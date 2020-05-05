ГПЦ нашла в коронавирусе дьявольский блеф

«Коронавирус не убивает, просто для некоторых пришло время умирать», – высшие иерархи Грузинской православной церкви не видят причин для того, чтобы граждане оставались дома. Тем временем в правительстве открыто возражать не решаются. Более того, министр здравоохранения и социальной защиты Грузии утверждает, что т. н. церковный кластер заболевания на сегодняшний день в стране так и не был выявлен.

Словосочетание «оставайся дома», ставшее своеобразным лозунгом в условиях пандемии коронавируса, неугодно Грузинской православной церкви. Митрополит Хонский и Самтредский Саба в ходе проповеди, на которую, несмотря на действующие ограничения, собралось довольно много прихожан, назвал призыв дьявольским, а сам коронавирус - никак не влияющим на жизнь и смерть граждан:

«Сегодня дьявол нашептывает людям: оставайтесь в одиночестве, оставайтесь дома, выбирайте одиночество. То, что вирус является виновником увеличения смертности, не соответствует истине. Нельзя сказать, что вирус убивает человека, просто ему пришло время умирать».

При этом светские власти не рискуют перечить властям церковным. Заявление митрополита в правительстве предпочли не заметить. Более того, министр здравоохранения и социальной защиты Екатерина Тикарадзе поспешила заверить: т.н. церковный кластер, о котором говорилось в преддверии празднования Пасхи и отказа патриархии закрывать храмы и вносить временные изменения в обряд причастия, на сегодняшний день в стране так и не был выявлен.

С министром согласен и директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе. Реакцию церкви на рекомендации правительства профессор при этом назвал разумной:

«По рекомендации правительства сама церковь заняла очень правильную и хорошую позицию, и фактически мы спокойно пережили период, который мог бы стать основанием для роста эпидемии. Нет никакого роста числа инфицированных из-за религиозных праздников».

Впрочем, в церкви нежелание медиков и правительства идти на конфронтацию, очевидно, расценили по-своему. Вслед за митрополитом Сабой в реальности угрозы COVID-19 усомнился еще один член Священного синода, митрополит Ванский и Багдатский Антон:

«Потихоньку становится ясно, что пандемия... вот, например, вчера я смотрел передачу, мне прислали по WhatsApp... так вот пандемия - это блеф. Допустим, это действительно блеф, тогда куда мы идем? Что тогда будут говорить? Если пандемия - обман, то тогда первосвященник (митрополит Саба) будет прав или нет? Когда это все подтвердится и весь мир скажет, что это блеф, что тогда?»

Тогда продление режима чрезвычайного положения станет настоящей катастрофой для Грузии. Впрочем, произойдет это вне зависимости от того, стала ли Грузия, как и весь остальной мир, жертвой заговора, или нет. По мнению грузинской оппозиции, страна вплотную подошла к отнюдь не эфемерному экономическому кризису, и если срочно не начнется восстановление экономики, то Грузию ждет затяжное падение. По мнению одного из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Бокерия, власти используют режим ЧП в своих политических целях:

«Оставить в силе можно лишь некоторые компоненты чрезвычайного режима. К примеру, сохранить правило самоизоляции граждан, приехавших в страну из-за границы. Остальные абсурдные регуляции, включая комендантский час, должны быть отменены еще до 22 мая».

Впрочем, в «Грузинской мечте» призывы оппозиции считают популистскими. Глава администрации правительства Натия Мезвришвили заявила, что не понимает жалоб на комендантский час, так как это является эффективным способом ограничить социальную мобильность людей, что уже сыграло свою роль для предотвращения распространения коронавируса:

«В случае отмены комендантского часа у людей появится соблазн сходить к соседям, отправиться в гости к знакомым, родственникам, накрыть стол и провести время. Между тем целью установления комендантского часа было увеличение социальной дистанции, максимальное предотвращение коммуникации, потому что, когда закрыты бары, кафе, рестораны, активность такого типа, как правило, переходит в дома, в семьи, где гораздо сложнее контролировать соблюдение социальной дистанции и выполнять предписанные правила. Кроме того, это очень важный механизм для предупреждения собраний и так называемых бирж. Я понимаю, что существует дискомфорт, однако это очень важный рычаг, чтобы предотвратить распространение эпидемии, мы не единственные, кто это использует. Это применяется во многих странах мира и гораздо строже регулируется».

При этом в правящей партии не исключают, что режим чрезвычайного положения продолжится и после 22 мая.

За последние сутки число случаев коронавируса в Грузии выросло на 11 и достигло 604-х. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на специальном правительственном сайте stopcov.ge. Еще трое пациентов учитываются отдельно. Это граждане Грузии, диагноз которых был подтвержден за границей и которые вернулись на родину для продолжения лечения.

Список выздоровевших пациентов за сутки увеличился на 17. Таким образом, в Грузии от COVID-19 излечились 240 граждан. При этом 4 887 человек находятся в режиме карантина, а 500 – в больницах под наблюдением врачей. В стране зафиксировано девять случаев летального исхода. Еще по меньшей мере восемь граждан Грузии скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, за границей.