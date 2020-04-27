В Абхазии заявили о необходимости соблюдения ограничительных мер до 15 мая

До 15 мая необходимо соблюдать все меры ограничительного характера, – заявил сегодня министр здравоохранения и социального обеспечения самопровозглашенной республики Абхазия Тамаз Цахнакия.

По его словам, новых случаев заражения коронавирусной инфекцией не выявлено. «Но нет стопроцентной гарантии того, что зараженных не будет завтра в большем количестве», – отметил Цахнакия.

Министр подчеркнул, что практически ежедневно граждане возвращаются в Абхазию из России – где идёт рост числа инфицированных коронавирусом.

«Так, по данным Роспотребнадзора, такая тенденция будет сохраняться как минимум до 15 мая текущего года. Очень сложно сказать однозначно, каким путем пойдет эпидпроцесс в течение мая месяца, поэтому мы считаем, что до 15 мая необходимо соблюдать все меры ограничительного характера, в том числе самоизоляцию, исключение каких-либо массовых мероприятий и другие пункты, должны выполняться в полном объеме», – заявил он.

В самопровозглашенной республике Абхазия выявили три случая заражения коронавирусной инфекцией. Пациентка 1925 года рождения, находившаяся в Гудаутском госпитале, накануне скончалась от осложнений, вызванных COVID-19, и множественных сопутствующих хронических заболеваний.

С 20 апреля в Абхазии были изменены некоторые ограничительные меры, введенные в связи с эпидемией коронавируса, и возобновлена работа продуктовых и сельскохозяйственных рынков.