Пасхальная война

В общем, судя по всему, Грузию на этом этапе более или менее пронесло – конечно, никогда не говори «никогда», но похоже, что масштабной вспышки эпидемии по церковной линии не будет.

Вся страна с ужасом ждала пасхальных праздников с многотысячными толпами несознательных идолопоклонников, которые потом понесут заразу по городам и селам. Инфекционисты, в состоянии, близком к истерике, уже теряли равновесие, пытаясь убедить неразумную паству – «Придурки, мать вашу, сидите по домам».

Правительство, в отчаянии раздираемое противоречивыми чувствами, пыталось пройти по лезвию бритвы – так, чтобы и двери не открыть масштабной эпидемии, и при этом не поссориться с поповщиной. И неизвестно, какая из этих задач была более приоритетной.

Впрочем, уже сейчас можно сказать, что пронесло. Судя по всему, подавляющее большинство местных аборигенов, которое состоит из умеренно верующих, все же решило не испытывать судьбу и осталось дома.

Нет, не то чтобы в церквях в пасхальную ночь было так уж мало народу – по мне, так их было слишком много, но это было ничтожное количество по сравнению с тем, которое собирается на Пасху в, так сказать, мирное, некоронованное время.

Я бы не стал преувеличивать роль введенных государством ограничений – в частности, запрета на передвижение автомобилей, который был введен почти официально, исключительно для паствы. Оно, конечно, имело какое-то значения, в особенности для крупных храмов общенационального значения, но таковых по всей Грузии- всего несколько.

Подавляющее большинство паствы всегда ходило в местные церкви, в шаговой доступности от жилых районов и сел – храмы у нас понатыканы по всей стране, соответственно, попасть на литургию легко можно было и пешком.

В общем, так или иначе, риск возникновения церковного очага эпидемии все еще существует, за счет того, что некоторое количество идолопоклонников все же пили кровь Иисуса из одной ложки. Однако риск и возможные масштабы значительно меньше, чем могли бы быть.

События последних недель наглядно продемонстрировали то, что было ясно любому, кто способен анализировать увиденное: мнение о том, что Грузия – страна сплошных религиозных фанатиков, которые согласовывают каждый свой шаг с церковь, – это лишь видимость. Это Грузия, и здесь всегда все не так, как кажется со стороны.

Официальные цифры показывают, что постоянно в церкви ходить лишь 5% населения, но даже из этих 5% – большинство умеренно верующие. Остальные 95%, в сущности, обычные ритуальщики, для которых религия – это просто привычная среда, в которой они воспитывались. Никаким особым божественным усердием они не отличаются – так, крестить детей, бить яйца на Пасху, говорить, что православие – основа грузинской нации и что патриарх – мудрый.

95% рейтинга ГПЦ – это сугубо виртуальное понятие, которое не выражается ни в чем конкретном. Это некий параллельный мир, который почти не пересекается с реальностью, где все, как у всех, – любовь, ненависть, зависть, самопожертвование, скромность, жадность, чревоугодие, жесткая диета…

Кроме того, даже эти умозрительные 95% принадлежат не церкви как таковой, а конкретно патриарху Илие Второму. Отдельный вопрос – откуда такая беззаветная, с закрытыми глазами фетишизация патриарха, который, судя по моими наблюдениям, никакой особой внеземной мудростью не отличается? Так, обычный человек в возрасте, иногда говорит вполне умные вещи, иногда – не очень.

Его личная позиция в нынешнем коронавирусном конфликте с государством наглядно показала, что он ничем не отличается от преобладающей в ГПЦ черносотенно-фанатичной разновидности священнослужителей. Так, имидж более благообразный, на людей с кулаками не бросается и в бизнес-проектах лично не принимает никакого участия. А так, по сути, все то же самое.

Царь хороший – бояре плохие – всегда было исключительно сомнительной формулировкой в отношении Илии Второго: если царь действительно хорош, то откуда столько фашистов среди бояр? Что ж, спасибо коронавирусу, теперь этот вопрос снят.

На самом деле и обожание патриарха – это тоже из тех случаев, когда все не так, как выглядит. Илию Второго народ любит примерно так, как люди любят добрых старых дедушек. Никто же не спрашивает – «А за что мы любим дедушек?» Любим, и все.

Оборотная сторона этой любви – она не накладывает никаких обязательств. Когда вы в последний раз принимали во внимание мнение дедушек и бабушек в том, что касается вас лично? Наверное, когда вам было лет 11.

Исходя из этого, совершенно не соответствует реальности представление о роли ГПЦ в политике: мнение о том, что священнослужители контролируют огромную часть электората – это все равно, что принимать всерьез ритуальщиков, которые усердно крестятся, проходя мимо церкви.

Основой электоральных побед, например, «Грузинской мечты» являются несметные деньжищи ее лидера, покорность административного аппарата, тупость люмпенов и намеренно насаждаемая в общества атмосфера тотального нигилизма. В перечне причин, по которых та или иная сила может победить или проиграть выборы, активность попов не попадает даже в первую пятерку.

Церковь, как институт, способный влиять на вопрос власти, – это в чистейшем виде плод самовнушения. Мы сами себе придумали, что мнение патриархии может играть решающую роль в исходе выборов, и так усиленно это повторяли, что в итоге сами же и поверили.

Что хуже – в это поверили и сами попы. Грузинская православная церковь – это обычная полумафиозная группировка, которая не просто исказила сами основы учения Иисуса, но и превратила официальную веру в полную противоположность ему... Бедняжка Иисус, когда выгонял менял из храма, вряд ли мог даже в кошмарном сне представить себе, какое бабло будут срубать священники от его имени...

Как и в любой полумафиозной группировке, ее сила – в нашей слабости и неорганизованность. В том, что, например, министр здравоохранения может сказать нечто совершенно невероятное, непредставимое – «Исследования вопроса о том, передается ли инфекция через общую ложку, не проводились, соответственно, мы не можем этого утверждать»...

Конечно, можно представить себе, что целый министр здравоохранения ничего не слышала о стерилизации и искренне уверена, что недуги можно лечить прикладыванием жаб к больным местам. Но все же намного вероятнее куда более простое объяснение – министр просто боится гнева церкви. Именно благодаря этому стало возможным то, что мы увидели в эти дни, – поповщину, фактически объявившую войну государству.

Но нет худа без добра – теперь, по крайней мере, стало всем ясно, что массовая и слепая поддержка церкви – это не более чем широко распространенное заблуждение. Может быть, хоть теперь грузинские политики поймут, что не так страшен поп, как его малюют…

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