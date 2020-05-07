Секта «борцов с рептилоидами» на марше

Увы, процентное соотношение умных и глупых людей на Земле за минувшие несколько десятков тысячелетий, со времен, когда сформировался биологический вид хомо сапиенс, совершенно не изменилось. И текущий момент, то есть охватившая мир коронавирусная пандемия – блестящее тому подтверждение. Степень образованности не играет здесь решающей роли: ведь человек «от сохи» вполне может обладать здравомыслием, а кандидат и даже доктор наук, или знаменитый кинорежиссер, – ограниченностью интеллекта.

И одна из основ, определяющих наличие или отсутствие полноценного интеллекта, – это способность человека воспринимать события такими, какими они в реальности и являются, то есть как результат сложения сотен, тысяч и миллионов разнообразнейший факторов и обстоятельств. Анализ всего их комплекса – это и есть критическое мышление. Бросаться же на поиск виновных, злоумышленников – удел простейших, «одноклеточных».

Типичный, памятный всем на постсоветском пространстве пример – это обвинения ностальгирующими по СССР Михаила Горбачева в предательстве, в том, что первый и последний советский президент был на самом деле «резидентом» западных спецслужб и так далее. Хотя в реальности Михаил Сергеевич, «правитель слабый и лукавый», отнюдь не собирался отказываться от власти над второй супердержавой мира; он просто потянул одну-две прогнившие балки из здания, которое мечтал «перестроить», внешне внушительного, но внутренне уже предельного шаткого, и все балки и перекрытия в нем постепенно пришли в движение и здание рухнуло.

Время от времени самые разные регионы Ойкумены посещали коллективные умопомрачения. Кого из наших современников не пробирала дрожь, когда мы читали в книгах и смотрели в фильмах о том, как несколько столетий назад инквизиторы в Западной Европе пытками выбивали у людей признания в ереси, как там ловили и тащили на костры женщин, заподозренных в том, что они ведьмы (особенно не везло рыжеволосым!) Или как, казалось бы, совсем уже недавно, в прошлом веке, НКВД В Советском Союзе вел охоту на «врагов народа», часто следуя самым нелепым и бездоказательным доносам, и опять же пытками выбивая признания в работе на троцкистов и империалистов! Думая об этих жутких сценах, многие из нас, знаю, недоумевали: какие сдвиги и отклонения в деятельности верхней коры головного мозга происходили тогда у целого поколения людей?

А вот один из множества эпизодов так называемых холерных бунтов в Российской империи позапрошлого века. В ноябре 1830-го происходит смута в Тамбове. Тамбовский историк И.И. Дубасов, описывая данный период в истории города, отмечает, что еще летом «на городских и сельских выгонах стали непрерывно жечь всякий навоз, и дым от этого смрадного курения разносился по всему краю и застилал солнце. Непризнанные захолустные ораторы упорно твердили одно: «холеры у нас нет и быть не может, да такой болезни и не бывало. А что люди начали помирать, так это действуют отравы, пущенные господами и лекарями и начальниками в речки, колодцы и воздух…» И вот в Тамбове громят городскую больницу, а вышедшего для общения с народом губернатора берут, по сути, в заложники. Для усмирения бунта, как и в Севастополе, пришлось ввести регулярные войска. По всей России в тот и последующий годы возбужденные толпы громили полицейские управления и больницы, убивали чиновников, офицеров, помещиков.

Конечно, тут можно сказать, и обычно так и говорилось: вот ведь каковы темнота и невежество народных масс были при проклятом царизме! Но у меня вопрос: а что изменилось в головах значительной части народонаселения в наши времена сплошной грамотности? От того, что нынешние «интеллектуально ограниченные» то и дело тыкают пальцами в свои смартфоны, склад их мышления остался все тем же, что был века и тысячелетия назад.

Вначале в одной из самых продвинутых западных стран – Великобритании – стали сжигать вышки телефонной связи пятого поколения 5G, поскольку распространился слух, что их волны и распространяют коронавирус. Затем это перекинулось на другие страны. Глава российской Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал на онлайн-встрече с журналистами: «Уже идут на преступления, в частности, сожгли недавно антенну МТС рядом с селением Ногир, и село осталось без связи. По его словам, в Северной Осетии развито так называемое COVID-диссидентство: «Многие утверждают, что коронавируса нет, никакой опасности нет, что это организовано какими-то мировыми силами, которые заинтересованы в том, чтобы людей загнать, как мне говорили некоторые участники митинга, в резервации, поставить потом антенны 5G, облучить, чтобы они потеряли сознание, и потом будут чипировать». До убийств, конечно, дело не доходит, но вам ничто не напомнило здесь логику тамбовских ораторов почти двухвековой давности?

Вот отрывок из текста одного российского блогера, который давно пытается достучаться до разума «COVID-диссидентов»: «Что меня больше всего поразило? В комментах к моим постам обязательно находятся люди, которые не верят в реальную угрозу коронавируса. Этих людей много. Как правило, они ищут в ограничениях самоизоляции подвох со стороны властей и считают, что вирус выдуман для ограничения передвижения и вообще свободы людей во всех странах мира. Есть люди, которые говорят, что смертность сегодня не превышает показатели в прошлые годы. Они якобы сравнивали, где-то находили данные, и все укладывается в погрешности. Я был очень удивлен. Честно – не поверил. Все СМИ мира публикуют фото и видео кучи гробов, людей хоронят, не дав родственникам попрощаться, а по графикам – все в норме? Заставить врать большинство СМИ мира – это невозможно».

Пытаясь докопаться до логики таких людей, а они есть и среди окружающих меня реальных личностей, прихожу к мысли о все той же неспособности видеть в событиях результат совокупности великого множества обстоятельств.

Почему человечество всего несколько веков назад поняло, что не Солнце вращается вокруг Земли, а наоборот? Да потому, что геоцентрическая система представляется абсолютно естественной и соответствующей реальности, «данной нам в ощущениях». Спросите, кстати, любого современного малыша, еще не пошедшего в школу и которому взрослые не успели объяснить, что вокруг чего вращается, и он ответит вам соответственно тому, что видит, – «конечно, Солнце». Точно так же он видит, что земля – «плоская».

Аналогичным образом и ум взрослого человека, не способного к осмыслению всего комплекса факторов и обстоятельств, склонен делать выводы лишь на основе данного ему в ощущениях и имеет пристрастие к теориям заговора. В принципе, конспирология сопровождает человечество на протяжении всей его истории, но раньше названные теории возникали на разные темы в разных местах, порой вступая и в непримиримое противоречие друг с другом. Нынешняя же пандемия словно провозгласила: «Конспирологи всех стран, соединяйтесь!», и планету охватила истерия. Мне понравилась, кстати, встреченная где-то мысль, что мы переживаем первую в мировой истории «психопандемию». Подразумеваю, конечно, здесь не то, что пандемия выдуманная, а то, что она наложилась на невиданное ранее развитие на Земле коммуникативных связей и беспрецедентные меры правительств по противодействию коронавирусной инфекции.

Первый, самый низкий уровень восприятия ситуации таким ущербным умом – отрицание самого существования коронавирусной опасности: «Ни я, и никто из моих родственников, друзей и знакомых этим пресловутым вирусом не заболели – значит, его и нет». Потом, когда такие заболевшие все же появляются, а статистика распространения инфекции и смертности от нее становится все тревожней, у этих людей просыпается упорство: все равно меры неадекватны. Они начинают приводить цифры, согласно которым в мире ежегодно «на порядок больше умирает людей от сахарного диабета, сердечных заболеваний и рака, но никто границ не закрывает», иными словами «угроза коронавируса искусственно раздута». Кстати, здесь процитированы слова не какого-то малограмотного интернет-пользователя, а «целого президента» немаленькой страны – Александра Лукашенко. То есть он даже не может понять, что перечисленные болезни развиваются в человеческих организмах в связи с проблемами именно этих организмов, а коронавирус – это стремительно распространяющаяся инфекция, которая плюсуется ко всем этим болезням и которой можно-таки избежать с помощью доступных всем карантинных мер.

Сравнивают также потери человечества сто лет назад от «испанки» – минимум 50 миллионов человек, и приходят к выводу, что нынешние потери от коронавируса – пока менее 300 тысяч, сущая по сравнению с теми «безделица». Но, во-первых, это «пока», всего за три-четыре месяца, во-вторых, век назад, на исходе первой мировой войны, пандемия не была в фокусе мирового внимания, и у человечества не было современных возможностей противодействия ей. (Интересно, может, тогда и «испанка» была «кому-то» нужна?) И то, что сейчас правительства всех, за редким исключением, стран мира делают все возможное для главного – сохранения жизней людей, – это как раз нормально. Ненормально поступать как-то по-другому.

И, наконец, главная оборонительная линия ковитидиотов – «коронавирус есть, он опасен, но кому-то было выгодно принятие глобальных карантинных мер». Ах, как здорово бы все выглядело для российских любителей теории заговора, если бы в США сейчас было около полутора тысяч жертв COVID-19, а в России – около 75 тысяч, тогда и доказывать не надо было бы, кто во всем виноват – «известно кто», но в реальности дело обстоит, как известно, наоборот.

И тогда родилось нечто не совсем целенаправленное и внятное, но все равно конспирологичное. Так, Елена Ведута, руководитель секции «Искусственный интеллект в экономике» Научного совета по методологии искусственного интеллекта и когнитивных исследований при Президиуме РАН, сообщила, что мировую войну ведут против человечества богатые семьи, их задача – сломать существующую финансовую систему. Крупным игрокам надо всех самоизолировать и постараться побыстрее подготовить цифровой контроль, чтобы в тот момент, когда все голодные повыходят из своего дома, они были под тотальным контролем. Ту же тему стала развивать Марина Альпидовская, профессор Департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ. С просмотра фрагментов видеозаписи их выступлений началась вчерашняя встреча в абхазском Центре социально-экономических исследований, где обсудили кризис, который разразился в связи с эпидемией коронавируса, и возможности прогнозирования его последствий для Абхазии. И хорошо, что среди участников встречи нашлись люди (парламентарий Алхас Джинджолия), которые дали достойный отпор этой бредятине, о чем и рассказала вчера на «Эхе Кавказа» моя коллега Елена Заводская.

Сегодня один из абхазских интернет-пользователей выложил тот репортаж в соцсети «Фейсбук» с предисловием: «Приехали какие-то «ученые» из Москвы, рассказали о рептилоидах и чипировании, когда же это все закончится?» Не только он, но и другие участники обсуждения восприняли дело так, что москвичи «приехали», и задались вопросом: а как же закрытая граница на Псоу? Но даже и без этого само внимание наших уважаемых ученых к сектантам вызвало у комментаторов недоумение. Один из них написал: «Секта православных сталинистов, которые водят хороводы вокруг темы распада Запада».

Интересно также следующее. Хотя COVID-диссиденты пытаются разоблачить заговор некоей мировой закулисы, в реальности именно они работают не покладая рук как заединщики-заговорщики. Я уже рассказывал о том, как на форумы популярного абхазского сайта «Абхаз авто» многократно, впопад и невпопад, заходили со своей антикоронавирусной пропагандой некие пользователи явно не из Абхазии. Попытавшись выйти с ними на связь в «Фейсбуке», убедился, что это анонимы, которые даже не маскируются под реальных людей. Судя по всему, они работают вот так же по всему Рунету, рассылая свои послания в Забайкалье, Казахстан, Калмыкию… далее везде. Возможно, говорят, многим из них вся эта пропаганда «по барабану», они тупо зарабатывают деньги на рассылках.

И, наконец, кто же такие рептилоиды, в коронавирусном заговоре мировой закулисы их тоже подозревают? Британский писатель Дэвид Айк, сторонник и пропагандист теории заговора, утверждает, что рептилоиды обитают на Земле на секретных подземных базах и фактически управляют миром, прямо или косвенно заставляя политических лидеров многих земных государств исполнять их волю. По мнению Айка, на Землю они прибыли со звезды Тубан (альфа Дракона) в созвездии Дракона. Они якобы живут на Земле тысячи лет, находясь здесь еще со времен древнешумерской цивилизации. Подтверждением этой точки зрения, по его мнению, являются некоторые персонажи мифологии разных стран и народов.

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