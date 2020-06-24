В тбилисской лаборатории Лугара изучают геном коронавируса

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство КНДР.

Южнокорейское агентство "Рёнхап" пишет, что Северная Корея также демонтировала около десяти громкоговорителей. Совсем недавно они были установлены вдоль демаркационной линии для трансляции пропаганды.

Отношения между Пхеньяном и Сеулом обострились в начале месяца. Северокорейские власти пожаловались на листовки с критикой политики Ким Чен Ына, которые забрасывались в страну с соседней территории.

Пхеньян заявил о разрыве отношений с Сеулом, взорвал пограничный офис связи в городе Кесонг и сообщил о готовности перебросить на границу свои войска. Почему Ким Чен Ын в итоге отменил военные действия против Южной Кореи, не сообщается.