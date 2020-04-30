В Грузии выявили 22 новых случая заражения коронавирусом

В посольство России в Армении поступает множество письменных обращений и телефонных звонков от граждан, которые не могут вернуться в Россию через территорию Грузии, - говорится в заявлении посольства.

Речь идёт о россиянах, которые находятся в Армении со своими личными автомобилями и просят оказать содействие в предоставлении им Грузией «гуманитарного коридора».

Российские дипломаты указывают на введённое в Грузии чрезвычайное положение, сложную эпидемиологическую и дорожно-транспортную обстановку.

«Несмотря на все эти объективные сложности, грузинской стороной в марте 2020 г. в гуманитарных целях был разрешен проезд двух групп российских граждан из 52 человек, а также группы из 84 человек 29 апреля 2020 г. Мы высоко ценим конструктивный настрой грузинской стороны и, пользуясь случаем, выражаем свою благодарность за помощь в нашей работе. Рассчитываем на дальнейшее сотрудничество. Конечно же нельзя не отметить всемерное содействие армянских коллег», - говорится в заявлении посольства России в Армении.

При этом дипломаты призывают россиян, находящихся в Армении, действовать исходя из реалий, которые на сегодняшний день существуют.

«Разумеется, для Посольства это было бы самым удобным вариантом - просто объявить «вы можете ехать», и снять с себя всю ответственность. Но вы же прекрасно понимаете, что определение порядка въезда на территорию Грузии находится исключительно в компетенции грузинских властей, и мы должны следовать этому порядку. Поэтому призываем тех, кому действительно необходимо вернуться в Россию, действовать, исходя из тех реалий, которые на сегодняшний день существуют. А мы, в свою очередь, будем оказывать вам максимальное содействие. Мы будем продолжать регулярно информировать вас о развитии ситуации и рассчитываем, что вы будете ориентироваться исключительно на официальные источники, включая информационные ресурсы Посольства. Поверьте, скрывать нам нечего. Мы не менее вас заинтересованы в решении ваших проблем наиболее благоприятным для вас способом», - говорится в заявлении.