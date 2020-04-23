Карантины, карантины, а я маленький такой...

Пока рано оценивать работу нашего правительства. Вернее, рано подводить итоги. Итоги, наверное, будем по традиции осенью подытоживать вместе с учетом цыплят. Вроде бы пока все, так или иначе, налажено. Который уж день в мире царит пандемия, а у нас пять погибших пациентов. Пять – это много или мало? Если сравнить с показателями других стран, – мало. Но каждая смерть – это ведь не только статистическая галочка, это трагедия, невосполнимая потеря, пропасть. Говорить банальности не хочется, но приходится. Мы были бы счастливы, если бы никто не погибал, но так не получилось. Выявленных зараженных более 400, что, в принципе, тоже немного. В общем, пока худо-бедно справляемся, и спасибо всем, кто в этом участвует.

Разные слухи ходят по поводу того, почему у нас такая ситуация – в меру стабильная и более или менее регулируемая. Есть, конечно, абсолютно белибердовые гипотезы. Для смеха приведу одну из них, по-моему, более бредовой я пока не слышал. На одном странном сайте я имел честь прочитать, что грузинский ген, грузинская кровь особенная, и она с трудом поддается этой заразе. Даже называли исследования какого-то заграничного врача, который обнаружил, что грузинская кровь сродни крови, обнаруженной на туринской плащанице (!). По прочтении этой заметки я было воспылал чувством большой гордости и стал на соседей глядеть свысока, потом опомнился, понял, что меня в очередной раз водят за нос и, деланно расхохотавшись, снова сник.

Сижу дома в квартире сырой. За окном моросит гаденький дождь, который не дает выйти погулять. Гулять особо некуда, променад рекомендован в пределах дворика и чуть-чуть подальше. И гулять надо осторожно, соблюдая дистанцию, не приближаться к себе подобным на расстоянии двух метров, а то могут повязать.

Тихо в городе... ну, сравнительно тихо. Движение легковых машин с неделю как запрещено, но легковушки все-таки ездят. Это машины доставки, скорой помощи, патрульной службы и лиц, приближенных к императору, у которых есть железное разрешение на передвижение. Выглядываю на улицу и удивляюсь тому, что, оказывается, у императора слишком много приближенных лиц, так как машин не то что бы много, но и немало.

Много велосипедов, мотоциклов, мопедов, мотороллеров, и есть еще какие-то двухколесные сооружения, которые не имеют статус легковых автомобилей. Появились энтузиасты на роликах, видел пару лихих скейтбордистов, и даже в районе Метростроя был замечен один пожилой дядечка, который передвигался на самодельном самокате – дощечке на двух подшипниках и дверной ручкой. Наверное, прожившие с меня помнят это нехитрое приспособление, популярное в начале 60-х годов прошлого века. При дальнейшем продлении автомобильного запрета не удивлюсь, если предприимчивые ребята создадут артель рикш. В общем, народ приспосабливается, как может. Жалею, что в свое время я свой велосипед «Орленок» поменял на швейную машинку «Чайка», думал, она мне больше понадобится. В итоге на машинке шить я так и не научился, и велосипеда тоже нет. Сейчас он мне очень пригодился бы. Но, как говорится, знал бы прикуп, жил бы в Сочи.

Движение легковых автомобилей было запрещено до 21 апреля. Как запрет на движение легковушек может помочь в борьбе с вирусом, я не знаю. Хотя понимаю, почему это было сделано: правительство, не желая портить себе кровь препирательством с церковью, взяло и волевым решением прекратило все передвижения на частных автомобилях, дабы несознательный люд не начал свои посиделки на кладбищах, куда, согласно традициям, после Пасхи он устремляется, дабы посетить могилы предков. И так как пасхальные праздники продолжаются неделю, то запрет на передвижения продлили до 26 апреля.

Не надеется правительство на народное самосознание. Во избежание толчеи и близких контактов всех степеней, наша власть решила, от греха подальше, прибегнуть к испытанному способу – взять и запретить. Взяли и запретили! И теперь из-за определенного количества несознательных граждан страдают все. Конечно, в такие тревожные дни лучше сидеть дома и выходить только до ближайшего продмага или аптеки. Но бывают какие-то экстренные случаи. К примеру, мой свояк живет в Варкетили, а его сын-студент – около памятника Важа Пшавела. В пересчете на километры – расстояние приблизительно около 15 км. Сын свояка учится в онлайн-режиме, парень очень обязательный, все лекции слушает внимательно, записывает, делает конспекты, пишет курсовые, активничает на семинарах, ну, ведет примерную жизнь онлайн-студиозуса. И вдруг грянула беда – компьютер студента накрылся медным тазом. У моего свояка есть машина и есть второй ноутбук, но вопрос в том, как его передать сыну. Свояк – человек немолодой, пройти пятнадцать километров ему будет практически невозможно. Да еще тащить на себе ноутбук...

Но нет безвыходных ситуаций! На такие экстренные случаи доброе правительство приготовило горячую правительственную линию: вы можете позвонить, объяснить причину выезда в город, вас внимательно выслушают, и если причина будет признана уважительной, то дадут временный электронный пропуск: запишут в базу ваши данные, данные автомобиля, укажут причину, отметят предположительное время поездки туда и обратно, плюс-минус 30-40 минут, и, пожалуйста, заводи машину, выезжай, делай свое дело, сей разумное, доброе, вечное. Патруль тебе только честь отдаст и штрафовать не будет.

Дело, как говорится, было бы на мази, но не все так легко, как нам хочется. Осталось главное препятствие – дозвониться до оператора горячей линии. И вот мой свояк сидел с утра и звонил. И звонил, и звонил, и звонил... с утра до полудня сделал 477 звонков, но дозвониться так и не смог. Все операторы были недоступны.

Но опять-таки нет безвыходных ситуаций; есть некая компания (не буду называть ее вслух, дабы не думали, что я ее рекламирую), которая давно уже специализируется на доставке еды на дом. Они ездят на мотороллерах и достойно выполняют все заказы, которые к ним поступают. Теперь, в эти полупещерные дни, они занимаются также перевозкой легких вещей. Так что свояк решил проблему, связался с вышеуказанной компанией, и в течение часа за весьма скромную цену ноутбук был с честью доставлен по назначению. И усидчивый студент продолжил грызть гранит науки, отделавшись легким испугом.

А ведь проблема высосана из воздуха, если меня спросить. Есть грузинская пословица: «Боясь волка, не истребляют стадо». У нас сейчас происходит именно это. И недовольство публики начинает набирать обороты.

А в остальном...

А в остальном наберемся терпения и будем ждать.

Ведь должен же когда-нибудь наступить хоть какой-то конец, а?

P.S. Кто-то спросил меня, как я переношу карантин? Отвечу по Высоцкому:

«То разуюсь, то обуюсь,

На себя в воде любуюсь, –

брагу кушаю».

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