Будем наблюдать, или Возня политическая!

Пока что «Грузинская мечта» выигрывает на всех площадках. Парламентские выборы, если на то будет воля зловещей короны, состоятся через четыре месяца, 31 октября. Проводись они сегодня, правящая партия, наверное, могла бы забрать все места в парламенте. И если кто думает, что это меня радует, то очень зря! Меня это не радует. Я не хочу, чтобы законодательный орган был однопартийный. Однопартийность разлагает и вселяет чувство вседозволенности, чему прекрасный пример СССР со своей одной партией победившего пролетариата. До добра это, как мы помним, не довело. Хотя в данном случае слово «добро» понятие растяжимое.

Так вот, хотите верьте, хотите нет, но если в парламенте все 150 мест заняли бы мои добрые родственники и знакомые, я этому категорично противился бы. Клянусь мамой! Когда нет спора и интриги, глаз замыливается. Спор должен присутствовать, но он должен быть толковым, конструктивным и отрезвляющим. Когда при принятии закона в зале заседания никто не задает вопросы, тогда в закон может прокрасться какая-нибудь нелепость. Я хочу, чтобы были здоровые диспут и спор, в ходе которых рождается истина. То, что сейчас творится в парламенте, никакого отношения к здравому образу не имеет. Подобные дрязги и склоки я видел на колхозных рынках и в очередях за водкой. Сегодня в парламенте собираются не для того, чтобы сеять разумное, доброе, вечное, а для демонстрации своих язвительных способностей. Никакого рацио в их выступлениях, к сожалению, нет. Оппозиционные силы на все правительственные предложения отвечают колкостями, шуточками местечкового характера, иногда просто грубостью и хамством. Правящая партия, со своей стороны, тоже не остается в долгу, идет большая грызня, и в итоге заседание парламента превращается в однообразный скетч типа «Ты сам дурак».

Грузинский парламент IX созыва потихоньку заканчивает свою деятельность, и слава богу! Парламентарии находятся в состоянии «хромых уток» и большого интереса уже ни у кого не вызывают. Взгляды устремлены в будущее, в X созыв, куда все метят попасть, чтобы снова быть в шоколаде, иметь хороший оклад и жирные премиальные. Вот и идут драчка и заявления, и выпендреж. И снова играют желваками, доказывая, кто самый-самый.

На сегодняшний день самым популярным политиком является премьер-министр Георгий Гахария. Грешно говорить, но как раз пандемия сыграла положительную роль в его рейтинге. Он показал себя толковым менеджером и худо-бедно смог грудью встать на пути у международной заразы. Какие бы т.н. социологические опросы ни вели некие знаковые международные счетно-вычислительные организации по рейтингу политиков, Гахария все равно на первом месте. Бывший председатель грузинского парламента Давид Бакрадзе, которого по непонятным причинам несколько лет упорно пытаются нам назначить самым популярным политиком, совсем сник. Сегодня даже тень Гахария более яркая, чем весь Бакрадзе. Так что повторюсь: будь сегодня выборы, «Грузинская мечта» с треском выиграет. Ей даже, наверное, не надо проводить предвыборную кампанию, достаточно просто молчать. Всю работу за нее делают оппозиционные лица.

Когда я говорю, что вся оппозиция кормится из Бидзининого кармана, вы мне говорите «этого не может быть, потому что этого не может быть никогда». А я говорю, что может! Почему же тогда люди, десятилетиями живущие в политике, выступают с такими, мягко говоря, бредовыми заявлениями? На кого они работают? На меня и мне подобных их более чем странные изречения никак не действуют в положительном направлении. В лучшем случае у нас это вызывает улыбку, в худшем – раздражение. Не имея никакого шанса на выигрыш, оппозиционеры с прямотою римлян уже говорят о своей свершившейся победе, причем с подавляющим большинством. А наш (теперь уже, слава создателю, украинский гражданин) Мишка Саакашвили снова взывает с брегов Днепра и жжет глаголом: «Грузинская мечта» уподобила тбилисские районы бразильским фавелам, грузинский народ и я закончим это осенью». (Наверное, пора ему вместо «я» называть себя «мы». Мы – Михайло Саакашвили.)

Под понятием «Грузинский народ», видимо, подразумевается то малое количество сторонников ЕНД, которое оно с трудом насобирало 20 июня на годовщину «Гавриловской ночи». Зрелище было удручающее. Правительство на всякий случай перекрыло движение, но оно могло этого не делать. Т.н. протестанты смогли разместить людей только на тротуаре, и место еще оставалось. Знаковые лица «оппозиции» выходили на трибуну, рвали на груди рубахи, привычно орали в микрофон, но ясно было, что все это делается нехотя, через силу, для галочки. Видимо ЕНД и «Европейская Грузия» уже сами прекрасно понимают, что их песня подошла к концу и просто отрабатывают выделенные на них деньги.

Настоящей оппозиции нет – и это очень плохо. А те, кто есть, они приносят только вред общему делу, так как власть при таких «соперниках» может совсем застояться. Ей, власти, не с кем оппонировать, так как оппонировать нечего.

Весь оппозиционный спектр начал собираться на посиделках в беседке, во дворе офиса Лейбористской партии Грузии. Они сидят за узким столом, пьют минеральные воды, закусывают сыром и чуреками и ведут разговоры о том, кто чем будет руководить после 31 октября. Чистой воды «Союз меча и орала». И все, естественно, хотят быть первыми лицами, ну, это наш национальный стиль жизни. На вторых ролях мы быть не любим, подавай нам главный трон, самый большой скипетр и тяжелую державу. Мне самому в свое время предлагали стать заместителем нашего управдома Васико, так я с гневом отказался. «Или я буду первый, или никем», ответил я и вышел, громко хлопнув управдомовской дверью.

Я не знаю, сколько на сегодняшний день партий в Грузии, мы давно обогнали планету по этим показателям. Последний раз их было больше двухсот. И каждая предлагает свой путь развития страны, считая, что только ее виденье правильное. Обидно то, что, может быть, среди сонма партий и правда есть здравомыслящие и работоспособные, но при общем гвалте их невозможно услышать. Вот потому «Грузинская мечта» и остается единственным проводником государственной мысли, и в ближайшее время, к сожалению, я не вижу, кто бы смог ее подвинуть.

Пару слов о моем любимце – господине Нателашвили, бессменном руководителе Лейбористской партии Грузии, в беседке которого и проходит распил власти. Он самый ловкий хитрован во всей этой компании. Я не раз отмечал, что ему хватает коварства не лезть во власть. Для него главное в выборах – это участие, а не победа. Один раз, в 2002 году, на выборах городского самоуправления, он даже умудрился победить и стать председателем тбилисского сакребуло. Но тогда он быстренько подарил свой пост Михаилу Саакашвили и ушел в тень. Работать ему нет нужды. Вот покричать – побаловаться, это пожалуйста. Он многие годы создает видимость «борьбы за власть». Я все время удивлялся, кто же может финансировать его партию, которая давно уже ничего из себя не представляет. Она даже не фикция партии, а просто призрак. Но у государства есть статья расходов на «развитие демократии», из которой финансируются определенное количество партий. Лейбористская – одна из них. Так что сегодня самое милое дело – иметь партейку, погавкивать и получать за это бюджетные деньги. Я бы тоже хотел так сделать, но мне моя проклятая совесть не позволяет. А Нателашвили преодолел свой барьер совестливости, с трудом, наверное, но он это смог сделать. И теперь чувствует себя комфортно. Периодически, чтобы не перекрыли ручей финансирования, ему надо напоминать о себе и выражаться вслух. Политик с огромным послужным стажем, довольно харизматичный для очень узкого круга ограниченных людей, он в самые критические моменты вдруг брякает заведомую лажу. Лажа такая, что даже сидящие рядом с ним с опаской начинают на него смотреть. Несколько дней тому назад он вдруг заявил, что посол Германии в Грузии находится на содержании Бидзины Иванишвили! И потому Шалва Амвросиевич во весь голос потребовал у немецкого правительства отозвать посла обратно. Настолько его заява была дикой, что его «со-беседники» начали давать осторожные опровержения: мол, это мнение не общее, а отдельно взятого товарища, и что все мнения требуют уважения, хотя это, конечно, уже перегиб, и т.д.

А что «Грузинская мечта?» А «Грузинская мечта» молчит и тихо посмеивается в тряпочку. У нее пока что все получается, в игре с перетягиванием каната с оппозицией премьер-министр Гахария одной левой способен перетянуть всех. Недавно выступал некий активист «Грузинской мечты» и договорился до того, что, мол, все, игра закончена, оппозиции в Грузии больше нет. А то, что называет себя оппозицией, – это лишь пустой звук.

Братки, рано еще расслабляться, враг не дремлет, черт не спит. ЕНД и ее сателлиты очень может быть, что заманивают противника к себе в тыл, а потом кааак нападут... Хотя мне тоже кажется, что ресурсов у них не осталось.

«Будем наблюдать», как любит говорить один главный редактор одного псевдооппозиционного канала не нашей страны.

P.S. Но, честно говоря и положа руку на сердце, вся эта возня меньше всего волнует и меня, и всех моих близких. Пока что на первом месте продолжает стоять проблема COVID-19. На днях выступал глава Всемирной организации здравоохранения, который сказал, что конца пандемии еще не видно и в глобальном масштабе темпы распространения заболевания только растут.

Вот это проблема проблем, а не то, кто с нашей помощью влезет в парламент, чтобы обеспечить себе четырехлетнее безбедное существование. Плюс почетную грамоту и неплохую пожизненную пенсию.

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