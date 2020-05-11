Грузинская политика выходит из карантина

Грузинская оппозиция обвиняет власти в попытке сорвать достигнутое 8 марта соглашение. Речь идет о договоренности изменить избирательную систему в преддверии парламентских выборов. Представители оппозиции настаивают: одним из условий договора было освобождение политзаключенных, в то время как власти вообще отрицают наличие таковых в стране.

Вместе с другими сферами жизни отходить от карантина начинает и политическая. Режим обмена обвинениями во лжи и спекуляциями активирован. Соглашение 8 марта, как заявляют в «Мечте», не могло и не содержало каких-либо договоренностей относительно освобождения политзаключенных. В первую очередь потому, как говорят представители власти, что политзаключенных в стране нет. Говорит премьер-министр Георгий Гахария:

«Некоторые заявляют, что предметом политического соглашения могут быть конкретные решения независимых институтов по конкретным делам. Я считаю, что это категорически неприемлемо, просто невозможно. В моей команде нет ни одного человека, который мог принять участие в подобных обсуждениях».

«В рамках подписанного соглашения мы не брали на себя обязательство дать незаконные задания президенту, суду и прокуратуре об освобождении Угулава, Окруашвили и Руруа», – заявил в свою очередь в ходе брифинга, состоявшегося сегодня в офисе правящей партии, председатель парламента Арчил Талаквадзе. «Радикальная», как он выразился, оппозиция изначально политизировала весь процесс, пытаясь связать его с освобождением нескольких политических фигур, но общество, по словам Талаквадзе, очень хорошо знает о криминальном прошлом и настоящем этих людей.

«Оппозиция грозит обществу, что сорвет конституционные изменения, если не будут освобождены три человека. Если это произойдет, – это, естественно, будет полностью их ответственностью», – заявил председатель парламента и призвал послов, при содействии которых было подписано соглашение, подтвердить, что правда на их стороне.

О том же просит послов и оппозиция. Лидер «Новой Грузии» Георгий Вашадзе призвал власти «прийти в себя» и выполнить обещанное, в противном случае, сказал он, поддержка, которой они заручились во время пандемии, растает как снег под солнцем:

«Соглашение состоит из двух частей: избирательная система и освобождение политзаключенных, поэтому я призываю их прекратить это мошенничество. Реакция наших западных партнеров будет очень строгой. И, что главное – реакция населения. Они думают, что они спрячутся за коронавирусом».

Глава партии «Единая Грузия – демократическое движение» Нино Бурджанадзе также утверждает, что в соглашении заложена часть, касающаяся политзаключенных. Пусть и власть, говорит она, называть их таковыми не соглашается:

«Население не простит вас за то, что, когда люди на грани голода, вы в первую очередь нашли время, чтобы затеять борьбу с оппозицией. Я, как участник той встречи, подтверждаю, что в соглашении было два направления. Одно касалось пропорциональной системы, второе – заключенных. Я специально не использую слово политзаключенные, потому что по поводу термина власть действительно с нами не соглашалась. Но по обоим направлениям соглашение было достигнуто – на отдельных листах, и каждый из них был подписан отдельно».

Политолог Хатуна Лагазидзе полагает, что соглашение по поводу освобождения определенных лиц действительно было достигнуто. Впрочем, сейчас власть пытается уйти от него, потому как опасается разгневать своих избирателей – в частности, тех, кто, голосуя за нее, выбирает не «Мечту», а говорит «нет» ее предшественникам.

«Судя по всему, переговоры на эту тему и правда были, и какое-то соглашение было достигнуто. Впрочем, по понятным причинам это не вошло в письменный документ, потому что ни одна власть не подписала бы документ, в котором черным по белому было бы указано, что в условиях ее правления появились политзаключенные. Хотя о том, что соглашение все-таки было достигнуто, во-первых, прямо говорят представители оппозиции, а во-вторых, на это указывает ни одно заявление дипломатического корпуса. Почему «Грузинская мечта» пытается убежать от этой части соглашения, – причина ясна, но я не говорю, что она приемлема. «Грузинская мечта» не хочет обижать основную часть своих избирателей», – сказала Хатуна Лагазидзе «Эху Кавказа».

Так или иначе, продолжает она, если в конечном счете изменения в существующую избирательную систему так и не будут внесены, ответственны за это будут и те и другие, учитывая, что обе стороны может устраивать провал изменений. В оппозиции смогут списать на это свой проигрыш на выборах, а власть сможет смело заявлять о том, что была готова провести изменения, но оппозиция не поддержала этот процесс.

Но в том, что от этого в первую очередь пострадает общество, не сомневается и политолог Гия Хухашвили.

«Пострадает общественность, пострадает политический процесс в общем. Потому что, если не будет этих изменений, нас опять ожидают потрясения», – считает Гия Хухашвили.