В Цхинвали заявили, что примут гуманитарную помощь лишь через территорию России

Представители самопровозглашенной республики Южная Осетия провели переговоры с сопредседателями Женевских международных дискуссий в формате онлайн-конференции.

Как сообщает агентство «Рес» со ссылкой на аппарат полпреда югоосетинского президента по вопросам постконфликтного урегулирования, речь зашла о ситуации с распространением коронавируса. В Цхинвали вновь заявили, что готовы принять гуманитарную помощь лишь через территорию России.

«С удовлетворением были отмечены усилия властей Южной Осетии по недопущению распространения болезни, оказанию помощи социально уязвимым слоям населения, в частности, пенсионерам. При обсуждении вопроса возможностей оказания Южной Осетии гуманитарной помощи международными организациями югоосетинские участники вновь подчеркнули, что она могла бы быть принята с благодарностью, в случае ее доставки по транспортным коммуникациям через территорию РФ», - подчеркнули в пресс-службе полпреда.

Югоосетинские власти в очередной раз потребовали демонтаж полицейского поста близ сёл Чорчана и Цнелиси.

«Как фактор, способствующий сохранению стабильности в приграничных районах, было отмечено наличие на отдельных участках границы югоосетинских информационных знаков и пограничных ограждений. Югоосетинские участники обратили внимание на неоднократные пролеты над линией границы грузинских летательных аппаратов», - сказано в заявлении.

Первые случаи коронавируса были подтверждены в Южной Осетии 6 мая. К 13 мая число инфицированных выросло до 25. Среди них – курсанты российских вузов; граждане, прибывшие из Северной Осетии по линии МИД и военнослужащий российской пограничной службы.