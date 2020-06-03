В Южной Осетии выявили три новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Южной Осетии выявили еще три новых случая заболевания коронавирусом – у двоих курсантов и санитарки медучреждения. Об этом агентству «Рес» сообщила замглавы комитета Югоосетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.

«Проведенные за сутки 25 тестов показали 3 положительных результата – у двух курсантов и санитарки из медперсонала. Все они находились на карантине», – уточнила Гаглоева.

Таким образом, в инфекционной больнице Цхинвали на утро среды находятся 14 заболевших коронавирусом, среди них 7 курсантов, 5 граждан, прибывших из Владикавказа, один военнослужащий и один человек из медперсонала.

Всего под наблюдением находятся 154 человека. «В целом, эпидемиологическая ситуация стабильная», – сказала Гаглоева.

Число подтверждённых случаев коронавируса в Южной Осетии достигло 45, из них 31 пациент выздоровел.