Доклад омбудсмена: год прошел, проблемы остаются

Нарушения, выявленные в судебной, правоохранительной и пенитенциарной системах нашли отражение в докладе, который сегодня представила в парламенте Народный защитник Грузии Нино Ломджария.

Нино Ломджария по традиции начала свой доклад с темы защиты жизни человека. В эту часть документа вошли оценки нашумевших дел, расследование которых, по мнению омбудсмена, велось неэффективно. Это дело о гибели Темирлана Мачаликашвили, об убийстве на улице Хорава, о смерти директора 6-й школы в Зугдиди Ии Керзая.

«Мы изучили материалы завершенного дела (о гибели Темирлана Мачаликашвили) и считаем, что не был проведен целый ряд важных следственных мероприятий. Мы обратились к прокуратуре с рекомендацией возобновить расследование, поскольку проведенное не отвечало требуемым стандартам. По делу об убийстве на улице Хорава мы считаем, что во время его расследования предположительно было совершено должностное преступление. В отчете мы также говорим о приостановленном расследовании гибели Ии Керзая. Мы считаем, что расследование было начато слишком поздно, из-за чего следственный орган не смог получить важные материалы, а это, в свою очередь, не позволило установить истину», – сказала Нино Ломджария.

В этой же части доклада аппарат Народного защитника подвергает критике решение президента о помиловании нескольких человек, осужденных за убийство. Государство обязано принимать адекватные меры в отношении таких людей, а их помилование «не должно означать полной безнаказанности», считает омбудсмен.

Но большую часть доклада Народный защитник все же посвятила событиям, развивавшимся в ночь на 21-е июня. Расследование ведется по индивидуальному принципу, однако произошедшее необходимо изучить комплексно, считает омбудсмен:

«На основании тех материалов, которые у нас есть, мы можем сказать, что проводимое прокуратурой расследование ориентировано на идентификацию индивидуальных нарушений правоохранителей и их оценке по отдельности. Следствие не направлено на выявление ответственности руководящих лиц. Кроме того, во время акции около 40 представителей СМИ получили физические повреждения, ни одному из них до сих пор не был присвоен статус пострадавшего. Мы также считаем, что до разгона участникам акции не было дано четкое и понятное предупреждение. Им не дали необходимого времени для того, чтобы покинуть место».

На эту тему сегодня высказались и оппозиционные депутаты, лидер партии «Европейская Грузия» Элене Хоштария заявила:

«Этот (2019) год был особенно тяжелым для страны, это был год политического кризиса. Омбудсмен очень обоснованно описала проблемы, которые возникали в государстве. В первую очередь это нарушения, имевшие место 20 июня, безнаказанность виновных и непризнание жертв разгона митинга пострадавшими. Целый букет несправедливостей, за которые власти не берут ответственность по сей день».

Спустя год после разгона акции на эти обвинения некоторые представители правящей партии стали реагировать менее болезненно, но продолжают делать акцент на том, что пострадали в тот день не только рядовые граждане. Говорит представитель парламентского большинства, глава комитета по правам человека Софо Киладзе:

«Мы увидели применение непропорциональной силы в некоторых случаях, что очень прискорбно. Естественно, за этим должно последовать соответствующее правовое реагирование. Конечно, в рамках расследования должны быть допрошены все, какие бы посты они ни занимали. Однако есть и вторая тема – кто все это начал? Мы же видим, что пострадали не только рядовые граждане, но и полицейские, которые тоже граждане нашей страны и у них тоже есть права».

Тему разгона акции в ночь на 21-е июня некоторые СМИ приправляют «фейк-новостями», заявил депутат от большинства Мераб Кварая:

«Как видно, это направление (фейк-новости) становится еще более активным перед выборами. Очень важна защита свободы слова, однако это оружие СМИ может быть использовано против граждан и в целом государства. Как в данном случае должен выглядеть механизм предотвращения?»

Этот вопрос сегодня задали омбудсмену несколько депутатов от большинства, на что Нино Ломджария ответила так:

«Я часто слышу обращение к Народному защитнику – оценить сюжеты, освещенные тем или иным СМИ, и не соответствующие стандартам этики. Это не входит в компетенцию Народного защитника. Исключения – те сюжеты, которые явно нарушают права, например, детей. Если речь идет о дезинформации, необходимо обратиться в Хартию журналистской этики».

Ответила на заявление Кварая и депутат от «Нацдвижения» Саломе Самадашвили:

«Вы что-то часто повторяете слово «фейк», оно означает – фальсификация. Кто может лучше вас знать о значении этого слова?! Ваша телекомпания «Имеди» уже на международном уровне признана распространителем лжи. А ваш политический лидер – господин Иванишвили – платит миллионы из карманов народа для распространения лжи».

Не раз сегодня оппоненты властей упомянули имя Георгия Руруа. «Считаете ли вы его политическим заключенным?», – спросили у Ломджария несколько оппозиционных депутатов. Впрочем, от конкретной оценки она воздержалась:

«Вызывает вопросы то, что в материалах дела нет объективных доказательств того, что этот человек владел оружием. Я говорю о том, что у нас нет видеозаписей или показаний объективных, независимых свидетелей, которые присутствовали бы при обыске и подтвердили бы изъятие оружия. Мы выявили нарушение в конкретном случае, когда у Руруа взяли в тюремной камере биологический материал, но его адвокатам не дали возможности присутствовать при этой процедуре».

В своем выступлении Народный защитник напомнила депутатам и о существовании проблемы неформального правления в пенитенциарных учреждениях Грузии. Говорится в отчете и об отсутствии прозрачности в процессе назначения судей Верховного суда. Эти и другие проблемы государства в сфере прав человека описаны на 432 страницах доклада, здесь же есть 335 рекомендаций, выданных за прошлый год разным ведомствам страны.