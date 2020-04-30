День грузинской армии в ожидании дня победы над COVID-19

Грузия отмечает День вооруженных сил. После вступления в силу новой Конституции Вооруженные силы переименованы в Силы обороны. С 29-м по счету профессиональным праздником грузинских военных сегодня поздравили президент Саломе Зурабишвили и министр обороны Ираклий Гарибашвили. В эти дни грузинские военные наряду с медиками вовлечены в борьбу против пандемии COVID-19. Несмотря на профессиональные достижения и приближение к стандартам НАТО, в военной сфере остается много неразрешенных проблем.

29 лет как вы являетесь опорой государства, обратилась президент и Главнокомандующий Саломе Зурабишвили к военным из разных частей, в том числе и Афганистана. Поздравления из Центра военного управления они принимали дистанционно, в режиме видеоконференции:

«Вместе с вами выросло, состоялось это государство. И это государство сегодня достигло высокого уровня в мире, перед международным сообществом».

Президент отметила, что благодаря военным борьба с пандемией на первом этапе оказалось успешной. В отличие от других обращений к армии, на этот раз президент Саломе Зурабишвили избежала неловких выражений, которые могли оказаться скандальными, как это было в прошлом году, когда Зурабишвили заявила, что у Грузии нет армии, и не будет»

Президент выразила сожаление, что, несмотря на заслуги перед страной, у ветеранов нет того статуса, который у них должен быть. С ней согласился стоявший рядом министр обороны Ираклий Гарибашвили, который, в отличие от президента, был без медицинской маски. Но, как и она, он был преисполнен гордости за грузинскую армию, которая за эти 29 лет прошла немало трудностей и проблем:

«И сегодня мы можем с гордостью сказать, что у нас есть сильная, профессиональная и доблестная армия».

Поздравило грузинских военных с Днем Сил обороны и посольство США, напомнив об исключительно тесных связях военнослужащих двух государств.

«Благодаря обучению, работе и совместному служению здесь, в Грузии, и в международных миссиях, в таких странах как Афганистан, мужчины и женщины вооруженных сил наших стран помогли закрепить глубокие и непоколебимые отношения, которые связывают наши две страны», – отмечается в заявлении посольства.

США остаются одним из главных лоббистов Грузии в стремлении в НАТО. В этом году к тому же Грузия оказалась в списке стран – получателей дополнительной партии американских противотанковых комплексов «Джавелин». Вашингтон намерен передать их Тбилиси ориентировочно летом 2020 года. А грузинские военные неоднократно получают высокие оценки от американских коллег.

Грузия действительно может гордиться своими военными, соглашается бывший министр обороны Тинатин Хидашели, отмечая высокую мотивацию грузинских военнослужащих. Но только мотивацией не добиться того, чтобы армия могла отвечать всем тем вызовам, перед которыми стоит государство, считает бывший министр:

«Самая главная проблема – это финансирование. Министерство обороны должно финансироваться в гораздо большем объеме, чтобы соответствовать намеченным целям».

На Минобороны в этом году в госбюджете выделено 880 миллионов лари. Проблемой считает бывший министр, а теперь глава НПО «Гражданская инициатива для демократичного и евроатлантического выбора», и то, что государство до сих пор не отказывается от обязательного призыва. В бытность министром, она отменила обязательный призыв и распорядилась о переходе армии на контрактный принцип формирования. Вскоре Тина Хидашели была уволена, а сменивший ее Леван Изория сразу же отменил нововведение.

«Гораздо больше молодых людей хотят служить в армии (на контрактных условиях), чем может их принять министерство. Утверждение, что обязательный призыв выгоднее стране, – абсолютная ложь. Мне непонятно, почему государство до сих пор не отказывается от этого. Вооруженные силы такой страны, как наша, которая практически находится на военном положении, не должны быть тем местом, куда людей отведут насильно».

Переход полностью на контрактную систему к тому же является одним из основных стандартов НАТО. Бывший замглавы Совбеза, сооснователь Центра стратегического анализа Теона Акубардия указывает на еще один стандарт Альянса, которому Грузия пока не соответствует: у государства нет единой, документально закрепленной стратегии обороны:

«В основном оборонная политика зависит от политической воли каждого министра. Нет последовательности, инициативу одного министра отменяет следующий министр, происходит частая смена министров как во время президентства Михаила Саакашвили, так и сейчас, при «Грузинской мечте», вкупе с непоследовательностью все это наносит ущерб обороне страны».

Теона Акубардия перечисляет и другие проблемы в сфере обороны – недостаточность офицерских кадров, низкая вовлеченность женщин, слабые социальные пакеты и низкая зарплата военных. Но Теона Акубария спешит отметить, что с приходом в министерство Ираклия Гарибашвили начались позитивные изменения в этом направлении. Хотя проблемы и скандалы, связанные с тендерами, поставщиками, а также недостаточной открытостью ведомства, никуда не исчезли.

Быть более открытым в общении с экспертными кругами и СМИ советует министру Гарибашвили и доктор военных наук, профессор Кавказского международного университета Вахтанг Маисая. Правда, ему очень нравятся амбициозные планы нового министра обороны. Ираклий Гарибашвили, заняв этот пост в сентябре 2019-го, анонсировал рывок в развитии военной промышленности Грузии.

Вахтанг Маисая считает, что в условиях пандемии оборонные силы проявили себя квалифицированно. Он указывает на то, что среди военных нет инфицированных новым коронавирусом, несмотря на то, что они следят за соблюдением комендантского часа, а также патрулируют в так называемых красных зонах Грузии, где зафиксированы очаги эпидемии. Грузии придется стремиться к соответствию еще одному стандарту НАТО, говорит Вахтанг Маисая:

«Следует создать специальные войска химической и биологической защиты, такие войска имеют США, Польша, то есть страны НАТО».

Поскольку, продолжает военный эксперт, наряду с российской агрессией, кибербезопасностью военным также придется отвечать на вызовы пандемии COVID-19, которая, как сегодня многие выражали надежду, отступит и позволит стране 30-летие вооруженных сил отметить в более праздничной атмосфере.