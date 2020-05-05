«Хаджи-Мурат». Русдрам ставит первый киноспектакль

Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера продолжает работать в закрытом на карантин режиме. За прошедшие полтора месяца руководителями и актерами Русдрама было воплощено четыре виртуальных проекта. Среди них есть кинотеатральная версия «Хаджи-Мурата», премьера которой состоится в четверг, 7 мая.

Русский театр драмы с момента официального объявления карантина в Абхазии проявил себя, пожалуй, как наиболее прогрессивная культурная институция в стране. Социальные сети активны как никогда раньше, проводятся прямые трансляции с актерами и руководителями Русдрама, а канал YouTube чуть ли не каждый день наполняется новым контентом. В кризисных условиях театр всячески старается взаимодействовать со своим зрителем и для этого придумывает разные виртуальные проекты.

В конце марта на платформе YouTube стали появляться видео, на которых актеры читали на камеру классиков абхазской литературы в переводе и русскоязычные тексты местных писателей, таких как Алексей Гогуа, Даур Зантария и Фазиль Искандер. Затем в Инстаграме артисты Русдрама провели серию прямых эфиров с московскими актерами, которые приезжали в Абхазию на гастроли.

22 и 24 апреля прошла онлайн-читка «Маленьких трагедий» Александра Пушкина, которые сейчас также доступны на YouTube. Выбор на этот цикл из четырех коротких пьес пал не зря: прославленный русский поэт создал их осенью 1830 года, когда застрял в принадлежащем его роду имении Большое Болдино из-за объявленного в России карантина в связи со вспышкой холеры.

Кирилл Шишкин читал за Сальери из трагедии «Моцарт и Сальери». Актер раскрыл положительные и отрицательные стороны процесса создания онлайн-постановок: «Было на самом деле сложно, потому что нам было дано очень мало времени на подготовку – чуть меньше двух дней, а это все-таки не проза, а стихи. К тому же мы это делали через программу для видеоконференций Zoom, и там очень сложно самому оценивать, верно ли ты читаешь и делаешь. Потому что ты сидишь, смотришь в ноутбук, видишь только свое лицо, а еще все осложнялось тем, что это была трансляция онлайн, то есть нужно было максимально сконцентрироваться и с первого раза прочитать точно. Не знаю, справились мы с этой задачей или нет, – это уже на суд аудитории. Но такие мероприятия, во-первых, не дают терять связи со зрителем, и, во-вторых, непрактикующий актер, который не выходит на сцену, а сидит дома, теряет свой навык и потом это очень сложно восстановить».

Как и для Пушкина, для актеров Русдрама период карантина стал очень продуктивным. И для того чтобы радовать своего зрителя, им все-таки приходилось иногда встречаться в реальном мире.

В конце апреля труппа Русдрама собралась, чтобы снять в формате HD «Хаджи-Мурата», который станет первым полноценным киноспектаклем в репертуаре театра. Такая премьера волнительна не только для актеров и руководителей театра, но и для зрителей, которые без сомнения за полтора месяца карантина успели соскучиться по культурным развлечениям.

Кирилл Шишкин играет в «Хаджи-Мурате» роль сочинителя, то есть фактически самого Льва Толстого. Вот что актер рассказал о своем первом опыте создания киноспектакля: «Нас снимали пять камер и, насколько я понимаю, с разных ракурсов. Проблема и интерес заключались в том, что если ты снимаешься в кино, то ты знаешь, что сейчас у тебя будет крупный план, сейчас – средний план и так далее, то есть ты понимаешь, где тебе нужно активнее работать. А здесь же пять камер, и ты понятия не имеешь, какая из них смотрит на тебя, поэтому расслабляться не приходилось. И в этом-то, кстати, и заключается парадокс, потому что в театре у тебя нет права на ошибку – у тебя происходит все здесь и сейчас, а в кино есть дубли. У нас дубли были, но это было связано с техническими вопросами. Спектакль на самом деле практически без слов, но, тем не менее, небольшие монологи у нас есть, и приходилось останавливать камеры, чтобы мы успели надеть микрофон, чтобы успели снять его. Ну и был еще инцидент, когда во время одного из танцев Аслан Киут повредил себе палец на руке. Мы все испугались, что он его сломал, но в итоге оказалось, что простой вывих. И в какой-то момент он просто не смог продолжать танцевать, но усилиями воли все-таки справился. Остановки были вот такого рода, а все остальное мы снимали одним дублем. Собственно, больше сложностей мы никаких не замечали, потому что все по спектаклю и по сцене очень соскучились. Мы с большим энтузиазмом и с большим удовольствием ринулись в эту работу».

«Попасть» на киноспектакль можно будет только в четверг, 7 мая. Доступ будет открыт в семь часов вечера для любого желающего, но у зрителей есть шанс поддержать театр, заплатив за просмотр, как за обычный билет. В социальных сетях Русдрама даже написано: «Представьте, что вы, наконец, идете в театр».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия