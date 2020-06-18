Посол Грузии в Израиле Лаша Жвания сообщил, что туристическое сообщение между Грузией и Израилем может стартовать в августе.

«Это зависит от эпидемиологической ситуации в обеих странах», - написал Жвания в социальной сети Facebook после видео-конференции с участием министра экономики Грузии и министра туризма Израиля.

Израиль должен был стать первой страной, из которой Грузия собиралась принимать туристов с 1 июля. Однако эпидемиологическая ситуация там резко ухудшилась. Стороны сообщили, что запуск туризма откладывается.

Грузия планирует открыть границы для международных туристов с 1 июля. Но попасть в страну смогут не все – ведутся переговоры о создании безопасных туристических коридоров с балтийскими странами, Польшей, Чехией, Австрией. Казахстан и Украина планируют восстановить авиасообщение с Грузией в первую очередь.