монастырь и призвали своих прихожан участвовать в службах посредством онлайн-трансляций. Общественность призывает руководство АПЦ и верующих воздержаться от церковных собраний, дабы не способствовать распространению эпидемии.

Общественная палата обратилась к гражданам Абхазии с просьбой «отпраздновать праздник Пасхи дома, руководствуясь рамками строгого карантина».

Члены Общественной палаты подкрепляют свой призыв ссылкой на обращение Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, который во время проповеди в храме Христа Спасителя призвал верующих воздержаться от посещения храмов в связи с эпидемией коронавируса до его распоряжения. А также на председателя Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона, который обратился к верующим России с просьбой подготовиться к тому, что многим из них придется ограничиться трансляцией пасхального богослужения.

Секретарь Общественной палаты Гули Кичба считает, что в Абхазии пока еще благополучная обстановка потому, что вовремя правительством были приняты решения, направленные на изоляцию и защиту населения от эпидемии: «Не только мы, но и весь разумный мир сидит на карантине. Слава богу, наше правительство это приняло. И, может быть, у нас такая благополучная пока обстановка в связи с тем, что мы все-таки как-то придерживались этих правил. Правительство издало указ о самоизоляции, чтобы люди не выходили на улицу и щадили себя и других. Ведь на кону стоит не только здоровье наших близких и собственное здоровье, но и нации, я так это расцениваю. Совершенно недавно умер муфтий Ингушении, и в Киево-Печерской лавре, видите, перезаразили священники друг друга, лавра оцеплена, по-моему, не впускают и не выпускают никого. Кирилл сделал обращение… Неужели нам недостаточно этого для того, чтобы люди поняли, что это во благо!»

Гули Кичба пояснила: Общественная палата призывает всех придерживаться тех правил, которые выработало человечество на горьком опыте этой пандемии, серьезно отнестись к рекомендациям ВОЗ и решениям правительства Абхазии:

«Мы каждый раз, как в войну, смотрим сводки, хоть бы кто-то не заболел, поэтому берегите не только себя, но и окружающих вас людей! Я призываю все же прислушаться к разуму, а разум нам тоже Бог дает. У абхазцев есть притча такая. Тонул человек и говорил: «Боженька меня вытащит!» Ему протягивают палку, а он говорит, нет, боженька меня вытащит. Ну, утонул. А боженька говорит, я же тебе так хотел помочь! Значит, надо и мозги свои включать. Мы все должны сейчас переживать друг за друга, давайте все-таки выдержим еще одно испытание, которое, может быть, тоже Бог нам дал. Может очиститься надо каждому из нас в душе и в наших домах!»

Члены Общественной палаты предлагают в условиях Абхазии организовать онлайн-трансляцию пасхального богослужения, что позволит верующим сохранить единство переживания великого праздника и вместе с тем не подвергать себя опасности.

«Вспомним, как тысячелетия назад верующие праздновали его в катакомбах, и это лишь возвышало молитвы. Наши дома и квартиры будут освящены нашими переживаниями, и это поможет нам выстоять в борьбе с пандемией», – говорится в обращении.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия