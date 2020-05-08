Абхазская неделя: вируса нет, президента нет, «шмон» в изоляторе

Начну с хорошего. За прошедшую неделю ни одного зараженного коронавирусом в Абхазии не зафиксировано. Около 200 студентов, прибывших из-за границы, находятся на карантине в одной из сухумских гостиниц. Однако запрет на проведение массовых собраний сохраняется до 15 мая. Поэтому мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 гг., Министерством культуры и музеем Боевой славы будут проводиться в онлайн-режиме. Это специальная видео-экскурсия по экспозиции музея Боевой славы, посвященная юбилею Победы, и виртуальная акция «Бессмертный полк», к которой, не дожидаясь 9 мая, уже подключились пользователи социальных сетей, рассказывающие о погибших на войне дедах.

Между тем в пятницу сотрудниками СГБ задержан Беслан Бганба, четвертый подозреваемый по делу об умышленном убийстве на сухумской набережной 22 ноября 2019 года. Во время задержания Бганба оказал сопротивление и получил огнестрельные ранения. Сейчас он находится в стражном отделении военного госпиталя. Напомню, что ранее по подозрению в совершении этого преступления были задержаны братья Дато и Демур Ахалая и Аслан Блабба.

Тем временем парламент на этой неделе освободил от парламентских обязанностей четырех депутатов – Аслана Бжания, вступившего в должность президента, Александра Анкваб, Дмитрия Дбар и Юрия Хагуш, назначенных на должности премьер-министра, министра внутренних дел и главы администрации Гагрского района, соответственно. Больше всего повеселили пользователей сетей два назначения – Кристины Озган, которая ушла с хорошо оплачиваемой должности генерального директора российской нефтяной компании «Роснефть» в Абхазии на должность вице-премьера и министра экономики с зарплатой в размере 14 тысяч рублей. Узнав о назначении главой столицы Беслана Эшба, пользователи социальных сетей напомнили Аслану Бжания и Беслану Эшба их полемику годичной давности, в которой нынешний президент и назначенный им мэр обвиняли друг друга в бесноватости и некомпетентности.

Кстати, правительство все еще не сформировано – остаются под временным руководством около 10 министерств и около двух десятков госкомпаний. Но в понедельник президент, представив перед этим коллективам нового министра внутренних дел и главу Гагрского района, отбыл, как сообщает официальный сайт главы государства, в Москву. Из скупого сообщения понятно лишь то, что поездка «рабочая». Немного приоткрыло завесу тайны российское информационное агентство «Интерфакс», которому Аслан Бжания сообщил, что намерен обсудить в Москве «развитие экономического сотрудничества с Россией». Скудная информация подтверждается разве что отбытием вслед за президентом в российскую столицу еще двух чиновников – министра финансов и министра экономики. О том, с кем встречается глава государства и его подчиненные и что кроется за формулировкой об экономическом сотрудничестве, не сообщается, впрочем, как и о сроках возвращения президента в страну.

Отбытие Бжания в российскую столицу вызвало удивление в обществе. Из-за недостатка информации мнения по поводу визита Бжания разделились: одни предполагают, что глава государства поехал в Москву просить денег, другие – что визит связан с необходимостью продолжить курс лечения. Надо сказать, что все это происходит на фоне полной остановки экономической активности в стране, закрытых границ, что негативно сказалось на государственном бюджете. Уже отмечены перебои с выплатами бюджетникам, нехватка денежной наличности в банкоматах и так далее.

Между тем оставшийся «на хозяйстве» премьер пытается заполнить свое время и информационное пространство встречами с уже назначенными чиновниками. Иногда информация о них выглядит весьма любопытно. К примеру, во время встречи с руководством российского Пенсионного фонда в Абхазии премьер Анкваб озаботился вопросом возвращения незаконно полученных пенсий и пособий в бюджет Пенсионного фонда РФ. Он поручил главе управления наладить более тесное взаимодействие с ЗАГСами для получения информации о «мертвых душах».

С главой МЧС премьер-министр Александр Анкваб говорил об условиях хранения и утилизации химических веществ. Почему этот вопрос попал в перечень первых действий главы правительства, похоже, осталось непонятным и самому министру по чрезвычайным ситуациям. В беседе с журналистами Лев Квициния хоть и подчеркнул важность и своевременность поднятого премьером вопроса и выразил готовность приступить к работе, однако никаких подробностей ни о веществах, которые так беспокоят премьера, ни о месте их нахождения сообщить не смог. Этот перечень встреч можно было бы продолжить, но так как все они больше похожи на имитацию деятельности, то делать я этого не стану. Думаю, что не этого избиратели ждали от четвертого пришествия Александра Анкваб в исполнительную власть.

К тому же из всех этих визитов и встреч следует вывод, что никакого плана выхода из экономического кризиса у нового руководства страны нет, и задача, которую они перед собой ставят, заключается лишь в том, чтобы договориться о дополнительной экономической помощи со стороны России. Будут деньги – будет активность.

Глава столицы Беслан Эшба представил на этой неделе коллективу администрации своих заместителей. Он вернул на должность зама мэра Леона Кварчия, уволенного его предшественником-однофамильцем, и представил второго зама Астамура Ашуба. Сын бывшего спикера парламента Нугзара Ашуба до назначения на должность входил в Ассоциацию предпринимателей Абхазии, которая требовала отмены ввозного НДС.

Первым делом назначенного министра внутренних дел Дмитрия Дбар стал «шмон» в сухумском изоляторе временного содержания. У подследственных и заключенных изъяты телефоны, лекарственные препараты, маникюрные и косметические принадлежности. Судя по фотографии с изъятыми предметами, под основной «удар» попали женщины, которые отбывают наказание в ИВС Сухума. Теперь заключенным будет сложнее наводить красоту.

Активисты по продвижению закона о декларировании доходов и расходов государственными служащими и депутатами всю неделю трубят тревогу. Они напоминают чиновникам и депутатам о необходимости заполнения деклараций и требуют представить их в налоговые органы. Однако потенциальные декларанты, используя группу поддержки в социальных сетях, указывают активистам на несовершенство закона и сообщают, что в силу вступил не сам закон, а только поправки к нему. Наблюдая за всей этой возней и игрой в терминологию, я не выдержала и обратилась к главе государства с призывом показать пример своим подчиненным – заполнить декларацию и представить ее в налоговые органы. Однако президент призыв не услышал. Понимаю, ему сейчас не до борьбы с коррупцией – к тому же выборы закончились, и никому ничего обещать уже не надо.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия