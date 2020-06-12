Число случаев коронавируса в Грузии за несколько часов увеличилось на 6

Число подтверждённых случаев коронавируса в Грузии достигло 843. За несколько часов в стране выявили 6 новых случаев заражения. Информация опубликована на правительственном портале StopCov.ge.

Грузинская служба Радио Свобода сегодня сообщила, что коронавирус подтвердился у сотрудницы мебельного магазина в Гори. Источник её заражения пока не установлен. 8 сотрудников и родственников женщины переведены в карантинную зону.

Еще один случай выявлен в Каспи. У нового пациента был контакт с инфицированным сотрудником медперсонала тбилисской клиники.

Еще два пациента с коронавирусом вчера поздно ночью поместили в инфекционную клинику Кутаиси. Семейная пара в течение трёх месяцев находилась в Азербайджане, после возвращения в Грузию проходила карантин в Цкалтубо. К десятому дню карантина у них появились симптомы, характерные для коронавирусной инфекции.

Накануне сообщалось, что коронавирус подтвердился у сотрудника Тбилисского государственного университета. Три случая выявили в Республиканской клинике Тбилиси.

Число вылечившихся пациентов составляет 697. 83% пациентов с коронавирусом в Грузии уже выздоровели.

В карантине находятся 3026 человек, под наблюдением медиков в стационарах – 297. 13 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией.