Абхазская неделя: неизменный НДС, безработные кандидаты, казус двух третей

На этой неделе в Абхазии выявлен только один случай заболевания коронавирусом. Речь опять идет о курсанте военного училища, который прибыл в Абхазию из России. Надо отметить, что случаи заболевания находятся в прямой зависимости от количества возвращающихся на родину курсантов. Меньше приезжает – меньше лиц, у которых обнаружен коронавирус. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии за все время пандемии составляет 38 человек.

По всей вероятности, власти готовятся к открытию российско-абхазской границы одновременно со снятием карантина в Краснодарском крае России – с 21 июня. Об этом свидетельствует сообщение о совместной инспекции, проведенной на границе Минздравом и МЧС, и новость о том, что на границе будет теперь проводиться тестирование на коронавирус. Напомню: в минувшие выходные до двух десятков жителей приграничной территории, озабоченные срывом курортного сезона, провели митинг с требованием открытия государственной границы с Россией.

Действительно, экономическая ситуация в стране ухудшается изо дня в день. Отмечены задержки с выплатой зарплат, пенсий и социальных пособий – теперь это деликатно именуется «новый порядок выплаты пенсий». На пресс-конференции в Сухуме министр финансов Владимир Делба констатировал, что «выпадение» из бюджета уже составило около 109 миллионов рублей. Он разочаровал сторонников Аслана Бжания и Александра Анкваб, ожидавших обещанной отмены НДС после их прихода к власти сообщением о том, что налог отменен не будет. Более того правительство намерено обязать платить данный налог тех, кто ранее был освобожден от его уплаты. Надо сказать, что катастрофическая ситуация в экономике никак не повлияла на выплату заработной платы представителям власти, покупку новых машин, объемы выделяемого чиновникам и депутатам бензина, а так же на средства, выделяемые на ремонт авто, к примеру для народных избранников, под которыми, видимо, от бурной парламентской деятельности, просто разваливаются достаточно новые автомобили.

Между тем, 1 июля в посольстве России в Абхазии российские граждане смогут проголосовать за поправки в Конституцию России. Еще одно голосование намечено на 12 июля – повторные выборы в парламент Абхазии, которые пройдут в 4 округах. Центральная избирательная комиссия на этой неделе опубликовала биографии кандидатов, претендующих на четыре освободившихся в парламенте места. Из биографий следует, что большая часть претендентов в высший законодательный орган воспринимает парламент как трудовую биржу – только трое из девяти кандидатов указали место работы. У всех остальных – «временно не работает». Как давно длится это «временно», в биографии не указывается, как, впрочем, и такая важная деталь как погашенные и снятые судимости, что, на мой взгляд, не способствует осознанному выбору избирателя. Но будем надеяться, что кандидаты в своих рекламных материалах объяснят, за что судимы и почему судимости «сняты» или «погашены». В целом биографии претендентов на депутатство выглядят весьма скромно – дата рождения и место выдвижения. Наверное, это все, что необходимо знать электорату. Самым большим спросом у кандидатов пользуется Кындгский избирательный округ, по которому баллотировался в депутаты нынешний президент Аслан Бжания. Здесь выдвинулось сразу три кандидата, во всех остальных округах конкуренция менее жесткая – по два претендента.

Из криминальной хроники я не стану задерживаться на арестованных за выращивание конопли и мака, но отмечу задержание Службой госбезопасности директора РУП «Автодор» Бориса Ачба. В пресс-релизе СГБ говорится, что должностное лицо подозревается в хищении в особо крупном размере – 20 миллионов рублей в феврале 2017 года. Военная прокуратура дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении гендиректора «Автодора».

Еще одна, третья по счету, машина, припаркованная во дворе многоэтажного дома в центре Сухума, сгорела на этой неделе. Причины возгорания «Lexus GS-350» не сообщаются, как и имя владельца машины. Однако из неофициальных источников известно, что машина принадлежала жене задержанного по подозрению в участии в убийстве Беслану Бганба.

Еще один, третий по счету шмон проведен на этой неделе в изоляторе временного содержания МВД. Изъяты телефоны и зарядные устройства к ним – отвертка и столовый нож. Надо сказать, что в ИВС содержатся в основном лица, находящиеся под следствием, и женщины. В сообщении пресс-службы указано, что эти мероприятия проводятся систематически во исполнение указания министра внутренних дел о контроле соблюдения режима в местах содержания под стражей. Надо сказать, что за все это время «во исполнение указания министра» не было проведено ни одной проверки в ИВС «Дранда», где содержатся преступники, совершившие тяжкие преступления.

На нынешней неделе прошло очередное заседание сессии парламента. Правда, заседанием то, что происходило в парламенте, можно назвать с очень большой натяжкой. Нет, никто не подрался, но на этой сессии депутаты продемонстрировали свои уникальные способности к хоровому разговору. Никто никого не слушал и не слышал. «Спорили» сперва о законе «О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами», который по мнению депутатов жизненно необходим стране, но внести в него поправки, которые дадут ему вступить в силу, им не позволяет закон. Прокатили поправки и начали «спорить» о продлении права выносить судебные решения без использования автоматизированной судебно-информационной системы (АСИС). Тут надо пояснить, что в рамках реформы судебной власти АСИС должна была заработать 1 января 2017 года, вскоре после поднятия зарплат сотрудникам третьей ветви власти. Зарплаты подняли, а вот с автоматизированной системой никак не могут разобраться, и парламент с завидным постоянством продлевает сроки вступления в силу части закона, предусматривающей электронное формирование состава суда и автоматическую видеофиксацию судебных заседаний, по причине недофинансирования правительством работ по установке данной системы.

Если вернуться к истории вопроса, то выясняется, что в июле прошлого года при обсуждении этого же вопроса возник спор между Верховным судом и Министерством финансов. Суд обозначил сумму в размере 40 миллионов рублей, а Минфин намекнул, что сумма завышена. Из нынешнего судебного заседания парламента стало понятно, что 40 миллионов получены и потрачены, но система так и не готова к запуску и требуется дофинансирование. По этой причине депутат Илья Гуния предложил своим коллегам провести прокурорскую проверку системы АСИС. Предложение вызвало скандал в парламенте. Большинство депутатов возражало против прокурорской проверки и предлагало заменить ее на проверку Контрольной палаты. Депутат Дмитрий Ардзинба попросил у судьи Верховного суда обозначить сумму, которая требуется для завершения работ по установке данной системы, но так и не получил ответа на свой вопрос. Депутат Георгий Кварчия так же предложил коллегам до введения в действие данной системы остановить выплаты судьям, которые предусмотрены данным законом, что также не вызвало поддержки со стороны коллег. В конечном итоге депутаты большинством голосов проголосовали против проведения прокурорской проверки, а затем проголосовали за продление сроков введения АСИС еще на полгода.

Правда, с уверенностью ответить на вопрос, прошел ли этот конституционный закон, мне никто так и не смог. Но судя по требованию некоторых депутатов переголосовать по данному вопросу еще раз, так как «коллеги, которые хотели проголосовать, выходили», следует, что у них есть сомнения в правомочности принятия данного решения. Дело в том, что несколько лет назад группа депутатов горячо спорила утверждая, что 23 голоса не являются 2/3 голосов, необходимых при принятии конституционных законов. На сей раз злополучные 23 голоса сыграли злую шутку как раз с той частью депутатского корпуса, которые настаивали на том, что 2/3 – это 24 голоса. Не впервые принципиальность политиков видоизменяется в зависимости от их интересов. Но все-таки интересно: будут ли инициаторы того спора – депутаты Батал Табагуа, Рауль Лолуа и Батал Айба – сейчас обращаться в суд с требованием отменны данного решения или «закроют глаза» на устраивающее их нарушение закона?

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия