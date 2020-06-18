Паспорт пенсию бережет

После годового перерыва жителям Ленингорского района вновь стали выдавать югоосетинские паспорта, а лицам, достигшим пенсионного возраста, – пенсии. Появилась надежда и у выпускников местных школ. На неофициальном уровне цхинвальские чиновники заверяют, что выпустят их в Тбилиси на вступительные экзамены еще до окончания карантина.

В Ленигорском районе власти начали активно предоставлять гражданство. Гражданская активистка Тамара Меаракишвили говорит, что не располагает точными цифрами, но, по ее наблюдениям, счет получивших новые паспорта идет на десятки. В последний раз так много раздавали в прошлом году, перед парламентскими выборами, рассказывает Тамара Меаракишвили:

«Как и обещали в начале года, власти дают гражданство старикам. Вместе с гражданством им начисляют и пенсии. Поднимают архивы, считают стаж работы и размеры пособия. Гражданство дают и молодым. Паспорта пользуются спросом, потому что гражданство снимает постоянные проблемы с получением и продлением пропусков для пересечения границы. Имея статус гражданина, ты можешь защитить свое имущество, претендовать на работу, какие-то пособия. Изменились и правила. Раньше при получении югоосетинского гражданства нужно было сдать старый пропуск и подать документы на получение нового. В этом году пропуск менять не надо.

– В прошлом году распространилась информация, что якобы тех, кто получит югоосетинское гражданство, перестанут выпускать в Грузию. Нет ли у людей таких опасений?

– Есть те, кто опасается, что их не выпустят, но большинство не боится, наоборот, они ожидают открытия границы в таком же режиме, как это было до 4 сентября прошлого года».

Обещание в отношении ленингорских стариков, о котором упомянула Тамара Меаракишвили, югоосетинские власти анонсировали еще в конце января, когда на две недели открыли пункт пропуска «Раздахан» для проживающих в районе ста двадцати грузинских пенсионеров, чтобы те смогли получить пособия в Церовани.

У этих пожилых людей единственным источником дохода является грузинская пенсия. Для тех из них, у кого дети проживают в Грузии, качество жизни напрямую зависит от свободы передвижения через границу. Когда «Раздахан» закрывается, они быстро нищают, начинают голодать и побираться. Суровым испытанием для пенсионеров стало закрытие «Раздахана» из-за цнелисского кризиса на четыре с половиной месяца: с 5 сентября 2019 года по 24 января 2020 года.

Тогда руководство сжалилось над людьми и выделило им две недели, чтобы они смогли выехать за пенсиями, повидаться с родными, показаться врачам. Многие из них решили повременить с возвращением домой и остались в Грузии – скоротать зиму в окружении родных, другие остались на лечение, третьи испугались, что больше не удастся свидеться с детьми и внуками, поэтому не стали возвращаться в Южную Осетию.

Как тогда подчеркивали власти, открытие «Раздахана» для пенсионеров – это временная мера, она будет действовать каждые два месяца до тех пор, пока все пожилые люди не получат югоосетинское гражданство и не перейдут на местное пенсионное обеспечение.

Но граница вскоре закрылась, уже из-за пандемии. Когда откроется, пока неясно. В отсутствие точной информации в Ленингоре ходят многообещающие слухи, говорит Тамара Меаракишвили.

Районные чиновники и силовики не меньше, чем местное население, ждут возобновления работы пункта пропуска, причем в полном объеме – с продуктовыми грузоперевозками. Раньше вокруг дороги кипела жизнь – она обеспечивала доходы не только перевозчикам и лавочникам, вокруг трафика кормились и служивые люди. В последнее время появилась надежда, что жизнь скоро наладится, говорит Тамара Меаракишвили:

«Ходят слухи, что после карантина границу откроют. Не знаю, что это – проявление надежды или, быть может, они чем-то обоснованы… В последнее время об этом говорят и чиновники, и силовики. Еще мне сегодня сообщил источник, что для выпускников, кто собирается поступать в тбилисские вузы, откроют границу, пока в одну сторону, до окончания карантина.

– Вы можете сказать хотя бы, из какого ведомства ваш источник?

– Не могу, но источник надежный».

16 июня в материале «КГБ против грузинских вузов» «Эхо Кавказа» рассказало о том, что в минувший четверг офицеры КГБ провели встречу с выпускниками грузинских школ, на которой предостерегли их от поездок в Грузию на вступительные экзамены. Молодым людям сказали, что тех, кто уедет, обратно уже не впустят.

Впрочем, сегодня надежные источники в Цхинвале сообщили гражданской активистке Тамаре Меаракишвили, что все-таки принято решение выпустить абитуриентов еще до окончания пандемии.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия