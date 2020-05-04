У коронавируса обнаружилась побочная ксенофобия

Высказывания главы Национального центра рукописей Грузии Зазы Абашидзе заставили грузинские власти заявить, что каждый гражданин Грузии имеет право на поддержку государства вне зависимости от этнической принадлежности. Правозащитники осуждают заявления госчиновников, которые увязывают ситуацию в самых горячих точках эпидемии Марнеули и Болниси с этническими вопросами.

Рукописи не горят и в случае поста в Facebook главы Национального центра рукописей Зазы Абашидзе, хоть он и давно удалил свою запись по поводу инцидента в Болнисском районе в населенном азербайджанцами селе Мушевани. Там 1-2 мая полицейским и медикам не удавалось госпитализировать 10 инфицированных с COVID-19. Местная молодежь ополчилась против них и пустила в ход камни и палки, поврежден полицейский автомобиль.

«Надо их запереть в селе, чтобы они там вымерли», – отозвался Заза Абашидзе и дальше перешел на нецензурную брань, распространив свой гнев и на жителей Марнеули. Марнеули и Болниси, населенные в основном этническими азербайджанцами, с 26 марта остаются красными зонами эпидемии.

Ксенофобские высказывания главы Центра рукописей осудила платформа правозащитных НПО «Нет фобиям!» Около десяти НПО требуют отставки с занимаемой должности Зазы Абашидзе, напоминая и о том, что прежде Абашидзе возглавлял грузино-российский общественный центр, который основал прокремлевский фонд Горчакова.

В заявлении правозащитников также упоминается заявление главного эпидемиолога Амирана Гамкрелидзе. 1 мая он, касаясь инцидента в селе Мушевани, сказал, что у них есть информация, что «местные молла и муфтий играют плохую роль».

Позднее Гамкрелидзе извинился за свои слова, объяснив, что он не знал, что его разговор записывается. Быть более внимательными в этом вопросе советует чиновникам один из авторов заявления, глава Института толерантности и многообразия (TDI) Эка Читанава. Она обращает внимание, что с самого начала эпидемии очень часто подчеркивался тот факт, что в Квемо Картли проживают азербайджанцы и мусульмане:

«Такие заявления еще больше разжигают ксенофобию, нетерпимость и дискриминацию по отношению к этническим азербайджанцам и мусульманской общине. Представители власти должны очень четко выступать против волны ксенофобии. Власть должна реагировать на каждый такой случай, чтобы наши граждане не подвергались в будущем ксенофобским выпадам и нетерпимости».

Представители правящей «Грузинской мечты» сегодня не стали отвечать на вопрос, покинет ли пост главы центра рукописей Заза Абашидзе. Но премьер-министр Георгий Гахария на заседании правительства заявил, что каждый гражданин Грузии равноправен вне зависимости от его национальности. Он также поручил региональным чиновникам удвоить работу по информированию этнических меньшинств и проследить, чтобы все сервисы, определенные антикризисным планом правительства, были доступны всем.

Госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили подробно рассказала сегодня, как правительство работает в регионах проживания этнических меньшинств:

«Обязательно продолжится интенсивная информационная кампания, которую государство осуществляет уже несколько месяцев. Вы знаете, что специально созданный сайт stopcov.ge функционирует на разных языках: абхазском, осетинском, армянском и азербайджанском. Поэтому каждый гражданин, в том числе и представитель этнического меньшинства, может на своем родном языке получить необходимую информацию. С начала марта по сегодняшний день по принципу «от двери к двери» мы уже раздали более полумиллиона информационных бюллетеней в регионах для этнических меньшинств».

Но эти меры правозащитники считают недостаточными. Многие обращают внимание на то, что на азербайджанском и армянском языках власти начали распространять информацию лишь после того, как в Марнеули был зафиксирован очаг эпидемии. На дискриминационный подход к мусульманской общине Грузии обращается внимание и в недавнем докладе Amnesty International.

Само местное население жалуется на тяжелые условия, в которых люди оказались после введения карантина в регионе Квемо Картли. Жители сел Марнеули в знак протеста несколько раз перекрывали дороги с требованием принятия скорейших мер для реализации выращенной ими сельхозпродукции, которая является единственным доходом для большинства населения Квемо Картли.