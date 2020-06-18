Робот Пеппер не устоял перед отчетом министра

Самое многопрофильное ведомство Грузии представило сегодня отчет работы за 2019-й год. В Министерстве по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здоровья и социальной защиты рассказали о достижениях, планах на будущее и показали робота, который, как обещают, будет ассистировать грузинским врачам.

«Наверное, не понравилось что-то из того, что я сказал», – отшутился премьер-министр Георгий Гахария, когда во время его выступления робот Пеппер, торжественно представленный публике, неожиданно для всех начал двигаться назад и «самоликвидировался» со сцены. После неудавшегося побега Пеппер все же продемонстрировала свои возможности.

«Меня зовут Пеппер. Я приехала из Парижа вчера, чтобы помочь вам в борьбе с COVID-19»

Правда, как именно, робот не уточняет. По словам министра по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здоровья и социальной защиты Екатерины Тикарадзе, Пеппер еще плохо говорит по-грузински, а в Грузии, в свою очередь, пока не очень хорошо знакомы с ее возможностями.

«Она – ассистент врача, который используется как в отделении интенсивной терапии, так и в различных медучреждениях. После того, как мы лучше узнаем Пеппер, мы еще встретимся», – пообещала министр.

Несмотря на то, что пандемия к отчету за 2019 год прямого отношения не имеет, тема коронавируса в ходе презентации была затронута не раз. Екатерина Тикарадзе считает, что хорошая координация между различными ведомствами и учреждениями позволила своевременно взять ситуацию под контроль, справиться с первой волной коронавируса и подготовиться ко второй. Если она, конечно, случится.

Теперь про 2019-й. Как заявляют в министерстве, с 2013 по 2019 год система здравоохранения обработала более 8 миллионов обращений. За это время беспрецедентно увеличился бюджет, сказала замминистра Тамар Габуния:

«Это, естественно, сказалось на снижении расходов граждан – тех сумм, которые они выплачивают из своего кармана. Это само собой положительный фактор для того, чтобы болезнь не стала причиной бедности, катастрофических трат. Впрочем, анализ прошлого года однозначно показал нам необходимость проведения тех изменений, которые нужны для улучшения эффективности программы. Конечно, также важно задуматься об улучшении качества медицинского обслуживания. Одно из крупных направлений, над которым мы активно работаем – это доступность качественных медикаментов».

По словам Габуния, в прошлом году были сделаны серьезные шаги в плане развития хорошей производственной практики. Также была расширена программа (по обеспечению лекарствами) людей с хроническими заболеваниями. В нее включено уже более 100 тысяч человек.

Несмотря на то, что финансирование различных программ действительно возросло за эти годы, суммы, которые гражданам приходится платить из своего кармана, все еще очень высоки, считает Серго Чихладзе, специалист по вопросам политики здравоохранения. В среднем люди в Грузии тратят на лечение втрое больше, чем в Европе. В том числе – из-за дороговизны лекарств, качество которых в ряде случаев остается под вопросом:

«Когда я говорю о сумме, которую человек тратит на лечение – здесь нужно сказать, что 60% от нее приходится именно на медикаменты. Все еще не ясно, какие именно механизмы планирует использовать правительство, чтобы как-то облегчить этот груз. Помимо цены, – и этот вопрос для меня, как специалиста, еще важнее, – у нас есть серьезные проблемы с качеством. Столько миллиардов тратится на программы здравоохранения, а у нас даже нет лаборатории, определяющей качество медикаментов».

По словам Чихладзе, в прошлом году, к примеру, было выделено 90 тысяч лари, которых могло хватить лишь для того, чтобы проверить качество нескольких медикаментов, в то время как в Грузии в обороте находится более 12 тысяч различных лекарств.

Что касается других сфер, которые курирует ведомство, то там заявляют, что в прошлом году квартиры получили 1500 семей беженцев, а еще около тысячи смогли узаконить свое проживание. В этом, 2020-м, планируется обеспечить жильем 2500 семей, сказала Тикарадзе.

Ее заместитель Тамар Баркалая затронула в своем выступлении тему труда. По ее словам, в 2019 году на 35% снизился показатель смертности на рабочих местах:

«Мы усилили службу инспекции и создали департамент, который действует в трех направлениях. В 2019 году было проведено около 900 инспекций в вопросе безопасности на рабочих местах. За последние 6 месяцев – более 12 тысяч. В 2019 году мы получили очень хороший результат, на рабочих местах смертность сократилась на 35%. Наша цель – усилить превентивные меры и сотрудничество с нанимателями, чтобы максимально сократить смертность и несчастные случаи», – заявила Баркалая.

Глава Объединенных профсоюзов Ираклий Петриашвили между тем считает, что безопасность на рабочих местах ведомство рассматривает в крайне узком ключе.

«Человек, который работает в фактически 24-часовом режиме, у которого нет перерыва или выходных, права на отпуск – таких секторов у нас множество! И в конечном счете это также связано с безопасностью труда», – сказал глава Объединенных профсоюзов «Эху Кавказа».