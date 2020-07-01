Старые проблемы нового командующего

У Сил обороны Грузии новый командующий – генерал-майор Георгий Матиашвили. В церемонии передачи полномочий участвовала Верховный главнокомандующий Силами обороны страны, президент Саломе Зурабишвили. Отмечая вызовы, перед которыми стоят вооруженные силы Грузии, президент также поблагодарила за службу уже бывшего командующего – Владимира Чачибая. Тем не менее его смена породила вопросы.

«Госпожа президент! Генерал-майор Георгий Матиашвили принял штандарт!» – доложил новый командующий Сил обороны Грузии Верховному главнокомандующему страны Саломе Зурабишвили. Перед этим в ходе церемонии на военной базе Вазиани этот же штандарт она приняла из рук бывшего командующего Владимира Чачибая.

– Это знаменательный день для грузинской армии, – так начала свое обращение президент к военнослужащим. Знаменателен он тем, что с 2019 года вооруженные силы Грузии начали именоваться по западным стандартам оборонными силами, соответственно, впервые состоялась церемония передачи полномочий от бывшего к новому командующему. А это, как заявила президент, означает начало нового этапа в развитии оборонных сил, в том числе, в аспекте институционной прочности, что так необходимо стране. «Стране, у которой есть нерешенные проблемы, что делает еще более ответственной службу нового командующего», – отметила Саломе Зурабишвили.

«На командующего возложена огромная ответственность. Тем более когда страна все еще стоит перед серьезными вызовами – нарушены ее суверенитет и территориальная целостность. И когда от нас требуются образцовая целеустремленность и последовательность для решения этих проблем, необходимо ориентироваться на будущее непрерывное развитие и, конечно же, непоколебимую волю».

Взяв слово после президента, министр обороны Ираклий Гарибашвили в первую очередь отметил заслуги уходящего командующего Владимира Чачибая, отметив, что 48-летний военный с первых дней независимости Грузии воевал за территориальную целостность Грузии и прошел путь от рядового до командующего. Как сказал Гарибашвили, на смену ему приходит генерал с не менее богатым послужным списком:

«Генерал Матиашвили выделяется полученным в Европе высшим военным образованием, глубоким знанием военного дела, разумом и порядочностью. Он – профессионал высокого уровня, который с ранних лет связал свою жизнь с военной службой. Во время пребывания на разных высоких военных должностях он был активно вовлечен в процесс развития и модернизации наших оборонных сил».

42-летний Матиашвили получил высшее военное образование в Германии, до этого он прошел разные курсы, в том числе и снайперские, а также курсы воздушных десантников и горных пехотинцев. Карьерный офицер дослужился до заместителя командующего, который одновременно становится и главой Генштаба.

За новое, высшее назначение Матиашвили в первую очередь поблагодарил министра обороны, потом премьер-министра – за поддержку, и президента - за ее указ о назначении. Большую часть своего выступления новый командующий благодарил министра обороны Гарибашвили за то, что с его приходом улучшилось качество экипировки военных, социальный пакет. Есть планы на производство оружия и многое другое, что облегчит ему, генералу Матиашвили, задачу как командующему:

«Все это прямо отражается на процессе развития и усиления оборонных сил. Одним из главных приоритетов в этом процессе является преобразование подразделений оборонных сил в соответствии со стандартами НАТО для достижения и сохранения высокого уровня боевой готовности».

То, что службу он покидает со спокойной душой, говорил и генерал Валерий Чачибая, который назвал Матиашвили своим другом и профессионалом в своем деле. Сказал Чачибая и о себе:

«Я иду в запас, но остаюсь солдатом Грузии. И буду всегда там, где будет необходимо нашей стране».

Эти слова Чачибая усилили предположение о том, что отставной генерал может пойти в политику и оказаться в партийном списке правящей «Грузинской мечты». Эта кулуарная информация дошла и до главного редактора военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили. Почему и для чего произошла смена командующего, официальных ответов нет. Чачибая прослужил на этом посту три года и семь месяцев, и это небольшой срок в военной сфере, говорит Аладашвили. Он не исключает, что министр обороны Ираклий Гарибашвили, возглавивший ведомство год назад, больше сработался с тогдашним заместителем Чачибая – Матиашвили, вот и решил выдвинуть его. Впрочем, Ираклий Аладашвили сразу же поясняет: «Это всего лишь мнение. Это может быть правдой, а может быть – неправдой». В чем эксперт по военным вопросам не сомневается, так это в задачах, которые есть у командующего Силами обороны Грузии:

«Главная задача состоит в том, чтобы чисто политически не допустить, не дать возможность Кремлю опять создать военную ситуацию. Это в первую очередь. Второе – не дай бог, если это все-таки случится, чтобы оборонные силы смогли защитить территорию своего государства».

И, конечно же, завершает Ираклий Аладашвили, с повестки дня не исчезают участие грузинских военных в международных миссиях и стремление Грузии стать членом НАТО.