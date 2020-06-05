Абхазское Минобороны ответило на обращение ветеранов к Мерабу Кишмария

На сайте министерства обороны самопровозглашенной республики Абхазия опубликовано заявление, адресованное членам организации ветеранов «АРУАА». Это - ответ на обращение ветеранов, которые попросили бывшего министра обороны Мераба Кишмария уточнить, кого он назвал предателем.

«Отношение Мираба Кишмария к защитникам Отечества, ветеранам войны всегда было особенным. В любой ситуации он ревностно отстаивает интересы ветеранов, в решении любых вопросов становится на их сторону.

Все ветераны Отечественной войны народа Абхазии, в его понимании, являют собой пример истинных патриотов своей страны, вне зависимости от политических или иных предпочтений. В своем выступлении, Герой Абхазии, генерал армии Мираб Кишмария никоим образом не затрагивает никого из них.

Мираб Борисович, в своей прямой речи, обращаясь к Президенту, в присутствии личного состава Министерства обороны, говорил о выводах, которые он сделал для себя. О том, что повлияло на принятие им тех или иных решений. «Я понял для себя кто предатель (кто есть кто)…». Если бы генерал армии Мираб Кишмария хотел вынести это на суд общественности, то будьте уверены, он бы так и поступил.

P.S. Если кого-то лично интересуют имена, то считаем, что не составит никакого труда встретиться с Мирабом Кишмария и поинтересоваться. Будьте уверены в социальных сетях ответа от боевого генерала, на такого рода вопросы не будет», - сказано в заявлении.