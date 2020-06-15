Бжаниев ковчег

Темой моего сегодняшнего блога должна была стать пресс-конференция нового министра внутренних дел Дмитрия Дбар, которая произвела на меня неизгладимое впечатление. Нет, сама я на пресс-конференции не была, точнее сказать, не удостоилась чести быть приглашенной. Однако прочитав то, что изложили СМИ, пришла в уныние от высочайшей степени правового нигилизма. Мало того, что министр очень расплывчато формулирует свои мысли, так еще и выясняется, что он не имеет представления о простых и известных каждому человеку понятиях – таких как презумпция невиновности или право человека на защиту, которое не зависит от количества судимостей.

Зато министр собирается обращаться в парламент с просьбой решить проблему чрезвычайной государственной важности – разрешить 50% тонировку лобового стекла, потому что «это юг». Не совсем понятные ответы министра на вопросы журналистов давали пищу для размышлений, но так получилось, что на фоне назначений прошлой неделе пресс-конференция Дмитрия Дбар поблекла и утратила свою значимость. Хотя надо сказать, что и сам министр, и его назначение вполне вписываются в кадровую вакханалию, устроенную исполнительной власти, которая пытается трудоустроить своих сторонников, невзирая на такие мелочи, как образование, опыт работы и так далее.

Серия назначений, свершенных на прошлой неделе, буквально взорвала общество. Подлил керосину и премьер-министр, пресс-служба которого сообщила, что в ближайшем будущем бюджетникам не стоит рассчитывать на получение заработной платы. Таким образом, в условиях экономического кризиса, когда все страны оказывают материальную поддержку своим гражданам, наше правительство демонстративно ставит всех в известность, что не только не окажет поддержки, но и лишит зарплаты. И происходит все это на фоне роста числа чиновников разного уровня – вице-премьеров, заместителей, помощников и советников главы государства.

О помощниках и советниках – следует пояснить, что у президента есть собственная администрация, с главой и с тремя его заместителями, с машинами, бензином, канцелярскими принадлежностями и техническим персоналом. В этой администрации есть отделы, дублирующее почти все министерства и ведомства и эта, по сути, параллельная структура в рамках одной исполнительной ветви власти уже целую вечность вызывает множество нареканий. Кстати, и сам президент, будучи кандидатом на должность, выражал возмущение столь неоправданным разбазариванием бюджетных средств. Но с приходом к власти взгляды у людей сильно меняются и теперь забота о «компетентности, работоспособности и эффективности» сменилась заботой о трудоустройстве своих сторонников.

В создаваемый Бжания ковчег надо запихнуть не пару сторонников, а всех без исключения, и, что даже важнее, случайных попутчиков. Последние, если не получат VIP-места, просто потопят и без того не очень устойчивое суденышко, вместе с теми, кто на него успел заскочить

При этом, в создаваемый Бжания ковчег надо запихнуть не пару сторонников, а всех без исключения, и, что даже важнее, случайных попутчиков. Последние, если не получат VIP-места, просто потопят и без того не очень устойчивое суденышко, вместе с теми, кто на него успел заскочить. В общем-то способ сохранения власти весьма незамысловатый, но результативный, поэтому количество должностей увеличивается вне зависимости от возможностей бюджета, терпящего крах на фоне коронавируса.

Чтобы объяснить происходящий в стране кадровый хаос, пройдусь по персонам. Помощником президента на прошлой неделе стал Ахра Авидзба. Из назначения следует, что он будет помогать главе государства при решении международных вопросов. Между тем в биографии героя ДНР и вдохновителя штурма администрации президента в январе 2020 года есть война в ДНР, есть образование в виде сочинского филиала РУДН, есть пятеро детей, две неудачные попытки стать депутатом абхазского парламента и связи с криминальными авторитетами, которые он не скрывает. Но даже в этой биографии есть белое пятно – полное отсутствие какой-либо профессиональной деятельности. Возникает вопрос: какие такие необъятные международные связи не может осуществить полноценное министерство иностранных дел – министр, два заместителя, два советника и более десяти департаментов? Зачем в исполнительной власти создавать еще одну параллельную структуру? Ответ очевиден – героя, проложившего Аслану Бжания путь к президентству, надо трудоустроить.

Второй помощник президента Валерий Папба имеет опыт работы. Он уже был помощником, в 2013 году, только тогда его на эту должность назначил другой президент Александр Анкваб, который теперь премьер-министр. Папба будет заниматься тоже международными вопросами, но только в области экономики и таким образом продублирует работу другого министерства – экономики, которое, по закону, координирует и регулирует внешнеэкономическую деятельность. Добавлю, что вся внешнеэкономическая деятельность, которую к тому же еще курирует и премьер, и вице-премьер, связана на сегодняшний день всего с одной страной – Россией.

А вот советник президента Григорий Пилия не удостоился даже определения своих функциональных обязанностей – он просто советник. Видимо, он будет советовать по всем вопросам. Пользователи социальных сетей объясняют это назначение родственными связями президента. Но у Григория Пилия есть опыт работы – менеджер, экономист, долгое время проработал в Росатоме, был экспертом по строительству в АО «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы в г. Москве. Мне даже неудобно, что такие значимые профессиональные качества, к тому же еще и родственника, попросту проигнорированы.

Думаю, что такое количество помощников тянет не на крохотную страну с населением чуть более 300 тысяч человек, а на громадную империю «от океана до океана»

Перечисляя помощников-советников, я не могу не напомнить, что у президента есть еще и вице-президент, который всегда готов (по закону) выполнить любое поручение президента. А еще советником президента является экс-президент, и эту почетную должность отнять у него можно только изменением Конституции. Таким образом, у президента Аслана Бжания сегодня помощников и советников всех вместе взятых как минимум человек десять, вместе с главой администрации президента и его замами, но не считая министерств и госкомпаний, которые также входят в структуру исполнительной власти, главой которой является президент. Думаю, что такое количество помощников тянет не на крохотную страну с населением чуть более 300 тысяч человек, а на громадную империю «от океана до океана».

Но от советников и помощников вернусь еще к двум назначениям, которые вызвали удивление не только у меня, но и у пользователей социальных сетей. Это две государственные компании, которые по замыслу должны приносить доходы, а по факту приносят только убытки – «Абхазтоп» и «Вторресурсы». Они входят в систему министерства экономики. Главой компании «Абхазтоп» назначен филолог Рамаз Джопуа. Думаю, что при его назначении учитывался богатый опыт политической деятельности – с 2010 года он являлся заместителем председателя партии «Амцахара». (Кстати в результате назначений партия лишилась и председателя, и его заместителя). «Вторресурсы» возглавил историк, политический деятель районного уровня, представляющий партию «Амцахара» Раули Какалия, в трудовой деятельности которого только одна строка – заместитель главы администрации села Кацыкт.

Когда людей, не имеющих соответствующей специальности и навыков работы, назначают на должности, а хороших специалистов отстраняют от работы или дают им синекуру – это называется провальной кадровой политикой, которая является серьезной угрозой для безопасности и независимости страны.

Может быть, руководители нашего государства, которые, как и я, учились в советской школе, пропустили уроки от российского баснописца, и так и не узнали, что произошло с щукой, которая пыталась стать котом? Ей мыши отгрызли хвост. Истина ведь проста: пироги должен печь пирожник, а сапоги тачать сапожник.

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