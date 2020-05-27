Три месяца грузинской «короны»

С 29 мая в Грузии возобновит работу общественный транспорт. Кроме того, раньше запланированного откроются магазины, торговые центры и объекты питания. Об этом сегодня заявил премьер-министр страны Георгий Гахария. Премьер выступил в парламенте с отчетом – рассказал о мерах, принятых для борьбы с коронавирусом.

Два месяца в режиме ЧП: поэтапное введение и последующая отмена ограничений, работа различных ведомств в условиях пандемии и антикризисный план правительства по восстановлению экономики. Доклад премьера продлился более часа, после чего ему пришлось ответить на вопросы депутатов.

По словам Георгия Гахария, все шаги, которые предпринимались властями в ходе борьбы с коронавирусом, обговаривались с эпидемиологами, и именно это, считает он, позволило добиться хороших результатов:

«Сегодня Грузия по показателю распространения инфекции занимает 123-е место (в мире). Это заслуга правительства, бизнеса, в первую очередь – наших граждан. Именно это дает возможность держать распространение инфекции под контролем. Именно это позволило сделать быстрые шаги в процессе открытия экономики (…) С 29 мая в стране возобновят работу все виды муниципального транспорта, включая метро. Кроме того, с понедельника, 1 июня, возобновят работу торговые центры и рестораны открытого типа. Ровно через неделю – 8 июня уже смогут открыться полностью все рестораны и те гостиницы, которые получат соответствующее разрешение от Минздрава».

Общественный транспорт прекратил работу в Грузии более двух месяцев назад. По поводу снятия этого, одного из наиболее ощутимых для жителей больших городов ограничения до сегодняшнего дня было мало что известно, но, как заявил сегодня мэр столицы Каха Каладзе, с 29 мая транспорт заработает по новым правилам:

«Как в метро, так и в автобусах и микроавтобусах станет обязательным ношение масок. Также водители автобусов должны быть осторожны – не включать кондиционеры, ездить с открытыми окнами, чтобы максимально проветривался салон».

При этом, как заявляют столичные власти, регулировать поток пассажиров и контролировать, как соблюдаются правила, будут сотрудники транспортной службы и патрульная полиция.

По мнению главы инфекционной больницы Тбилиси Тенгиза Церцвадзе, наиболее рискованные направления в вопросе снятия ограничений – это именно общественный транспорт и туризм:

«Разумеется, после снятия ограничений существует риск того, что очень хорошее положение, которого Грузия добилась на этапе пандемии… – это выражается в том, что на протяжении последней недели фиксировались единичные случаи инфицирования, а в последние дни от одного до трех… Так вот, есть два рискованных момента – это общественный транспорт и туризм. Разумеется, предварительный прогноз никто не сможет сделать, это зависит от того, как будет вести себя наше население, насколько сознательно будет соблюдать правила, которые мы разрабатывали на протяжении трех месяцев».

По словам Церцвадзе, Грузия временно прекращает использование препарата плаквенил в процессе лечения инфицированных коронавирусом, вокруг которого в кругу грузинских медиков ранее было много споров:

«ВОЗ приняла решение временно прекратить использование плаквенила в исследовании. А ввиду того, что Грузия – участник этого исследования, мы также прекращаем использование препарата, несмотря на то, что в Грузии побочные эффекты от его применения не фиксировались. Мы проводим очень строгий мониторинг побочных явлений – у нас не было ни одного случая нарушения сердечного ритма».

Как говорит глава инфекционной больницы, в случае с новыми инфицированными теперь будет применяться лопинавир/ритонавир. А вопрос тех пациентов, которые уже проходили лечение плаквенилом, будет решаться индивидуально.

Решение исключить плаквенил из глобального исследования ВОЗ приняла на основании статьи, опубликованной в журнале «Ланцет». Приведенные в ней данные указывают на то, что риск летальности в случае с тяжелыми пациентами, принимавшими этот препарат, возрастал.

Тенгиз Церцвадзе сегодня также рассказал о предварительных результатах исследования, проведенного в Тбилиси. Тысячи здоровых человек сделали быстрые тесты на коронавирус. Антитела к инфекции обнаружили у шестерых из них. Еще в четырех случаях данные планируется перепроверить. Таким образом, по предварительным данным, у 0,6% населения Тбилиси есть антитела к новому коронавирусу. По словам Церцвадзе, в Нью-Йорке этот показатель составил 21%, а в Лос-Анджелесе – 4%.