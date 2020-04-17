Алхас Конджария: «Главное – быстро и четко реагировать на возникшие очаги»

Представитель оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, заместитель министра здравоохранения и социального обеспечения Абхазии Алхас Конджария в интервью «Эху Кавказа» рассказал о мерах, которые предпринимает штаб, чтобы не допустить распространения вируса на территории республики.

Анаид Гогорян: Алхас, расскажите, в чем заключается стратегия работы оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции?

Опыт абсолютного большинства стран, которые сегодня переносят пандемию, показывает, что главное – не не допустить коронавирус в страну, а как можно быстро и четко реагировать на возникшие очаги

Алхас Конджария: Главная стратегия оперативного штаба – это мобилизация всех имеющихся ресурсов – в первую очередь речь идет о здравоохранении Республики Абхазия, да и не только в этой сфере, – и их координация согласно складывающейся эпидемиологической обстановке в стране. Одна из главных задач в этом процессе – это выработка маршрутизации. Что мы хотим сказать, говоря о маршрутизации, – это точное знание того, как, из какого населенного пункта и в какое медучреждение страны должен попадать больной с подозрением на COVID-19. Кроме того, нельзя не отметить, что неотъемлемой частью этого процесса является непосредственное формирование медицинских бригад при медучреждениях, оптимальное распределение человеческих ресурсов, медицинских кадров. Здесь также крайне важно продолжать плановое лечение соматических больных. Ряд медицинских учреждений, которые находятся в режиме чрезвычайного положения, должны оказывать помощь и соматическим больным, то есть больным, не заразившимся COVID-19.

Многие сегодня нам задают вопрос: возможно ли не допустить момент проникновения данной инфекции на территорию Республики Абхазия? Не допустить проникновения вируса на территорию Абхазии практически невозможно. И тут дело совсем не в том, что недостаточно усилий и т.д. Опыт абсолютного большинства стран, которые сегодня переносят пандемию, показывает, что главное – не не допустить коронавирус в страну, а как можно быстро и четко реагировать на возникшие очаги в том или ином городе или в той или иной республике. Другое дело, насколько эффективно удается сдержать распространение вируса, сделать этот процесс поэтапным, что позволит системе здравоохранения подготовиться. Наша задача – подготовиться к возможной вспышке здесь, в республике. Как можно оперативнее задействовать все возможные ресурсы, которые у нас есть.

А.Г.: Сколько пациентов в критическом состоянии могут принять абхазские больницы одномоментно? Достаточно ли квалифицированного персонала для интенсивной терапии или реанимации?

А.К.: Тяжелая категория пациентов – это та категория, которую необходимо подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Если взять по всей республике какое количество, надо исходить непосредственно от самих аппаратов. Мы, несомненно, максимально оснастили основные учреждения, которые будут бороться с этой инфекцией. Это Гудаутская центральная районная больница. Там больные смогут получать помощь. Говоря о том, какое количество больных по всей республике мы можем одновременно принять, именно тяжелых больных, это порядка 100 пациентов, которым требуется искусственная вентиляция легких.

Мы испытываем кадровый дефицит. Но, несмотря на это, наши доктора достаточно квалифицированные и работают в полном объеме

Говоря о медперсонале, несомненно, здесь у нас есть пробелы. Мы испытываем кадровый дефицит. Но, несмотря на это, наши доктора достаточно квалифицированные и работают в полном объеме, с максимальным количеством дежурств возможных и т.д. То есть стараемся перекрывать, хотя на данном этапе пока мы не захлебываемся. У нас всего выявлено три пациента с COVID-19. И они благополучно проходят лечение и находятся далеко не на искусственной вентиляции легких. Их заболевание протекает как средней степени тяжести. И если говорить обо всех остальных специалистах, речь идет не только о реаниматологах, идет общая работа: тут и младший медперсонал, тут и врачи-инфекционисты, врачи-эпидемиологи, врачи-вирусологи. Для многих это будет непривычно слышать, но хочу сказать следующее: подобного рода пандемия, как сейчас, была порядка 100-150 лет тому назад. И подготовиться к ней невозможно. Мы наблюдаем в ряде стран, которые на голову выше в плане медицины и развития, понимаем, что даже они не смогли подготовиться к этой пандемии. Мы делаем для этого все возможное и привлекаем всех специалистов, которые у нас сегодня есть. Даже и те, кто находится за пределами республики.

А.Г.: В чем главная цель эпидемиологов в настоящее время - нераспространение инфекции вообще или же контролируемое течение эпидемии, чтобы выработать иммунитет?

А.К.: Главная задача работы их сейчас заключается в том, чтобы не допустить лавинообразного распространения вируса и минимизировать возможную эпидемию, что в конечном итоге и будет означать наш общий успех в этом деле. Основная работа, которой должны заниматься эпидемиологи, они же не столько оказывают лечение, они должны нас всех предупредить и объяснить правила поведения в случае возникновения той или иной вспышки.

А.Г.: Могли бы вы дать рекомендации семьям, как себя вести? Может быть, имеет смысл отселить на время пожилых людей и другие группы риска, организовав их снабжение, но с минимальным контактом?

Самоизоляция – это крайняя мера, но она позволит минимизировать контакты со всеми остальными

А.К.: Эти рекомендации мы даем нашим гражданам уже на протяжении более двух недель силами практически всех медицинских работников страны. И здесь главный упор, конечно, идет на самосознание и понимание людьми необходимости самоизоляции и соблюдения всех правил карантина. Все меры, которые сегодня введены, – это меры административной ответственности, в том числе и штрафы – для человека, который не понимает или не хочет понимать, что он ответственен за свое здоровье и здоровье своих близких, родных. В этом случае мы не можем в принудительном порядке держать его дома, закрывать. Мы – Министерство здравоохранения, которое дает рекомендации, основываясь на определенных фактах. Самоизоляция – это крайняя мера, но она позволит минимизировать контакты со всеми остальными. Тут нужно подчеркнуть: говоря о самоизоляции, нужно отметить, зачем это делается? Это делается для того, чтобы мы, медицинские работники, все наше медицинское сообщество не захлебнулось в случае вспышки более 150, 200, 300 больных одномоментно. Потому что мы понимаем, что среди этих больных будут больные, у кого болезнь будет протекать и в легкой форме, и в средней форме, и в тяжелой форме.

И никакого отслоения от групп риска, это касается пожилых людей, просто не понадобится. Нам не придется расселять пожилых людей, людей среднего возраста, если все мы вместе осознаем и поймем, что независимо от того, будем мы их расселять друг от друга или нет, риск возникновения вспышки или заболевания все равно имеет место. И тут этот фактор никак не повлияет. Самоизоляция не подразумевает отдельно конкретных лиц, имеется в виду и семьи, в том числе, если вдруг есть какая-то угроза. Поэтому тут разделять нет никакого смысла пожилых людей от более молодых. Несомненно, в приоритете у нас наши старшие, но с учетом обстановки не у всех есть такая возможность самоизолироваться, не у всех есть отдельные квартиры. Кто-то живет в частных домах, как вы знаете, у нас очень много жилого сектора именно в виде частных домов. Поэтому не всегда представляется такая возможность.

А.Г.: Расскажите, как будет распределена гуманитарная помощь, которая поступила в Абхазию от московской диаспоры, от движения «Мы вместе»?

А.К.: В первую очередь, надо отметить, безусловно, в приоритете при распределении лечебно-профилактические учреждения, которые сегодня перепрофилируются для оказания помощи больным именно COVID-19. Одно из учреждений – это, конечно, Гудаутская центральная районная больница. Также Инфекционная больница г. Сухума. Мы не должны забывать то, что, к сожалению, соматические заболевания также имеют место быть. Я не говорю о людях, зараженных COVID-19. Та помощь, которая была оказана, – несомненно, огромная для нас, для медиков, для всего медицинского персонала. Но для того, чтобы ее правильно распределить, тут тоже ряд определенных условий должны соблюдаться. И, как я ранее сказал, это в первую очередь учреждения, которые будут заниматься больными COVID-19. И потом только республиканские учреждения и все подведомственные учреждения, которые находятся на территории республики.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия