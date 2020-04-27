Антикризисный план и предвыборный расчет

24 апреля премьер-министр Георгий Гахария представил план, призванный смягчить урон, который нанесла Грузии эпидемия коронавируса. Судя по всему, «Грузинская мечта» попытается превратить его в свой предвыборный козырь.

До парламентских выборов остается полгода, и предусмотренные планом выплаты будут производиться именно в течение шести месяцев. Гражданам, потерявшим работу или отправленным в отпуск без сохранения зарплаты (их примерно 350 000), выделят по 200 лари (≈62$) ежемесячно. 91 000 наиболее бедных семей (около 320 000 человек), а также детям и части взрослых с ограниченными возможностями (около 40 000 человек) достанется в среднем по 100 лари в месяц. В этот же период 750 лари из зарплат ниже 1500 лари не будут облагаться подоходным налогом.

Избиратели с ярко выраженными идеологическими предпочтениями проголосуют за свои партии вне зависимости от реализации этой программы. Но с теми, кто мало интересуется политикой или колеблется, дело обстоит иначе. Большинство из них всегда видело в правительстве некую внешнюю по отношению к себе силу, которая похожа на злобного грабителя или, наоборот, на щедрого патрона, и не воспринимало бюджет страны, как что-то свое, но скорее как сокровищницу главы государства. Симпатии таких избирателей может увеличить даже небольшая материальная помощь.

100-200 лари – это очень немного, и положительные эмоции первых месяцев, вероятно, угаснут, когда примерно 600 000 жителей Грузии придется возобновить выплаты по кредитам после трехмесячной паузы, предоставленной им ведущими банками по согласованию с правительством, а 1 200 000 семей вновь начнут получать счета за коммунальные услуги. Но к тому времени кабинет министров – сам или при содействии фонда Бидзины Иванишвили «Карту» – скорее всего, подготовит дополнительные инициативы, чтобы подойти к выборам в роли «социального заступника». «Главный приз» в подобных ситуациях обычно привязывают к поствыборному периоду так, как это произошло в 2018-м, когда перед вторым туром президентских выборов правительство сообщило, что «Карту» покроет долги сотен тысяч граждан по просроченным кредитам. Интересно, что обещания пенсионерам разделены между «до» и «после» – тем, кто старше 70 лет, добавят по 30 лари уже в июле (т.е. до выборов), однако индексация пенсий начнется лишь в январе.

Есть и другие, психологические, факторы, позволяющие властям управлять настроениями электората. Борьба с эпидемией зачастую воспринимается как война, и «Грузинская мечта» усиливает это ощущение, упоминая через слово «героев на передовой», «битву на два фронта» и т.д. Любая война порождает своеобразную «мобилизационную лояльность», и сопутствующими чувствами можно манипулировать, эксплуатируя идею постепенного продвижения к победе в яростной схватке со страшным врагом (а коронавирус действительно ужасает) и приговаривая: «Коней на переправе не меняют». Правительство разделило снятие ограничений на шесть этапов со средним промежутком между ними в две недели, предупредив, что они могут быть введены вновь в случае ухудшения эпидемиологической обстановки. Возвращение к нормальной жизни после нелегких испытаний (их, как правило, хотят быстро забыть) всегда доставляет людям радость, и партия Иванишвили наверняка попробует использовать ее в своих интересах. Чередуя запреты и послабления, можно добиться предсказуемой эмоциональной реакции как от общества в целом, так и от отдельных групп, повысить или понизить явку избирателей и т.д. Из этого вовсе не следует, что «Грузинская мечта» использует все возникшие возможности, но они у нее, несомненно, будут.

Рядом с пряником всегда лежит кнут – на прошлой неделе правящая партия ужесточила наказание за повторное нарушение режима чрезвычайного положения. Отныне за это можно получить до шести лет тюрьмы, а ведь даже при Сталине «за нарушение правил по охране народного здравия, специально изданных в целях борьбы с эпидемиями», давали не больше шести месяцев исправительно-трудовых работ. После того как часть юристов и правозащитников встали на дыбы, «Грузинская мечта» сбивчиво забормотала о том, что новые карательные нормы начнут действовать не немедленно, а в будущем, и в виду имелись вовсе не эпидемиологические ограничения, но от своего намерения тем не менее не отступилась. Отнюдь не безупречный с правовой точки зрения законопроект зарегистрировали 17 марта, т.е. за четыре дня до введения ЧП, и обсуждали в каком-то странном, полузакрытом режиме – по данным Ассоциации молодых юристов он не был рассмотрен парламентским комитетом по правам человека (а только юридическим комитетом). В поле зрения общественности он попал лишь на минувшей неделе, и многие восприняли его как ответный выпад правящей партии после того, как представители «Нацдвижения» и «Европейской Грузии» приняли активное участие в акции протеста фермеров закрытого на карантин Марнеульского района, недовольных перебоями в закупке их продукции. Примечательно, что пропагандистская машина «Грузинской мечты» не попыталась развеять это впечатление, несмотря на то, что законопроект подготовили задолго до обострения ситуации. А министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе сказала, что вопрос об отмене карантина в Марнеули рассматривался, но после акции, в ходе которой социальная дистанция была неоднократно нарушена, с этим придется повременить. Ее стандартный, на первый взгляд, комментарий напомнил гражданам, что правительство получило возможность изолировать и символически освобождать (а в определенном смысле – карать и миловать) целые города и губернии. Значительная часть сторонников «Грузинской мечты» поддерживает самые жесткие меры и ограничения. И, похоже, им нравится, что чрезвычайное положение «превращает парламентскую республику в правительственную» (определение Джорджо Агамбена). Более того, они проходят через своеобразную фашизацию сознания, подобно многим сторонникам Саакашвили в конце его правления, отрицая инакомыслие и сопротивление диктату в принципе.

Ряд мер по поддержке бизнеса коснется всех без исключения – например, улучшение системы возврата излишков НДС. Однако в ряде случаев власти получат возможность использовать селективный подход – в связи с агрокредитами, с участием в программе «Производи в Грузии», а прежде всего, в ходе проверок, проводимых Министерством экономики, которое определяет, соблюдает ли та или иная компания санитарно-эпидемиологические правила. Зачастую трудно предугадать, придерутся ли чиновники к какой-то мелочи или, наоборот, отведут глаза.

Среднестатистический грузинский бизнесмен в условиях экономического цунами вряд ли станет биться головой о стену с упорством Че Гевары. И если ему придется поддержать правящую партию в обмен на субсидии и поблажки, он, скорее всего, сделает это. Такие люди обычно находятся в центре своеобразной сети и влияют на членов семьи, бедных родственников и сотрудников, и каждый из них может добавить в копилку «Грузинской мечты» как минимум пару десятков голосов, не говоря уже о пожертвованиях.

Партия Иванишвили, вероятно, будет демонстрировать бизнесменам, что лояльность приносит значительные бонусы, как это происходит, к примеру, в случае компании «Джибе» (в переводе – «Карман»; название породило десятки каламбуров). Ей (как минимум) благоволят лидеры «Грузинской мечты», она вывозит овощи из закрытого на карантин Марнеульского района и, судя по закупочным ценам, неплохо зарабатывает. А владелец пустующего отеля может ознакомиться со списком гостиниц, с которыми Национальная администрация туризма заключила 87 договоров о создании карантинных зон, заплатив им, по сведениям Института развития свободы информации (IDFI), свыше 25,5 миллионов лари в нынешних, критических для сектора условиях, и задуматься о том, как он будет выживать дальше.

В целом же предвыборные приоритеты значительной части грузин наилучшим образом описаны в книге Эдварда Банфилда «Моральные основы отсталого общества» (она об Италии 50-х, но актуальна и для современной Грузии). В ней говорится, что в таком обществе избирательный бюллетень рассматривается как инструмент получения выгоды для семьи, а ее материальное положение становится единственным критерием оценки работы правительства. При этом избиратель убежден, что все без исключения властные группы коррумпированы и работают на себя, голосует против улучшений, приносящих пользу всему обществу, но не ему лично, и за тех политиков, от которых его семья получила что-либо в прошлом. Данные обстоятельства часто играют на руку Бидзине Иванишвили.

Несмотря на ограниченные ресурсы, грузинские эпидемиологи при содействии правительства, так или иначе, удерживают ситуацию под контролем. Интересно, что сто лет назад очень слабая Грузинская республика боролась с эпидемией «испанки» намного успешнее, чем ее соседи. Важную роль в этом сыграли органы местного самоуправления – они создавали клиники и амбулатории, изыскивали средства для их финансирования, формировали санитарные отряды, проводили мобилизацию медперсонала и съезды врачей, которые обобщали приобретенный опыт, вырабатывали планы и т.д. Историк Ираклий Хвадагиани, автор книги «Земство», посвященной реформе самоуправления в Первой республике, полагает, что их усилия заслуживают самой высокой оценки.

Самоотверженность и профессионализм врачей крайне важны в любую эпоху, однако власти не всегда действуют одинаково. Сто лет назад многое, особенно на местном уровне, делалось на голом энтузиазме, из идеалистических побуждений (граждане записывались добровольцами, жертвовали деньги на благие цели и т.д.). Позже меньшевистское правительство разочаровало значительную часть населения и, по сути, свело на нет эти бескорыстные порывы. В наши же дни ключевую роль, возможно, сыграл иной фактор.

Генри Киссинджер говорил: «Суть политики – в ее непредсказуемости; ее успех зависит от верности оценок, которые отчасти предположительны. Суть бюрократии – в поиске безопасности; ее успех – в исчислимости… Попытки осуществлять политику бюрократическим путем приводят к поиску исчислимости, что обычно делает ее заложницей событий». Но подобно остановившимся часам, которые дважды в сутки показывают точное время, эта бюрократическая политика в чем-то помогла «Грузинской мечте». Поиск максимально безопасных для правящей партии вариантов, постоянные поправки на «как бы чего не вышло», ставшие особенно частыми после серии политических кризисов, в целом способствовали стабилизации. Разумеется, были и спорные, и откровенно глупые решения, к примеру, запрет, исключивший возможность передвижения в автомобиле супругов с двумя детьми, и странные ограничения деятельности тех или иных компаний, но во многом осторожность, более того – пугливость, послужила властям подспорьем.

Тяга к упомянутой Киссинджером «исчислимости» стоит и за аккуратно внесенными в разграфленную таблицу «этапами». А обещанная западными партнерами и международными фондами помощь позволяет правительству надеяться на то, что внезапного обрушения не произойдет. В данном контексте небольшие размеры страны играют ей на руку. Ее геостратегическое значение не уникально, как часто кажется грузинам, однако достаточно велико для того, чтобы выделить от 3 до 5 миллиардов долларов и подстраховать ее, как после войны 2008 года – по глобальным меркам это не так много.

Основой кампании «Грузинской мечты», по всей вероятности, станет равномерное, без резких рывков, продвижение бюрократической машины по заранее намеченному маршруту с «подушкой безопасности» в виде финансовых ресурсов Иванишвили, который, как и в 2018-м, в случае осложнений бросит на чашу весов пару десятков, а то и сотен миллионов. В обычной ситуации этот политический стиль вряд ли привлек бы большинство подуставших от правления «Грузинской мечты» избирателей, но в нынешних, особенных условиях, когда устои угрожающе зашатались и «спрос на стабильность» резко возрос, он может оказаться востребован. А представленный в пятницу антикризисный план, вероятно, превратится в один из главных предвыборных инструментов правящей партии.

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