Коронавирус стараются не замечать

За последние сутки в Южной Осетии выявлено три новых случая заражения коронавирусом. Власти заявляют о контроле над распространением COVID-19, а жители постепенно возвращаются к обычной жизни. В конце июня в Цхинвале пройдут выпускной бал и военный парад.

Югосетпотребнадзор продолжает обновлять статистику заболеваемости коронавирусом в Южной Осетии. По словам представителя госкомитета Анны Гаглоевой, за сутки в республике выявлено три новых случая инфицирования COVID-19 – у двоих курсантов российских военных вузов и санитарки медучреждения. Это уже третий факт заражения медперсонала. Ранее два случая были зафиксированы в Знаурской районной больнице. Таким образом, на утро 3 июня в республике всего 14 заболевших коронавирусом. Под наблюдением врачей в медучреждениях находятся 135 человек. Состояние всех пациентов, по словам министра здравоохранения Георгия Тотчиева, стабильное.

С 25 мая в республике открыли двери кафе, рестораны, спортивные залы и развлекательные центры. Заработал общественный транспорт. Остаются закрытыми детские сады, а в единственном высшем учебном заведении Южной Осетии – ЮОГУ, вскоре начнутся выпускные экзамены и защита дипломных работ. Если исключить проблему с пересечением российской границы, то в целом жители республики вернулись к обычной жизни.

Республика продолжает возвращать из России студентов: после курсантов военных вузов в Южную Осетию начали прибывать и курсанты по линии МВД. 58 из них уже находятся в республике, прибытие еще 16 ожидается в ближайшие дни. Пресс-служба МВД сообщает о том, что их разместят на двухнедельный карантин в больницах поселка Дзау и Знаур, а также цхинвальской гостинице «Алан».

По решению министра обороны Ибрагима Гассеева, курсанты военных вузов России впервые примут участие в военном параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет 24 июня. Пресс-служба оборонного ведомства подчеркивает, что «проход военнослужащих на территорию военного городка и строевые тренировки проводятся под наблюдением сотрудников гарнизонного медицинского пункта Минобороны Южной Осетии».

Министерство образования республики долго не могло определиться с проведением торжественных мероприятий для 469 выпускников школ. Учащиеся средних образовательных учреждений до конца учебного года находились на дистанционном обучении. Накануне министр Натали Гассиева обрадовала их сообщением о проведении последнего звонка 17 июня и готовящемся бале на центральной площади Цхинвала - 18 июня. Правда, с оговоркой: «Даты последнего звонка и выпускного бала определены, но, учитывая ситуацию с коронавирусом, все будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Выпускной бал будет проходить на центральной площади столицы».

Граница с Россией официально останется закрытой до 30 июня, что позволяет властям Южной Осетии держать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции под контролем. По словам югоосетинского консула в РСО-Алания Мориса Санакоева, к ним уже обратились свыше трехсот граждан республики, которые хотят вернуться домой. Он уточнил, что «консульство занимается только составлением списков, а вопросы приезда решает республиканский оперативный штаб по противодействию COVID-19».

На этом фоне из Северной Осетии продолжает поступать тревожная информация – за последние сутки там было выявлено 47 новых случаев заражения коронавирусом, а общее число инфицированных достигло 3151.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия