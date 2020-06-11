«Я не обязана доказывать вам, что я не коррупционер»

В абхазском обществе не прекращаются споры о том, должен ли вступить в действие закон о декларировании доходов и расходов государственными служащими и депутатами. Вчера на эту тему прошли громкие дебаты в эфире абхазского телевидения с участием депутатов. Во время дискуссии, в частности, было заявлено о возможной подаче иска в Конституционный суд против ряда положений закона о декларировании.

Лидер общественной группы, которая лоббирует принятие закона, Астамур Какалия уверен, что он пал жертвой крючкотворства, а депутатов, проголосовавших за вступление его в силу сразу после опубликования, обвели вокруг пальца. В основном тексте осталась статья 16, которая делает невозможным декларирование доходов и расходов, пока не будет принят закон о государственной службе. А голосование депутатов за поправку о немедленном вступлении закона в силу превратилось в казус, потому что распространяется только на закон о внесении поправок, а не на весь закон в целом.

Депутат Астамур Логуа назвал ситуацию нелогичной и предложил либо убрать статью 16-ю, либо принять закон о госслужбе: «Реально я тоже думал, что закон вступил в силу, и по этой причине ходил и агитировал своих коллег, что надо заполнить декларацию. Но с кем только мы не пообщались из юристов, все твердят, что есть такое понятие «юридическая казуистика», и это так с юридической точки зрения. Я, как и ты, считаю алогичным, что поправки вступают в силу, круг лиц, который мы расширили, близкие родственники, получается, уже должны заполнять (декларации), а сам министр или депутат, для кого этот закон прописан, не должен заполнять. Да, это так. Именно такая сегодня загвоздка. Нам надо либо изменить статью 16 в основном законе, либо ждать закона о государственной службе. Другого нет».

Юрист Тамаз Кецба считает, что борьба с коррупцией не является приоритетом для депутатов, а парламент – это самая безответственная ветвь власти, которая никогда не несет ответственности ни за одно свое решение: «Вопрос (принятия закона о декларировании) затягивается неоправданно. Обыватель знаете, что говорит? «Депутаты дурака валяют»! На улице говорят так. Почему антикоррупционная деятельность не является приоритетом для нашего парламента? У меня на этот счет один ответ: потому что значительная часть депутатского корпуса занимается не своим делом. Они оказались в парламенте, имея в виду некую другую свою деятельность. Да, это – не политики. Это – нормальные люди, наши сограждане, я никого не хочу оскорблять, но они занимаются не своим делом. Наша политическая система не соответствует сегодняшнему дню. Мы говорим об этом уже двадцать лет. Мы не говорим о том, что мы создаем какую-то новую политическую среду, когда парламент будет политически ответственным органом. Если взять республиканские органы власти – президент, правительство, парламент, из этих трех органов государственной власти парламент не несет ни за что ответственности. Президенты уходят в отставку под давлением общественности в результате социальных протестов, правительство можно отставить, а вы можете парламент отправить в отставку? Нет. Нет такой процедуры!»

Депутат Натали Смыр заявила, что не голосовала за закон о декларировании доходов и расходов и не собирается декларировать свое имущество, потому что закон противоречит Конституции: «Я не голосовала за этот закон и хочу сейчас заявить с экрана, чтобы люди знали: я не буду декларировать свое имущество. Знаете почему? Потому что данный закон нарушает мои права как гражданина. В Республике Абхазия действует принцип презумпции невиновности, обвиняемый считается невиновным, пока его вина не доказана и не установлена вступившим в законную силу судебным приговором. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. А статья 20-я исходит из положения, что должностное лицо предполагается виновным в совершении коррупционного правонарушения. То есть, если я не заполню декларацию, это коррупционное нарушение? Я не обязана доказывать вам, что я не коррупционер».

Смыр напомнила, что по закону о статусе депутата ее невозможно уволить. Она объявила, что намерена обратиться в Конституционный суд, чтобы там рассмотрели закон о декларировании доходов и расходов на предмет соответствия Конституции и другим законам.

Астамур Какалия поблагодарил депутата Смыр за откровенность и сказал, что именно для того и принимался закон, чтобы люди, не желающие декларировать свои доходы и расходы, не имели возможность занимать государственные должности: «Те, кто не согласен декларировать свои активы и активы членов своих семей, не должны занимать ответственные должности. Организация Объединенных Наций на своей Генеральной ассамблее 185-ю странами никогда бы не приняла закон, противоречащий презумпции невиновности. Данный закон нарушает только одну презумпцию – письменно врать о своих доходах. Без последствий соврать не получится. У меня друг живет в Новой Зеландии, там с правами человека лучше, чем в Абхазии, там презумпция невиновности действует прекрасно, но новозеландский чиновник отчитывается о своих доходах. Мы хотим, чтобы и абхазский (чиновник, депутат) прекратил говорить, что этот закон – не панацея, он не будет работать. Эта линия сопротивления уже превратилась в разоблачение».

Астамур Логуа сообщил, что проблему уже обсуждали в администрации президента, и там понимают, что необходимо «отвязать» закон о декларировании от закона о госслужбе. Готовится еще одна поправка, чтобы разрешить коллизию. Осенью планируется принять некий пакет антикоррупицонных законов, поэтому надо потерпеть еще немного.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия