«Грузинская мечта» выдвинула теорию сговора

Рамзан Кадыров с его угрозами в адрес журналиста Георгия Габуния, становится для власти ударной силой в предвыборной борьбе. Бывший спикер парламента Ираклий Кобахидзе назвал оппозиционных лидеров агентами ГРУ, которые добиваются дестабилизации в стране.

«Нет предела невежеству и глупости «Грузинской мечты», – заявила Нино Бурджанадзе, лидер партии «Единая Грузия – Демократическое движение», после того, как накануне в эфире «Палитра-ньюс» бывший спикер парламента, исполнительный секретарь правящей партии Ираклий Кобахидзе включил ее в список агентов ГРУ в Грузии.

Помимо Бурджанадзе в списке оказались лидеры «Победоносной Грузии» Ираклий Окруашвили и Губаз Саникидзе, глава Лейбористской партии Шалва Нателашвили, и вся оппозиция, которая собирается в его офисе.

Ираклий Кобахидзе и ранее обвинял эту часть оппозиции в прокремлевской ориентации.

Но на этот раз в попытках разоблачения оппонентов Ираклий Кобахидзе смог увязать в один узел интересы РФ, грузинскую оппозицию, предотвращенное убийство журналиста Георгия Габуния и угрозы Рамзана Кадырова в его адрес.

Нино Бурджанадзе пересказала этот сюжет Бидзине Иванишвили и потребовала ответ у него:

«Батоно Бидзина, выйдите теперь и скажите, что вам, прозападному политическому лидеру, который на самом деле нарушает все западные ценности, оказывается, противостоит российская власть. Тем, что, планируя у вас на территории Грузии убийство журналиста, тем самым действует вместе с оппозицией для дестабилизации в стране».

Бурджанадзе объясняет такую интерпретацию событий попыткой отвлечь внимание общества от вопросов ряда американских конгрессменов, назвавших Иванишвили близким союзником Путина.

– У «Грузинской мечты» коэффициент бреда перед выборами стал зашкаливать, – заключил один из лидеров лейбористов Георгий Гугава.

А лидер «Европейской Грузии» Гига Бокерия задумался над тем, чем чреваты такие политические версии для власти:

«Этим вы помогаете пропаганде враждебного государства, увеличиваете в будущем риски не только для Габуния, но и для каждого гражданина. Защита Габуния – обязанность любой власти, сегодняшней и завтрашней. Любая власть обязана совершать действия против тех, кто посмеет сделать такое. Если власти говорят, что нужно дождаться расследования, то почему они указывают на оппозицию? И что значит «не будем реагировать на публичные заявления» враждебного государства? Что за бред!»

Тем самым Гига Бокерия, как и другие оппозиционеры, раскритиковал и заявление президента Саломе Зурабишвили. Она накануне заявила, что не будет комментировать совет Кадырова журналисту Габуния встать на колени и так извиниться за прошлогоднюю брань.

Между тем, представители «Грузинской мечты» сегодня по-разному, но следовали версии Кобахидзе. Правда, глава комитета по правам человека Софо Киладзе все-таки воздержалась от имен. Но объединила всю оппозицию под зонтом «Нацдвижения»:

«Национальное движение» своей деятельностью, шагами неоднократно подтверждало, что их действительно устраивает революционный сценарий. Они в революции видят единственный путь, ведущий к власти. У них нет шансов победить на выборах. Но мне будет сложно назвать кого-либо, кто в какой-то форме причастен к созданию рисков для жизни господина Габуния, пока не будет конкретных доказательств».

О необходимости скорейшего расследования говорил сегодня премьер-министр Георгия Гахария, чтобы «этим в своих политических целях не воспользовались внешние и внутренние враги».

Но следствию пока нечего сказать. Сегодня глава СГБ Григол Лилуашвили не стал отвечать на вопросы журналистов. Он посоветовал обратиться в пресс-службу или же дождаться заявлений его ведомства, которое «периодически будет» оповещать общество о ходе следствия.

Накануне СГБ призвала лиц, имеющих информацию, сотрудничать со следствием. Видимо, это касалось журналиста Георгия Габуния и его руководителя, гендиректора ТВ «Мтавари» Ники Гварамия. Они отказались явиться на опрос в СГБ, но готовы отвечать на вопросы следователей в присутствии судьи-магистрата.

СГБ также призвала общество не делать заявлений по делу о задержании 38-летнего гражданина РФ Васамбека Бокова. Адвокат Бокова Нино Микатадзе не общается со СМИ из-за подписки о неразглашении. Предварительные слушания в суде по делу Бокова запланированы на август.

А к тому времени, предвыборная кампания будет в самом разгаре. Многие грузинские наблюдатели, в том числе и в эфире «Эха Кавказа», говорят об абсурдности теории сговора грузинской оппозиции с Кадыровым и Кремлем.

Тем временем эта тема уже захватила соцсети. Часть пользователей яростно защищают журналиста Габуния, другие осуждают его, опасаясь, что теперь из-за него Рамзан Кадыров и Владимир Путин будут мстить всей Грузии.

Опасающимся гнева Кадырова пользователям предложили извиниться перед чеченским лидером вместо Габуния и, чтобы упростить им дело, один из пользователей даже составил для них шаблон текста и бланк «Извинение Кадырову».