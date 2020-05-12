Особенности «фиделизации» Грузии

«Грузинская мечта» и оппозиция разошлись в оценках последних заявлений западных дипломатов, выступивших в качестве медиаторов на внутриполитических переговорах по парламентским выборам. 8 марта при посредничестве послов стороны сумели достичь соглашения, но теперь обвиняют друг друга в намерении сорвать сделку. Попытка дипкорпуса прояснить ситуацию успехом не увенчалась.

Грузинская оппозиция не намерена продолжать диалог с правящей партией по конституционным изменениям до тех пор, пока не будут отпущены на свободу все политзаключенные. 13 мая противники власти намерены провести консультации, по итогам которых будет выработана единая позиция в вопросе противостояния «Грузинской мечте». О выходе из диалога оппозиция заявила после того, как правящая партия, по их словам, официально отказалась выполнять один из ключевых пунктов соглашения, достигнутого 8 марта при посредничестве иностранных дипломатов. О планах объединенной оппозиции заявил лидер «Лейбористской партии» Шалва Нателашвили:

«Завтра в 2 часа дня пройдет консультационное собрание всех грузинских оппозиционных партий. И я хочу, чтобы Бидзина Иванишвили знал, что никакие вирусы, никакие эпидемии и чрезвычайные положения не остановят процесс по искоренению самого страшного вируса в истории нашей страны в лице этого режима. Помню, когда я встречался с сенатором Ришем, я еще тогда ему сказал, что Иванишвили станет их головной болью».

Упомянутый Нателашвили сенатор Джим Риш, являющийся председателем комитета по международным отношениям Сената США, отозвался на разгоревшуюся в Грузии дискуссию вокруг вопроса о выполнении меморандума, подписанного «Грузинской мечтой» и оппозицией. В своем Твиттере сенатор написал:

«Я ожидаю, что политические партии Грузии полностью выполнят условия мартовского соглашения, включая освобождение политзаключенных и прогресс в направлении новой избирательной системы».

Политзаключенными противники власти называют оппозиционных политиков и активистов: Гиги Угулава, Ираклия Окруашвили и Георгия Руруа, задержание которых ранее вызвало резкую критику как в США, так и в Европарламенте.

Между тем в правящей партии поспешили заявить, что не давали подобных обещаний во время переговоров. Да и вообще, если верить главе фракции «Грузинской мечты» в парламенте Рати Ионатамишвили, в Грузии при правлении нынешней власти политзаключенных не существует в принципе, а оппозиция попросту манипулирует этой темой:

«Та часть оппозиции, которая манипулирует именно этой темой, несколько дней назад заявила, что в тексте и в процессе соглашения не акцентировалось внимание на политзаключенных, так что, я думаю, в этом плане вопросов больше не существует. А те, кто желает внести эту тему в процесс диалога, априори настроены на то, чтобы консенсус не состоялся. Думаю, мы уже можем говорить не о тексте соглашения, а о том, почему шантажирует эта безответственная часть оппозиции тем, что нарушит соглашение от 8 марта. Общество помнит, что они и тогда не хотели консенсуса, и это было принуждение. Призываю их не выходить за формат этого соглашения, поскольку в этом случае им придется заплатить очень тяжелую политическую цену».

Впрочем, «о тяжелой политической цене» говорит и оппозиция. Особенно после того, как председатель парламента Арчил Талаквадзе призвал послов иностранных государств, выступивших в процессе достижения мартовского соглашения в роли фасилитаторов, обеспечивших диалог, подтвердить необоснованность претензий оппозиции. Но ход, по мнению наблюдателей, оказался крайне неудачным. Общее заявление дипломатов, распространенное американским посольством, прозвучало явно не в пользу власти:

«Мы, как фасилитаторы диалога, способствовали созданию платформы для дискуссии, которая служила построению доверия и давала возможность участникам идти на сложные уступки. Наша роль не подразумевает раскрытия содержания обсуждений или разъяснения соглашения. Достигнутое соглашение хорошо известно общественности. Оно одинаково понравилось как грузинскому народу, так и международному сообществу. Мы отмечаем, что соглашение состоит из двух частей: одна сфокусирована на избирательной системе, а другая заостряет внимание на решении тех вопросов, которые похожи на политическое вмешательство в судебную систему. Мы призываем все стороны полностью соблюдать обе части соглашения, чтобы оно было успешно осуществлено».

Реакция послов на призыв председателя парламента дала возможность оппозиции обвинить власти не только в отказе выполнять соглашение, но и в подрыве имиджа Грузии на международной арене. На этом, в частности, заострил внимание председатель «Единого национального движения» Григол Вашадзе:

«Нашим медиаторам пришлось вмешаться в дискуссию оппозиции и власти. Объяснять то, какова их роль в этом соглашении, и объяснять значение освобождения политзаключенных из тюрьмы, поскольку это было неотъемлемой частью нашего соглашения. К сожалению, это пришлось делать и председателю комитета Сената США по международным отношениям. Ему еще раз пришлось подчеркивать то, что в XXI веке в Грузии есть политзаключенные, и он это отметил потому, что все участники соглашения должны выполнить взятые на себя обязательства. Он подчеркнул, что международное содружество, наши союзники обращают серьезное внимание на то, как будет исполнено соглашение от 8 марта 2020 года. Вот какой результат получила власть: пострадала демократическая репутация Грузии и все узнали, что у нас есть политзаключенные, и я хочу подчеркнуть, что за все негативные последствия от неуместных, бессодержательных и совершенно бестактных заявлений представителей правящей команды будут ответственны власти Грузии, «Грузинская мечта» и все ее лидеры».

То, что отвечать придется, согласны и в гражданском секторе. Только вот ответственность за скатывание страны в авторитаризм может понести вся Грузия, а не только правящая партия и ее лидер, считает экс-министр обороны Тина Хидашели. При этом, по ее мнению, прямое неуважение, которое власти Грузии высказывают по отношению к сенатору Ришу, не придавая значения его словам, могут дорого обойтись Тбилиси:

«Все эти разговоры «Грузинской мечты» о том, что критика в их адрес – это критика лишь одного конгрессмена или сенатора, абсолютная глупость. Этот человек, который написал твитт, сегодня является самой главной фигурой в сенате США по вопросам, касающимся Грузии. И каждый раз, когда вопрос Грузии будет попадать в повестку дня США, мы будем иметь дело с этим человеком. И если он будет поднимать вопрос политзаключенных, то это закончится санкциями. Так как это часть политики Америки – вводить санкции против тех стран, где есть политзаключенные. Очень надеюсь, что с нами не получится т.н. фиделизации (по аналогии с Фиделем Кастро). Но сегодняшние заявления – прямая дорога к этому. Повторюсь: если в нескольких официальных документах США в контексте Грузии будут упомянуты политзаключенные, это прямая дорога к санкциям».

И только от доброй воли США будет зависеть, попадут под эти санкции конкретные политические лидеры или вся страна.