Гахария и зайцы

«Грузинская мечта» гарантирует принятие конституционных поправок к избирательной системе, и это произойдет в понедельник, – заявил глава правительства Георгия Гахария сегодня в парламенте, где он выступил перед депутатами с годовым отчетом.

Третий за месяц парламентский отчет о проделанной работе стал для премьер-министра Георгия Гахария поводом заключить: «В стране развивается парламентская демократия». И хотя глава правительства ничего нового сегодня не мог сказать, по регламенту он в последний день весенней сессии должен был явиться со всем правительством.

Но для рассказа о том, как Грузия успешно справляется с пандемий, Георгию Гахария все равно понадобился час. А также о том, как верно идет страна по пути интеграции с НАТО и ЕС, и что главным вызовом остается российская оккупация. Тем не менее, под конец глава правительства затронул тему, к которой приковано внимание страны и ее западных партнеров – нет полной уверенности, что конституционные поправки и изменения избирательной системы не провалятся в понедельник, 29 июля, когда пройдет третье, окончательное чтение поправок. Гахария успокоил:

«Мы все должны воспринимать как факт то, что Грузия – парламентская демократия. В понедельник пройдет голосование и это будет уже парламентская демократия, основанная на пропорциональной системе».

В этом решающем голосовании не намерены участвовать оппозиционные «Нацдвижение» и «Европейская Грузия». Они настаивают, что в договоре с властями при посредничестве послов США и ЕС речь шла и об освобождении совладельца ТВ «Мтавари» Георгия Руруа.

Этот вопрос одним из первых подняли оппозиционные депутаты, обратив внимание на то, что в своем часовом рассказе о проделанной работе за год премьер-министр не упомянул события «Гавриловской ночи», из-за которых, по словам депутата «Европейской Грузии» Элене Хоштария, «Георгий Руруа оказался политзаключенным». Тем самым несколько оппозиционеров в своих выступлениях заключили, что у Гахария локальная амнезия.

Однопартиец Хоштария, Гига Бокерия недоумевал по другому вопросу. Почему Грузия отложила на месяц начало регулярных полетов, в то время как страна может оказаться в списке государств, гражданам которых могут открыть въезд в Евросоюз.

«ЕС открывает, а вы закрываете страну для регулярных полетов? В том числе в те страны, где эпидемическая ситуация хорошая – Польша, страны Балтии. Чем это можно объяснить – политической глупостью или у вас тайная задумка? Объясните».

Лидер фракции «Нацдвижения» Роман Гоциридзе сообщил премьер-министру, что он автор «фейкбюджета, поскольку 400 тысяч человек остались без обещанной госпомощи».

Оппозиционные депутаты добивались ответа от премьер-министра на вопрос, впустят ли на этот раз в Грузию российского депутата Сергея Гаврилова, почему не тратят деньги которые лидер правящей силы Бидзина Иванишвили пожертвовал в Фонд борьбы против COVID-19? Вспомнили и о потерявшей глаз в «Гавриловскую ночь» 19-летней Маке Гомури.

В своих выступлениях депутаты правящей партии заступались за премьер-министра, задавали нейтральные вопросы, порой на весьма отдаленные темы. Депутат «Мечты» Ладо Кахидзе, к примеру, поделился своим наблюдением:

«У Грузии два врага – пандемия и российская оккупация».

После чего попросил главу правительства бороться с РФ методами борьбы с пандемией:

«Я прошу тот опыт, обретенный в борьбе с коронавирусом, успешно использовать для локализации второго вируса и для их помещения в карантинное помещение».

Кроме этого, Ладо Кахидзе хотел узнать у премьер-министра, что он думает по поводу возвращения памятника Давиду Строителя на старое место. Ранше он стоял в центре Тбилиси, но в свое время «Нацдвижение» перенесло его ближе к въезду в столицу.

А лидер большинства Мамука Мдинарадзе сочувственным голосом спросил:

«Какой-нибудь вопрос по существу вам запомнился из тех, что прозвучали от нашей радикально-криминальной части оппозиции?»

– Нет, ни одного, – начал с конца отвечать на вопросы Георгий Гахария. Он заметил оппозиционным депутатам, что на самом деле они вовсе не крутые и крепкие, а «зайцы» и «политические спекулянты», что они вводят общество в заблуждение, а правительство, перенося прямые авиасообщения, делает все ради безопасности своих граждан.

Гахария поделился, чего ему стоила «Гавриловская ночь». Он, как и ранее, сообщил, что действовал по закону и предотвратил насильственную смену власти. И вновь упомянул грядущие конституционные изменения:

«Потому нужна пропорциональная система, чтобы эта политическая элита раз и навсегда изменилась, и чтобы никогда в этой стране не менялся политический строй путем вторжения в парламент».

Этот ответ в разной степени, но устроил всех. Оппозиция сочла, что после октябрьских выборов они в парламенте больше не встретятся с премьер-министром Гахария и «Мечтой», депутаты которой, в свою очередь, увидели будущую светлую законодательную жизнь без «Нацдвижения».