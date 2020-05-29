Бедность граждан и ярость политиков

Очередной раунд громких взаимных обвинений в грузинском парламенте. Вызванный по запросу оппозиционных депутатов премьер-министр Георгий Гахария обвинил оппонентов в демагогии. Оппозиция в свою очередь разоблачила власти в тиражировании лжи.

Лишь уважение к институту парламентаризма заставило премьер-министра Георгия Гахария, как сказал он сам, прийти в законодательный орган сегодня по запросу оппозиционных депутатов «Нацдвижения» и «Европейской Грузии». Два дня назад он уже был там и посвятил целых 11 часов рассказам о достижениях правительства в борьбе с пандемией COVID-19 и ответам на вопросы о его дальнейших планах.

Но эти ответы не удовлетворили оппонентов власти, в интерпелляционном формате они пожелали услышать ответы на конкретные вопросы: почему в стране растет бедность и почему за три месяца власти так и не удосужились выдать финансовую помощь бедствующим гражданам? Эти вопросы премьер-министру задал глава фракции «Нацдвижения» Роман Гоциридзе. Из ответа премьера можно было сделать вывод: парламент он уважает, а Романа Гоциридзе – нет:

«То, что сегодня сказал с этой трибуны господин Роман Гоциридзе, является элементарной ложью. И сейчас скажу, что это за ложь. С этой трибуны вчера я пообещал вам (обществу), что до конца недели начнутся социальные выплаты из бюджета. И, конечно же, эти выплаты начались».

Далее премьер-министр начал называть числа, тяжело воспринимаемые на слух: 72 175 наших граждан начали получать компенсацию в размере 1200 лари. Были и другие цифры, о которых напомнил глава правительства: с 2012 года, с момента прихода к власти «Грузинской мечты» и по сей день пенсия в Грузии выросла со 150 до 220 лари. Апеллировал глава правительства и к данным Всемирного банка, сказав о том, как внушительно сократилась бедность в Грузии, как эффективно правительство борется с бедностью детей.

«Получается, что сегодняшней оппозиции не хватает компетентности. Считаю, что эта страна заслуживает чуть лучшую и более компетентную оппозицию». Таким заключением Георгий Гахария вызвал гнев не только «Нацдвижения» и «Европейской Грузии», но и независимых депутатов и фракции «Альянс патриотов».

Независимый депутат Нато Чхеидзе поправила премьер-министра: «Грузия заслуживает лучшего правительства». А лидер «Альянса патриотов» Ирма Инашвили потребовала от правящей силы уточнить названия оппозиционных сил, поскольку она убеждена, что ее партия превзойдет всех в компетенции и в навыках управления государством. И еще не нравится ей лексика, которую употребляет правящая сила:

«Я призываю вас, представителей большинства и правительства, проявлять больше уважения друг другу. И смените терминологию, которую применяете по отношению к оппозиции. Вы парламентские дебаты называете то цирком, то политическим маскарадом. Вы решили разделить политический класс на «отстойных» и «неотстойных». А вообще, я думаю, самая большая отстойность – вот такое мышление».

Впрочем, сегодня оппозиция и власть обменивались эпитетами и пожестче. Гия Вольский напомнил, что «Нацдвижение» – режим садистов. «Нацдвижение» напомнило, что у Гахария после жесткого разгона протестной акции в «гавриловскую ночь» «руки выпачканы в несмываемой крови». Депутат Саломе Самадашвили напомнила главе правительства о его российском прошлом:

«Вы, господин премьер-министр, установили плутократию, это то правление, которое есть на вашей второй родине, что к северу от нашей страны. А знаете, что такое плутократия? Это когда малая группа коррумпированных и богатых людей правит страной за счет остальных людей».

Не пришлась по душе премьер-министру и парламентскому большинству и вторая часть интерпелляции, в ходе которой вопросы задавали уже депутаты от «Европейской Грузии». Они все добивались ответа, почему власти отказываются от сокращения налогов, не возвращают гражданам их же собственные деньги из Пенсионного фонда:

«Простейшее и справедливое средство – это сокращение налогов. Вы что, поклялись на иконе, что не будете этого делать и до конца будете убеждать население, что вы разумнее и лучше потратите их деньги даже в такое тяжелое время?» – возмущался один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия.

У правящей силы было два аргумента, почему они отказываются от антикризисного плана оппозиции. Георгию Гахария непонятно, почему он должен прибегать к помощи оппозиции, тем более когда с ее планом страну ждет неминуемый коллапс.

«Ложь, ложь, ложь – это слово лучше всего характеризует ваше хвастовство», – заявил еще один депутат «Европейской Грузии» Георгий Канделаки. Для подтверждения своей правоты и правящая сила, и оппозиция прибегали к разным исследованиям разных международных организаций. «Грузинская мечта» ссылалась на данные Всемирного банка, в то время как оппозиция больше цитировала исследования детского фонда ООН UNICEF, согласно которому каждый пятый ребенок в Грузии живет за чертой бедности.

Многочасовой спор в парламенте и апеллирование к числам постепенно приняли открытый характер предвыборной гонки между правящей силой и оппозицией. Лидер большинства Мамука Мдинарадзе сообщил оппозиционерам, что «Грузинская мечта», в отличие от них, на светлой стороне:

«Может быть, мы не идеальны, я уверен, что и наш избиратель не считает, что поддерживает суперидеальную власть и команду. Но в этой стране уже все хорошо знают и различают добро и зло, черное и белое и кто лучше кого. А вы к своему вредительству добавили и свою некомпетентность».

Оппозиция в свою очередь убеждена, что смогла, прибегнув к интерпелляционному режиму, показать истинное лицо правящей силы и разоблачить правительство «Грузинской мечты» во лжи. В надежде, что на парламентских выборах и этот день поможет избирателю сделать свой выбор в пользу оппозиции.